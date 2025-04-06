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Воздушная творожная запеканка со сгущёнкой — вкус детства на тарелке

1:49
Еда

Эта запеканка — не просто десерт, а настоящее возвращение в детство. Пышная, сливочная, с ароматом ванили, она вызывает самые тёплые воспоминания о детсадовских завтраках. В её составе — минимум ингредиентов и максимум вкуса. Главное — использовать сухой, рассыпчатый творог и хорошенько взбить массу.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Творог 11% — 500 г

  • Сгущённое молоко — 380 г

  • Яйца — 3 шт.

  • Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Соль — щепотка

  • Ягоды или фрукты — для украшения

Как готовить:

1. Удалите лишнюю влагу.
Если творог слишком влажный, заверните его в марлю, поместите под гнёт и оставьте на 4 часа, чтобы избавиться от жидкости.

2. Добейтесь нежной текстуры.
Протрите творог через сито или пробейте блендером — получится однородная, гладкая масса.

3. Взбейте яичную основу.
Яйца взбейте с солью и ванильным сахаром до пышности. Добавьте сгущёнку и снова перемешайте миксером.

4. Смешайте всё вместе.
Соедините творожную массу с яично-сгущённой, просейте крахмал и ещё раз пробейте блендером до гладкости.

5. Выпекайте.
Выложите массу в форму (22 см), застеленную пергаментом. Запекайте при 190 °C в течение 35-40 минут.

6. Остудите и подавайте.
Дайте запеканке остыть. Нарежьте порциями и украсьте ягодами или фруктами. Наслаждайтесь!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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