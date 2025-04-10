Забудьте про пшеницу: 9 видов муки, которые сделают выпечку лучше

Пшеничная мука — классика, но далеко не единственный вариант. Всё больше людей ищут альтернативы: кто-то из-за глютеновой непереносимости, кто-то — ради разнообразия и пользы. И таких вариантов гораздо больше, чем кажется.
Диетолог Гульшат Сираева подчёркивает: полностью отказываться от пшеничной муки стоит только при целиакии или аллергии на глютен. Остальным — просто стоит экспериментировать.
Любимица японской кухни. Подходит для десертов, выпечки и даже сытных блюд. Вкус мягкий, а вот калорийность — высокая.
Нежная, универсальная и отлично работает в соусах и выпечке. Совет от экспертов: смешивайте 50/50 с миндальной или кукурузной мукой - так текстура будет идеальной.
Белок, омега-кислоты и витамины — настоящий клад для сладкоежек. Подходит для тортов и пирожных, но требует хранения в холодильнике или морозилке.
С лёгким ореховым вкусом. Делает выпечку особенно нежной и ароматной. Подходит и для хлеба, и для десертов.
Знакома многим с детства. Отлично ведёт себя в лепёшках, кашах, супах и соусах. Придаёт блюдам лёгкость и золотистый цвет.
Богата железом и витаминами. Подходит для людей, следящих за калориями. Можно делать как из обычной гречки, так и из зелёной.
Белковая бомба с хрустящей текстурой. Подходит для выпечки, оладий и даже котлет. Хранить обязательно в холодильнике.
Практически без вкуса, но добавляет сладость блюдам. Богата омега-кислотами и отлично сочетается с другими видами муки.
Редкий гость на кухне, но зря. Просо даёт насыщенный цвет — от жёлтого до красного. Можно использовать для хлеба, лепёшек, печенья.
Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.