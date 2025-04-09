Петрушка на скорлупе: как украсить яйца к Пасхе без красок

Крашеные яйца — главный символ Пасхи. Но если обычный луковый отвар уже наскучил, попробуйте сделать их по-настоящему художественными — с отпечатками листьев, цветов и трав. Эффект получается натуральным, а результат — словно из Pinterest!
Этот способ не требует никаких красителей. Только природа, немного терпения и чуточку творчества.
Шелуха от 1 кг лука
Пучок плосколистной петрушки
Соцветия сухих цветов или ароматные травы (например, розмарин)
Яйца
Марля и нитки
Немного подсолнечного масла для финального блеска
Подготовьте луковый отвар. Шелуху проварите 15-30 минут до насыщенного цвета.
Помойте яйца и вытрите их насухо.
Опустите травы и цветы в тёплую воду — они станут эластичными и легко будут прилегать к скорлупе.
Приложите листики и лепестки к яйцу, оберните марлей, крепко зафиксируйте ниткой.
Варите яйца в луковом отваре ещё 10 минут после закипания. Не вытаскивайте их сразу — дайте остыть прямо в отваре.
Осторожно снимите марлю, промокните яйца салфеткой и натрите маслом для блеска.
Отпечатки трав создают на скорлупе изящные силуэты. Каждое яйцо получается уникальным, как картина. Особенно эффектно смотрится петрушка — она чётко отпечатывается, оставляя листья с прожилками. Цветы добавляют романтики, а ароматные травы — уютной "кулинарной" атмосферы.
Такой способ не только красив, но и безопасен — никаких красителей и химии. Идеально для тех, кто хочет украсить пасхальный стол с душой.
Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.