Гости внезапно? Спасает торт из лаваша за 15 минут

Если на пороге вдруг появляются друзья, а к чаю — только чай, не паникуйте. Есть один простой и очень вкусный трюк — торт из лаваша. Без выпечки, с любым кремом и начинкой по вкусу. А главное — всё готово за 15 минут!
Тонкий лаваш
Любой крем: сметанный, творожный, заварной — выбирайте, что любите
Украшения: ягоды, фрукты, шоколадная стружка, орешки (по желанию)
Разложите лист лаваша и щедро смажьте его кремом.
Поверх — следующий лист, снова крем.
Повторяйте, пока не получится аккуратный многослойный "тортик".
Верх украсьте чем душе угодно: бананы, клубника, мята, шоколад, орехи — любые комбинации сработают!
Можно поставить в холодильник на 15-20 минут, чтобы пропитался. Но если нет времени — смело ешьте сразу.
Сметанный: сметана + сахарная пудра + щепотка ванили
Заварной: молоко + яйца + сахар + мука + ванилин
Творожный: творог + йогурт + мёд
Заварной чаще всего нравится взрослым, творожный — полезный и идеально подойдёт для детей. Но главный секрет — это ваша фантазия и любимый вкус.
Такой торт особенно полюбится детям, если украсить его яркими ягодами. А для взрослых — это настоящая палочка-выручалочка, когда хочется сладкого, но не хочется включать духовку.
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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