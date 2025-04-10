Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту

2:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт кулича передавался в нашей семье из поколения в поколение. Когда-то меня научила его готовить бабушка — с любовью, заботой и безмерным терпением. Единственное, что я изменила: вместо прессованных дрожжей теперь использую сухие активные. Они проще в обращении, и результат всегда стабильный.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

Ингредиенты

Молоко — 0,5 л

Маргарин — 300 г

Яйца — 6 шт.

Сахар — 2 стакана

Дрожжи сухие активные — 11 г (или 30 г прессованных)

Мука — около 9 стаканов

Соль — 0,5 ч. ложки

Ванилин — 2 г

Изюм — 150 г

Как приготовить

1. Подготовка.

Яйца достаньте заранее — пусть нагреются до комнатной температуры. Молоко слегка подогрейте, до 38-40 градусов.

2. Заводим опару.

В тёплое молоко всыпьте дрожжи и полстакана сахара, перемешайте. Добавьте 3 стакана просеянной муки и снова перемешайте. Миску накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1,5-2 часа — опара должна увеличиться минимум вдвое.

3. Взбиваем яйца.

Желтки отделите от белков. В желтки добавьте оставшийся сахар и взбейте до пышности. Добавьте ванилин. Отдельно взбейте белки с солью до устойчивой пены.

4. Вводим ингредиенты.

В подошедшую опару добавьте взбитые желтки, белки и половину растопленного маргарина. Постепенно добавляйте муку и замешивайте сначала ложкой, потом руками.

5. Замес.

Рабочую поверхность слегка припылите мукой, вымесите тесто руками, смазанными маргарином, до эластичности. Тесто должно перестать липнуть. Верните его в миску, снова накройте и оставьте в тепле ещё на 1,5-2 часа.

6. Изюм.

Промойте его, залейте кипятком на пару минут, затем обсушите и обваляйте в муке. Добавьте в подошедшее тесто и хорошо вмешайте.

7. Формы.

Смажьте формы маргарином и присыпьте мукой. Разложите тесто, заполняя их на треть объёма. Оставьте на 20 минут для подхода.

8. Выпечка.

Разогрейте духовку до 150 градусов. Выпекайте куличи примерно 1,5 часа. Если верх начнёт подрумяниваться слишком быстро, накройте его пергаментом или влажной бумагой.

9. Финальный штрих.

Готовые куличи украсьте глазурью и посыпкой — по вашему вкусу и вдохновению.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.

