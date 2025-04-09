Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кипяток вместо масла: как приготовить пюре, которое тает во рту
Шесть идеальных комнатных растений для вашего дома
Не кофе виноват, а способ приготовления: как способ заваривания кофе влияет на здоровье сердца
Не качай пресс и не голодай — есть способ убрать живот иначе
Крысы захватили Глазго! Жители бьют тревогу, а город утопает в мусоре
Нажми START, чтобы поехать: культовые приборки из 80-ых, будто видеоигр
Корм для пушистиков: опасен ли он для лысых кошек? Проверяем миф под микроскопом
Масла, которые творят чудеса с волосами: забудьте про кондиционеры
Секрет идеального печенья: всего 3 ингредиента для нежного, мягкого и полезного десерта

Петрушка на скорлупе: как украсить яйца к Пасхе без красок

1:53
Еда

Крашеные яйца — главный символ Пасхи. Но если обычный луковый отвар уже наскучил, попробуйте сделать их по-настоящему художественными — с отпечатками листьев, цветов и трав. Эффект получается натуральным, а результат — словно из Pinterest!

пасха
Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain
пасха

Этот способ не требует никаких красителей. Только природа, немного терпения и чуточку творчества.

Что понадобится:

  • Шелуха от 1 кг лука

  • Пучок плосколистной петрушки

  • Соцветия сухих цветов или ароматные травы (например, розмарин)

  • Яйца

  • Марля и нитки

  • Немного подсолнечного масла для финального блеска

Как сделать чудо на скорлупе:

  1. Подготовьте луковый отвар. Шелуху проварите 15-30 минут до насыщенного цвета.

  2. Помойте яйца и вытрите их насухо.

  3. Опустите травы и цветы в тёплую воду — они станут эластичными и легко будут прилегать к скорлупе.

  4. Приложите листики и лепестки к яйцу, оберните марлей, крепко зафиксируйте ниткой.

  5. Варите яйца в луковом отваре ещё 10 минут после закипания. Не вытаскивайте их сразу — дайте остыть прямо в отваре.

  6. Осторожно снимите марлю, промокните яйца салфеткой и натрите маслом для блеска.

В результате — шедевры, а не яйца

Отпечатки трав создают на скорлупе изящные силуэты. Каждое яйцо получается уникальным, как картина. Особенно эффектно смотрится петрушка — она чётко отпечатывается, оставляя листья с прожилками. Цветы добавляют романтики, а ароматные травы — уютной "кулинарной" атмосферы.

Такой способ не только красив, но и безопасен — никаких красителей и химии. Идеально для тех, кто хочет украсить пасхальный стол с душой.

Уточнения

Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Птицы с интеллектом: что сделали вороны, поразив учёных по всему миру
Наука и техника
Птицы с интеллектом: что сделали вороны, поразив учёных по всему миру Аудио 
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку
Садоводство, цветоводство
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку Аудио 
Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты?
Наука и техника
Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты? Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Последние материалы
Нажми START, чтобы поехать: культовые приборки из 80-ых, будто видеоигр
Корм для пушистиков: опасен ли он для лысых кошек? Проверяем миф под микроскопом
Масла, которые творят чудеса с волосами: забудьте про кондиционеры
Секрет идеального печенья: всего 3 ингредиента для нежного, мягкого и полезного десерта
Врач оценила слова Юрия Лозы о вирусе герпеса: связан с синдромом хронической усталости
Трамп, тарифы и золотое ралли 1980 года: как торговые войны меняют правила игры на рынке
Забудьте о суете города: спа-центр в чешском Годонине превращает отдых в искусство
Умные часы с защитой: как Google Fight Scam помогает владельцам Pixel Watch
Петрушка на скорлупе: как украсить яйца к Пасхе без красок
Готовим кукурузную кашу, которую съедят без уговоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.