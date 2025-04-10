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Мангал греется, времени нет? Курицу на шпажки — и готово

Еда

Бывает, выезд на природу случается спонтанно: сумки наспех, мангал подмышкой, а на маринад времени — в обрез. В такие моменты классический шашлык из свинины — не лучший вариант. Но выход есть, и он вкусный: курица.

Куриные грудки
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные грудки

Почему именно курица

  • Готовится быстрее

  • Маринуется за считанные минуты

  • Легче усваивается

  • Содержит меньше жира

  • Богата белком и витаминами группы B

Особенно хороши куриные грудки — почти диетический продукт, который при правильной жарке остаётся сочным и мягким.

Как готовить — быстро и просто

  1. Филе нарежьте кубиками.

  2. Замаринуйте в любимом соусе — классика, йогурт, специи, лимон, горчица — всё подойдёт.

  3. Нанижите на шпажки или шампуры.

  4. Обжаривайте на мангале, гриле или запекайте в духовке при 180-200°C до румяной корочки.

Если больше времени, можно запечь курицу целиком или потушить в казане на углях — будет сочно и ароматно.

А если курицу нельзя

Людям с аллергией на куриный белок или проблемами с почками стоит быть осторожными. В таком случае выбирайте постную говядину или индейку — они тоже подходят для лёгкого и полезного шашлыка.

Главное — не только вкус, но и баланс

Курица — отличный повод разнообразить пикник и порадовать гостей чем-то новым. Быстро, полезно, вкусно — а что ещё нужно на природе?

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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