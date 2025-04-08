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Ароматы ванили, сладковатый бобёр? Да, этот ингредиент делает мороженое вкусным

2:22
Еда

Когда мы вдыхаем сладкий запах ванили из банки мороженого, ароматической свечи или ванильного капкейка, мало кто задумывается, откуда берётся этот аромат. И уж точно не ожидает, что он мог… выйти из бобра. А зря.

Белое мороженое
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Белое мороженое

Что вообще происходит

Официально этот компонент называется кастореум — натуральное ароматическое вещество, которое получают из выделений пахучих желез бобров. Эти железы находятся рядом с анальными (да, всё именно так, как вы подумали). Кастореум имеет сильный, мускусный запах и, после обработки, становится удивительно похожим на ваниль с лёгкими нотками дыма и карамели.

Но… почему бобры

Ответ прост — потому что это работает. Кастореум веками использовался в парфюмерии (в духах известных брендов) и пищевой промышленности — в качестве "натурального ароматизатора". Вкус у него действительно ванильно-кремовый, особенно в микродозах, и по химическому составу он близок к соединениям, содержащимся в натуральной ванили.

А поскольку натуральная ваниль — один из самых дорогих и труднодоступных ароматизаторов, производители искали альтернативу. И нашли… в бобре. 🦫

Что на этикетке

Если вы увидите в составе продукта надпись "натуральный ароматизатор", особенно без расшифровки — это может быть кастореум. Особенно часто его использовали в десертах, мороженом, конфетах и ароматизированных напитках.

Но не стоит паниковать: в последние годы этот ингредиент почти не используется в еде — его сложно добывать, дорого обрабатывать, и с появлением синтетических аналогов производителям стало невыгодно. Сегодня кастореум чаще встречается в парфюмерии, чем в мороженом.

Стоит ли бояться

Нет. Кастореум официально признан безопасным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и считается пищевой добавкой. К тому же, всё, что попадает в продукты, проходит тщательную обработку и очистку.

Но да, лучше не гуглить процесс его сбора. Просто поверьте: это делается руками профессионалов, и бобры не страдают (с ними вообще довольно бережно обращаются — это ценные животные для фарминдустрии).

Уточнения

Обыкнове́нный бобр или речно́й бобр (лат. Castor fiber), — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали подвидом).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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