Что пить под шашлык, чтобы потом не стыдно было вспоминать

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык без алкоголя — как пикник без костра. Но нужно ли заморачиваться с подбором "правильного" напитка к мясу? Никакого смысла в этом нет, уверена нутрициолог Виктория Вишнякова. В разговоре с порталом "Едим Дома" она честно призналась: "алкоголь — он и есть алкоголь".

Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пикник

Идея, что вино полезнее водки или пиво легче коньяка — иллюзия, которая только ведёт к лишнему.

"Пытаясь выбрать "здоровый" алкоголь, человек попадает в ловушку: "Это же сухое вино, можно ещё бокальчик". В итоге — минус бутылка", — говорит Вишнякова.

Главное — не что, а сколько

По словам эксперта, основное, на что стоит опираться при выборе напитка, — это не вид алкоголя, а ваше отношение к нему. Любите пиво? Пусть будет пиво. Предпочитаете вино или коктейль — отлично. Главное — не переборщить.

"С точки зрения здоровья лучше не пить вообще. Но если всё-таки пьёте — делайте это осознанно. Удовлетворились — и остановились", — советует нутрициолог.

Алкоголь не должен диктовать настроение

Правильный подход — это умеренность и здравый смысл. Неважно, мариновался ли шашлык в кефире, вине или минеральной воде — он не станет вкуснее от количества выпитого. А вот вечер — легко может пойти не туда.

Так что лучший напиток под шашлык — тот, который не мешает вам наслаждаться вкусом, природой и хорошей компанией.