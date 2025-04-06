В духовку — и готово: сочная макаронная запеканка

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеканка — настоящая находка, когда хочется приготовить что-то вкусное из доступных продуктов. В основе — макароны и сыр, а дальше — простор для фантазии: кабачки, баклажаны, творог, зелень. Получается слоистое, румяное блюдо, которое нравится и детям, и взрослым.

Фото: freepik by atlascompany запеканка

Что понадобится (на 4 порции):

Макароны — 400 г

Кабачок — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Творог 5% — 200 г

Яйца — 2 шт.

Сыр Чеддер — 100 г

Петрушка — 6 веточек

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка овощей.

Нарежьте кабачки и баклажаны вдоль тонкими пластинами. Смажьте маслом, выложите на пергамент и запеките при 190 °C в течение 6 минут.

2. Варим макароны.

Отварите пасту до полуготовности (примерно в два раза меньше времени, чем указано на упаковке), промойте холодной водой и откиньте на дуршлаг.

3. Делаем начинку.

Измельчите петрушку. Смешайте её с творогом, яйцами и половиной натёртого сыра. Приправьте по вкусу.

4. Собираем запеканку.

В форму выложите слоями:

1/3 макарон

1/3 творожно-сырной смеси

половину овощей

снова макароны, смесь, овощи

оставшиеся макароны и творог сверху

5. Запекаем.

Готовьте в духовке при 190 °C около 30 минут. Посыпьте оставшимся сыром и подавайте горячей.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

