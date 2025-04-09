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Когда хочется простого и вкусного — на помощь приходят зразы с сырной начинкой

2:27
Еда

Картофельные зразы давно зарекомендовали себя как одно из любимых домашних блюд — сытные, ароматные и универсальные. Один из их главных плюсов — возможность менять начинку по вкусу и предпочтениям. В данном рецепте зразы готовятся без традиционной капусты, что делает их отличным вариантом для тех, кто по каким-либо причинам не использует этот ингредиент.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Начинка из обжаренного лука, моркови и сыра делает блюдо особенно аппетитным. А картофельное пюре с добавлением яиц и минимального количества муки обеспечивает мягкую и при этом плотную основу, идеально подходящую для формирования зраз.

Ингредиенты

Для основы

  • Картофельное пюре — из 6-7 средних клубней

  • Яйца — 2 шт.

  • Соль — по вкусу

  • Мука — в небольшом количестве (для эластичности теста, но без излишков)

Для начинки

  • Лук репчатый — 3-5 шт., обжаренный до золотистости

  • Морковь — 3 шт., обжаренная

  • Сыр — 200 г, натёртый (подойдут твёрдые и полутвёрдые сорта)

Этапы приготовления

1. Приготовление основы

Готовится картофельное пюре из отваренного картофеля. В остывшую массу добавляются яйца, соль и немного муки. Мука добавляется осторожно — чтобы тесто стало пластичным, но не жёстким.

2. Подготовка начинки

Лук и морковь обжариваются на сковороде до мягкости и лёгкой золотистости. В остывшие овощи добавляется натёртый сыр — он придаёт начинке насыщенность и мягкую тянущуюся текстуру при нагревании.

3. Формирование зраз

Из картофельной массы формируются лепёшки. В центр каждой выкладывается начинка, после чего края аккуратно защипываются, придавая зразам форму котлет.

4. Обжарка

Зразы обжариваются на сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки с обеих сторон. Огонь лучше держать умеренным, чтобы начинка прогрелась, а корочка не сгорела.

5. Подача

Готовые зразы подаются горячими, по желанию — со сметаной, соусами или лёгким салатом. Это универсальное блюдо, которое подходит как для повседневного ужина, так и для подачи на праздничный стол.

Уточнения

Зра́зы (из пол. zrazy, от rězati — «резать») — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь, представляющее собой котлету или мясной рулет с начинкой, обычно из отварных грибов или яиц.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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