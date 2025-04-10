Без хлора и запаха: как идеально очистить кухню домашними средствами

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от запаха бытовой химии? Хотите, чтобы на кухне было не только чисто, но и безопасно? Оказывается, для блеска и порядка не нужны ни хлор, ни агрессивные средства — достаточно того, что есть под рукой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зелёная кухня

Рассказываем три простых, эффективных и экологичных способа уборки, которые справятся с жиром, грязью и микробами не хуже магазинных средств.

1. Лимонная кислота + капля средства — универсальный помощник

Для приготовления универсального чистящего раствора просто смешайте:

15 г лимонной кислоты

1 л воды

немного обычного моющего средства для посуды

Нанесите на загрязнённые участки, протрите губкой, затем протрите влажной тряпкой и вытрите насухо. Подходит практически для любых поверхностей!

2. Горчица — как секретное оружие против жира

Порошок сухой горчицы — отличное средство для очищения плиты, столешницы и рабочих зон. Просто:

Слегка смочите поверхность водой из пульверизатора

Посыпьте горчицей

Оставьте на 5 минут

Удалите влажной салфеткой или бумажным полотенцем

Не используйте на деревянных поверхностях — может испортить покрытие.

3. Эфирные масла — для аромата и антибактериального эффекта

Добавьте в уборку не только эффективность, но и атмосферу спа! Эфирные масла не только приятно пахнут, но и:

убивают микробы

борются с грибком

отпугивают насекомых

снижают риск аллергии

Растворите 20 капель масла эвкалипта, апельсина, лаванды или розмарина в 200 мл воды — и протрите этим раствором поверхности. Можно также добавить 15 капель в 100 мл готового чистящего средства, чтобы придать ему натуральный аромат.