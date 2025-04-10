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Что пить под шашлык, чтобы потом не стыдно было вспоминать

1:31
Еда

Шашлык без алкоголя — как пикник без костра. Но нужно ли заморачиваться с подбором "правильного" напитка к мясу? Никакого смысла в этом нет, уверена нутрициолог Виктория Вишнякова. В разговоре с порталом "Едим Дома" она честно призналась: "алкоголь — он и есть алкоголь".

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Идея, что вино полезнее водки или пиво легче коньяка — иллюзия, которая только ведёт к лишнему.

"Пытаясь выбрать "здоровый" алкоголь, человек попадает в ловушку: "Это же сухое вино, можно ещё бокальчик". В итоге — минус бутылка", — говорит Вишнякова.

Главное — не что, а сколько

По словам эксперта, основное, на что стоит опираться при выборе напитка, — это не вид алкоголя, а ваше отношение к нему. Любите пиво? Пусть будет пиво. Предпочитаете вино или коктейль — отлично. Главное — не переборщить.

"С точки зрения здоровья лучше не пить вообще. Но если всё-таки пьёте — делайте это осознанно. Удовлетворились — и остановились", — советует нутрициолог.

Алкоголь не должен диктовать настроение

Правильный подход — это умеренность и здравый смысл. Неважно, мариновался ли шашлык в кефире, вине или минеральной воде — он не станет вкуснее от количества выпитого. А вот вечер — легко может пойти не туда.

Так что лучший напиток под шашлык — тот, который не мешает вам наслаждаться вкусом, природой и хорошей компанией.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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