Забудьте про пшеницу: 9 видов муки, которые сделают выпечку лучше

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Пшеничная мука — классика, но далеко не единственный вариант. Всё больше людей ищут альтернативы: кто-то из-за глютеновой непереносимости, кто-то — ради разнообразия и пользы. И таких вариантов гораздо больше, чем кажется.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мука

Диетолог Гульшат Сираева подчёркивает: полностью отказываться от пшеничной муки стоит только при целиакии или аллергии на глютен. Остальным — просто стоит экспериментировать.

1. Рисовая мука

Любимица японской кухни. Подходит для десертов, выпечки и даже сытных блюд. Вкус мягкий, а вот калорийность — высокая.

2. Овсяная мука

Нежная, универсальная и отлично работает в соусах и выпечке. Совет от экспертов: смешивайте 50/50 с миндальной или кукурузной мукой - так текстура будет идеальной.

3. Миндальная мука

Белок, омега-кислоты и витамины — настоящий клад для сладкоежек. Подходит для тортов и пирожных, но требует хранения в холодильнике или морозилке.

4. Амарантовая мука

С лёгким ореховым вкусом. Делает выпечку особенно нежной и ароматной. Подходит и для хлеба, и для десертов.

5. Кукурузная мука

Знакома многим с детства. Отлично ведёт себя в лепёшках, кашах, супах и соусах. Придаёт блюдам лёгкость и золотистый цвет.

6. Гречневая мука

Богата железом и витаминами. Подходит для людей, следящих за калориями. Можно делать как из обычной гречки, так и из зелёной.

7. Мука из нута

Белковая бомба с хрустящей текстурой. Подходит для выпечки, оладий и даже котлет. Хранить обязательно в холодильнике.

8. Кокосовая мука

Практически без вкуса, но добавляет сладость блюдам. Богата омега-кислотами и отлично сочетается с другими видами муки.

9. Мука из проса

Редкий гость на кухне, но зря. Просо даёт насыщенный цвет — от жёлтого до красного. Можно использовать для хлеба, лепёшек, печенья.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).



