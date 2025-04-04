Столовая СССР: ТОП-5 самых странных блюд для граждан

Советская столовая — это особый мир, где сочетание продуктов иногда удивляло, а блюда казались экспериментом повара.
Дефицит и стандартизация приводили к необычным рецептам, которые для одних были нормой, а для других — испытанием. Давайте разберёмся, какие странные блюда предлагали посетителям столовых СССР.
1. Холодец из говяжьих ног
Почему странно?
Это не просто холодец, а "жесткая версия" — с кусками кожи, жил и жира. В некоторых местах добавляли свиные уши или хвосты.
Почему ели?
Дёшево, питательно и "коллаген для суставов" (и волос). А ещё холодец всегда был на Новый год!
2. Овсяный кисель
Почему странно?
Это не фруктовый кисель, а густая серовато-белая масса из овсяной муки, напоминающая клейстер.
Почему ели?
Говорили, что полезно для желудка, но чаще это был просто дешёвый и сытный вариант напитка.
3. Яйцо, фаршированное селёдкой
Почему странно?
Варёные яйца разрезали, вынимали желток и смешивали его с рубленой селёдкой, луком и майонезом. Вкус был на любителя.
Почему ели?
Экономный вариант закуски, когда на селёдку "под шубой" продуктов не хватало.
4. Варёная морковь с чесноком и майонезом
Почему странно?
Вроде бы салат, но вкус — неожиданно сладкий и резкий одновременно.
Почему ели?
Морковь была дешёвой, а чеснок и майонез делали её хоть немного интереснее.
5. Биточки из печени
Почему странно?
Вместо мяса использовали печень, которая в готовом виде была суховатой и с привкусом горечи.
Почему ели?
Белок, бюджетно и по ГОСТу. Но детям такое подавали в детсадах и школах, и мало кто был в восторге.
Некоторые из этих блюд до сих пор вызывают вопросы, но их ели миллионы людей! Они появились из-за нехватки продуктов, строгих норм ГОСТа и кулинарной смекалки поваров.
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