Воздушная творожная запеканка со сгущёнкой — вкус детства на тарелке

Эта запеканка — не просто десерт, а настоящее возвращение в детство. Пышная, сливочная, с ароматом ванили, она вызывает самые тёплые воспоминания о детсадовских завтраках. В её составе — минимум ингредиентов и максимум вкуса. Главное — использовать сухой, рассыпчатый творог и хорошенько взбить массу.
Творог 11% — 500 г
Сгущённое молоко — 380 г
Яйца — 3 шт.
Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Ягоды или фрукты — для украшения
1. Удалите лишнюю влагу.
Если творог слишком влажный, заверните его в марлю, поместите под гнёт и оставьте на 4 часа, чтобы избавиться от жидкости.
2. Добейтесь нежной текстуры.
Протрите творог через сито или пробейте блендером — получится однородная, гладкая масса.
3. Взбейте яичную основу.
Яйца взбейте с солью и ванильным сахаром до пышности. Добавьте сгущёнку и снова перемешайте миксером.
4. Смешайте всё вместе.
Соедините творожную массу с яично-сгущённой, просейте крахмал и ещё раз пробейте блендером до гладкости.
5. Выпекайте.
Выложите массу в форму (22 см), застеленную пергаментом. Запекайте при 190 °C в течение 35-40 минут.
6. Остудите и подавайте.
Дайте запеканке остыть. Нарежьте порциями и украсьте ягодами или фруктами. Наслаждайтесь!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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