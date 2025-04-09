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Гости внезапно? Спасает торт из лаваша за 15 минут

1:33
Еда

Если на пороге вдруг появляются друзья, а к чаю — только чай, не паникуйте. Есть один простой и очень вкусный трюк — торт из лаваша. Без выпечки, с любым кремом и начинкой по вкусу. А главное — всё готово за 15 минут!

торт наполеон
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
торт наполеон

Что понадобится

  • Тонкий лаваш

  • Любой крем: сметанный, творожный, заварной — выбирайте, что любите

  • Украшения: ягоды, фрукты, шоколадная стружка, орешки (по желанию)

Как собрать торт-мечту

  1. Разложите лист лаваша и щедро смажьте его кремом.

  2. Поверх — следующий лист, снова крем.

  3. Повторяйте, пока не получится аккуратный многослойный "тортик".

  4. Верх украсьте чем душе угодно: бананы, клубника, мята, шоколад, орехи — любые комбинации сработают!

  5. Можно поставить в холодильник на 15-20 минут, чтобы пропитался. Но если нет времени — смело ешьте сразу.

Крем по душе: на любой вкус и случай

  • Сметанный: сметана + сахарная пудра + щепотка ванили

  • Заварной: молоко + яйца + сахар + мука + ванилин

  • Творожный: творог + йогурт + мёд

Заварной чаще всего нравится взрослым, творожный — полезный и идеально подойдёт для детей. Но главный секрет — это ваша фантазия и любимый вкус.

Такой торт особенно полюбится детям, если украсить его яркими ягодами. А для взрослых — это настоящая палочка-выручалочка, когда хочется сладкого, но не хочется включать духовку.

Уточнения

Лава́ш  — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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