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В духовку — и готово: сочная макаронная запеканка

1:46
Еда

Эта запеканка — настоящая находка, когда хочется приготовить что-то вкусное из доступных продуктов. В основе — макароны и сыр, а дальше — простор для фантазии: кабачки, баклажаны, творог, зелень. Получается слоистое, румяное блюдо, которое нравится и детям, и взрослым.

запеканка
Фото: freepik by atlascompany
запеканка

Что понадобится (на 4 порции):

  • Макароны — 400 г

  • Кабачок — 1 шт.

  • Баклажан — 1 шт.

  • Творог 5% — 200 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сыр Чеддер — 100 г

  • Петрушка — 6 веточек

  • Масло растительное — 3 ст. л.

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка овощей.
Нарежьте кабачки и баклажаны вдоль тонкими пластинами. Смажьте маслом, выложите на пергамент и запеките при 190 °C в течение 6 минут.

2. Варим макароны.
Отварите пасту до полуготовности (примерно в два раза меньше времени, чем указано на упаковке), промойте холодной водой и откиньте на дуршлаг.

3. Делаем начинку.
Измельчите петрушку. Смешайте её с творогом, яйцами и половиной натёртого сыра. Приправьте по вкусу.

4. Собираем запеканку.
В форму выложите слоями:

  • 1/3 макарон

  • 1/3 творожно-сырной смеси

  • половину овощей

  • снова макароны, смесь, овощи

  • оставшиеся макароны и творог сверху

5. Запекаем.
Готовьте в духовке при 190 °C около 30 минут. Посыпьте оставшимся сыром и подавайте горячей.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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В духовку — и готово: сочная макаронная запеканка
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