Мангал греется, времени нет? Курицу на шпажки — и готово

Бывает, выезд на природу случается спонтанно: сумки наспех, мангал подмышкой, а на маринад времени — в обрез. В такие моменты классический шашлык из свинины — не лучший вариант. Но выход есть, и он вкусный: курица.
Готовится быстрее
Маринуется за считанные минуты
Легче усваивается
Содержит меньше жира
Богата белком и витаминами группы B
Особенно хороши куриные грудки — почти диетический продукт, который при правильной жарке остаётся сочным и мягким.
Филе нарежьте кубиками.
Замаринуйте в любимом соусе — классика, йогурт, специи, лимон, горчица — всё подойдёт.
Нанижите на шпажки или шампуры.
Обжаривайте на мангале, гриле или запекайте в духовке при 180-200°C до румяной корочки.
Если больше времени, можно запечь курицу целиком или потушить в казане на углях — будет сочно и ароматно.
Людям с аллергией на куриный белок или проблемами с почками стоит быть осторожными. В таком случае выбирайте постную говядину или индейку — они тоже подходят для лёгкого и полезного шашлыка.
Курица — отличный повод разнообразить пикник и порадовать гостей чем-то новым. Быстро, полезно, вкусно — а что ещё нужно на природе?
Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.
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