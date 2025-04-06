Воздушная творожная запеканка со сгущёнкой — вкус детства на тарелке

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеканка — не просто десерт, а настоящее возвращение в детство. Пышная, сливочная, с ароматом ванили, она вызывает самые тёплые воспоминания о детсадовских завтраках. В её составе — минимум ингредиентов и максимум вкуса. Главное — использовать сухой, рассыпчатый творог и хорошенько взбить массу.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

Ингредиенты (на 6 порций):

Творог 11% — 500 г

Сгущённое молоко — 380 г

Яйца — 3 шт.

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Ягоды или фрукты — для украшения

Как готовить:

1. Удалите лишнюю влагу.

Если творог слишком влажный, заверните его в марлю, поместите под гнёт и оставьте на 4 часа, чтобы избавиться от жидкости.

2. Добейтесь нежной текстуры.

Протрите творог через сито или пробейте блендером — получится однородная, гладкая масса.

3. Взбейте яичную основу.

Яйца взбейте с солью и ванильным сахаром до пышности. Добавьте сгущёнку и снова перемешайте миксером.

4. Смешайте всё вместе.

Соедините творожную массу с яично-сгущённой, просейте крахмал и ещё раз пробейте блендером до гладкости.

5. Выпекайте.

Выложите массу в форму (22 см), застеленную пергаментом. Запекайте при 190 °C в течение 35-40 минут.

6. Остудите и подавайте.

Дайте запеканке остыть. Нарежьте порциями и украсьте ягодами или фруктами. Наслаждайтесь!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

