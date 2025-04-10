Французский шик на Пасху: рецепт, который удивит даже гурманов

Если вы хотите удивить близких на Пасху чем-то по-настоящему особенным, попробуйте приготовить этот кулич в стиле "краффин" — это идеальное сочетание слоёной текстуры круассана и нежной формы маффина. Выпечка не только невероятно вкусная, но и выглядит словно из дорогой витрины французской пекарни.
Молоко (тёплое) — 80 мл
Сухие дрожжи — 6 г (или 20 г свежих)
Сахар — 1 ч. л.
Мука — 1 ч. л.
Мука — 350-370 г
Растопленное сливочное масло — 40 г
Яйцо — 1 шт.
Желтки — 2 шт.
Сахар — 80 г
Соль — 0,5 ч. л.
Апельсиновый сок — 30 мл
Цедра апельсина — 1 ст. л.
Мягкое сливочное масло — 100-125 г
Клюква вяленая — 200 г
Мускатный орех — щепотка
(вместо клюквы можно взять изюм, курагу, орехи, чернику — на вкус)
Сахарная пудра
В тёплое молоко всыпьте сахар, муку и дрожжи. Перемешайте, дайте постоять 10-15 минут в тепле.
Взбейте яйца с сахаром и солью до пышности. В муку влейте опару, растопленное масло, апельсиновый сок, цедру и яичную массу. Замесите тесто.
Тесто месим руками 10-12 минут, пока не станет эластичным и перестанет липнуть. Маслом можно смазать руки, но муку больше не добавляйте.
Сформируйте шар, смажьте растительным маслом и оставьте в миске на 1,5-2 часа в тепле.
Тесто делим на 2-3 части. Каждую раскатываем в тонкий прямоугольник, смазываем сливочным маслом, посыпаем мускатным орехом и распределяем начинку.
Сворачиваем рулет, затем разрезаем вдоль, оставляя 2 см у основания. Аккуратно закручиваем обе половинки слоями друг на друга, формируя спираль.
Формы (диаметром около 11 см, высотой до 12 см) смажьте маслом и выложите в них тесто. Оставьте ещё на час для расстойки. Выпекайте при 200°C 10 минут, затем снизьте до 180°C и выпекайте ещё 20-30 минут, прикрыв фольгой.
Полностью остудите и присыпьте сахарной пудрой. Внутри кулич получается невероятно слоистым, ароматным, мягким и просто фантастически красивым.
Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.
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