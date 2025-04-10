Мангал греется, времени нет? Курицу на шпажки — и готово

Бывает, выезд на природу случается спонтанно: сумки наспех, мангал подмышкой, а на маринад времени — в обрез. В такие моменты классический шашлык из свинины — не лучший вариант. Но выход есть, и он вкусный: курица.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные грудки

Почему именно курица

Готовится быстрее

Маринуется за считанные минуты

Легче усваивается

Содержит меньше жира

Богата белком и витаминами группы B

Особенно хороши куриные грудки — почти диетический продукт, который при правильной жарке остаётся сочным и мягким.

Как готовить — быстро и просто

Филе нарежьте кубиками. Замаринуйте в любимом соусе — классика, йогурт, специи, лимон, горчица — всё подойдёт. Нанижите на шпажки или шампуры. Обжаривайте на мангале, гриле или запекайте в духовке при 180-200°C до румяной корочки.

Если больше времени, можно запечь курицу целиком или потушить в казане на углях — будет сочно и ароматно.

А если курицу нельзя

Людям с аллергией на куриный белок или проблемами с почками стоит быть осторожными. В таком случае выбирайте постную говядину или индейку — они тоже подходят для лёгкого и полезного шашлыка.

Главное — не только вкус, но и баланс

Курица — отличный повод разнообразить пикник и порадовать гостей чем-то новым. Быстро, полезно, вкусно — а что ещё нужно на природе?

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

