Грибные конверты с секретом: паштет внутри — удовольствие снаружи

Этот рецепт заслуживает двух названий. Для будней — пирожки с паштетом, а для гостей — грибы, фаршированные печенью, в слоёном тесте. Звучит шикарно? И выглядит соответствующе. А готовятся — проще простого, особенно если у вас есть немного паштета, который пора "вкусно утилизировать".
Слоёное дрожжевое тесто — 500 г
Шампиньоны крупные — 350 г
Паштет (лучше домашний, из говяжьей печени) — 200 г
Кинза — 10 г
Яйцо — 1 шт.
Соль, перец — по вкусу
1. Подготовьте грибы
Снимите ножки — понадобятся только шляпки. Обдайте их кипятком с солью и бланшируйте 2 минуты. Затем выложите на бумажные полотенца вверх шляпками, чтобы стекла вода.
2. Сделайте начинку
Паштет смешайте с мелко порубленной кинзой и приправьте чёрным перцем. Если паштет магазинный — убедитесь, что он не слишком жирный.
3. Займитесь тестом
Раскатайте пласт примерно 30x45 см. Разрежьте на 6 квадратов (примерно по 15 см).
4. Соберите пирожки
Положите фаршированную шляпку в центр каждого квадрата, начинкой вверх. Сложите углы кверху, соедините и защипните — получится красивый пирожок-конверт.
5. Запекайте
Разложите пирожки на противне, смажьте взбитым яйцом и отправьте в духовку, разогретую до 190 °C. Выпекайте 15-20 минут до румяной корочки.
6. Дайте им немного "отдохнуть"
Выньте из духовки, переложите на решётку и дайте немного остыть — и подавайте!
Хотите вегетарианский вариант? Замените паштет на смесь жареного лука с грибными ножками, а тесто смажьте не яйцом, а растительным маслом.
Паштет лучше делать самим - на сливочном масле, с жареным луком и морковью. Такой не растечётся и даст насыщенный вкус.
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