В духовку — и готово: сочная макаронная запеканка

Эта запеканка — настоящая находка, когда хочется приготовить что-то вкусное из доступных продуктов. В основе — макароны и сыр, а дальше — простор для фантазии: кабачки, баклажаны, творог, зелень. Получается слоистое, румяное блюдо, которое нравится и детям, и взрослым.
Макароны — 400 г
Кабачок — 1 шт.
Баклажан — 1 шт.
Творог 5% — 200 г
Яйца — 2 шт.
Сыр Чеддер — 100 г
Петрушка — 6 веточек
Масло растительное — 3 ст. л.
Соль, чёрный перец — по вкусу
1. Подготовка овощей.
Нарежьте кабачки и баклажаны вдоль тонкими пластинами. Смажьте маслом, выложите на пергамент и запеките при 190 °C в течение 6 минут.
2. Варим макароны.
Отварите пасту до полуготовности (примерно в два раза меньше времени, чем указано на упаковке), промойте холодной водой и откиньте на дуршлаг.
3. Делаем начинку.
Измельчите петрушку. Смешайте её с творогом, яйцами и половиной натёртого сыра. Приправьте по вкусу.
4. Собираем запеканку.
В форму выложите слоями:
1/3 макарон
1/3 творожно-сырной смеси
половину овощей
снова макароны, смесь, овощи
оставшиеся макароны и творог сверху
5. Запекаем.
Готовьте в духовке при 190 °C около 30 минут. Посыпьте оставшимся сыром и подавайте горячей.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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