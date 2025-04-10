Без хлора и запаха: как идеально очистить кухню домашними средствами

Устали от запаха бытовой химии? Хотите, чтобы на кухне было не только чисто, но и безопасно? Оказывается, для блеска и порядка не нужны ни хлор, ни агрессивные средства — достаточно того, что есть под рукой.
Рассказываем три простых, эффективных и экологичных способа уборки, которые справятся с жиром, грязью и микробами не хуже магазинных средств.
Для приготовления универсального чистящего раствора просто смешайте:
15 г лимонной кислоты
1 л воды
немного обычного моющего средства для посуды
Нанесите на загрязнённые участки, протрите губкой, затем протрите влажной тряпкой и вытрите насухо. Подходит практически для любых поверхностей!
Порошок сухой горчицы — отличное средство для очищения плиты, столешницы и рабочих зон. Просто:
Слегка смочите поверхность водой из пульверизатора
Посыпьте горчицей
Оставьте на 5 минут
Удалите влажной салфеткой или бумажным полотенцем
Не используйте на деревянных поверхностях — может испортить покрытие.
Добавьте в уборку не только эффективность, но и атмосферу спа! Эфирные масла не только приятно пахнут, но и:
убивают микробы
борются с грибком
отпугивают насекомых
снижают риск аллергии
Растворите 20 капель масла эвкалипта, апельсина, лаванды или розмарина в 200 мл воды — и протрите этим раствором поверхности. Можно также добавить 15 капель в 100 мл готового чистящего средства, чтобы придать ему натуральный аромат.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.