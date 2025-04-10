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Грибные конверты с секретом: паштет внутри — удовольствие снаружи

2:13
Еда

Этот рецепт заслуживает двух названий. Для будней — пирожки с паштетом, а для гостей — грибы, фаршированные печенью, в слоёном тесте. Звучит шикарно? И выглядит соответствующе. А готовятся — проще простого, особенно если у вас есть немного паштета, который пора "вкусно утилизировать".

Самосы
Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самосы

Ингредиенты:

  • Слоёное дрожжевое тесто — 500 г

  • Шампиньоны крупные — 350 г

  • Паштет (лучше домашний, из говяжьей печени) — 200 г

  • Кинза — 10 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте грибы
Снимите ножки — понадобятся только шляпки. Обдайте их кипятком с солью и бланшируйте 2 минуты. Затем выложите на бумажные полотенца вверх шляпками, чтобы стекла вода.

2. Сделайте начинку
Паштет смешайте с мелко порубленной кинзой и приправьте чёрным перцем. Если паштет магазинный — убедитесь, что он не слишком жирный.

3. Займитесь тестом
Раскатайте пласт примерно 30x45 см. Разрежьте на 6 квадратов (примерно по 15 см).

4. Соберите пирожки
Положите фаршированную шляпку в центр каждого квадрата, начинкой вверх. Сложите углы кверху, соедините и защипните — получится красивый пирожок-конверт.

5. Запекайте
Разложите пирожки на противне, смажьте взбитым яйцом и отправьте в духовку, разогретую до 190 °C. Выпекайте 15-20 минут до румяной корочки.

6. Дайте им немного "отдохнуть"
Выньте из духовки, переложите на решётку и дайте немного остыть — и подавайте!

Советы:

  • Хотите вегетарианский вариант? Замените паштет на смесь жареного лука с грибными ножками, а тесто смажьте не яйцом, а растительным маслом.

  • Паштет лучше делать самим - на сливочном масле, с жареным луком и морковью. Такой не растечётся и даст насыщенный вкус.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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