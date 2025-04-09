Гости внезапно? Спасает торт из лаваша за 15 минут

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Если на пороге вдруг появляются друзья, а к чаю — только чай, не паникуйте. Есть один простой и очень вкусный трюк — торт из лаваша. Без выпечки, с любым кремом и начинкой по вкусу. А главное — всё готово за 15 минут!

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ торт наполеон

Что понадобится

Тонкий лаваш

Любой крем: сметанный, творожный, заварной — выбирайте, что любите

Украшения: ягоды, фрукты, шоколадная стружка, орешки (по желанию)

Как собрать торт-мечту

Разложите лист лаваша и щедро смажьте его кремом. Поверх — следующий лист, снова крем. Повторяйте, пока не получится аккуратный многослойный "тортик". Верх украсьте чем душе угодно: бананы, клубника, мята, шоколад, орехи — любые комбинации сработают! Можно поставить в холодильник на 15-20 минут, чтобы пропитался. Но если нет времени — смело ешьте сразу.

Крем по душе: на любой вкус и случай

Сметанный: сметана + сахарная пудра + щепотка ванили

Заварной: молоко + яйца + сахар + мука + ванилин

Творожный: творог + йогурт + мёд

Заварной чаще всего нравится взрослым, творожный — полезный и идеально подойдёт для детей. Но главный секрет — это ваша фантазия и любимый вкус.

Такой торт особенно полюбится детям, если украсить его яркими ягодами. А для взрослых — это настоящая палочка-выручалочка, когда хочется сладкого, но не хочется включать духовку.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

