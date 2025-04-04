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Столовая СССР: ТОП-5 самых странных блюд для граждан

2:12
Еда

Советская столовая — это особый мир, где сочетание продуктов иногда удивляло, а блюда казались экспериментом повара.

Салат из моркови
Фото: Adobe Stock by tanya78, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат из моркови

Дефицит и стандартизация приводили к необычным рецептам, которые для одних были нормой, а для других — испытанием. Давайте разберёмся, какие странные блюда предлагали посетителям столовых СССР.

1. Холодец из говяжьих ног

Почему странно?

Это не просто холодец, а "жесткая версия" — с кусками кожи, жил и жира. В некоторых местах добавляли свиные уши или хвосты.

Почему ели?

Дёшево, питательно и "коллаген для суставов" (и волос). А ещё холодец всегда был на Новый год!

2. Овсяный кисель

Почему странно?

Это не фруктовый кисель, а густая серовато-белая масса из овсяной муки, напоминающая клейстер.

Почему ели?

Говорили, что полезно для желудка, но чаще это был просто дешёвый и сытный вариант напитка.

3. Яйцо, фаршированное селёдкой

Почему странно?

Варёные яйца разрезали, вынимали желток и смешивали его с рубленой селёдкой, луком и майонезом. Вкус был на любителя.

Почему ели?

Экономный вариант закуски, когда на селёдку "под шубой" продуктов не хватало.

4. Варёная морковь с чесноком и майонезом

Почему странно?

Вроде бы салат, но вкус — неожиданно сладкий и резкий одновременно.

Почему ели?

Морковь была дешёвой, а чеснок и майонез делали её хоть немного интереснее.

5. Биточки из печени

Почему странно?

Вместо мяса использовали печень, которая в готовом виде была суховатой и с привкусом горечи.

Почему ели?

Белок, бюджетно и по ГОСТу. Но детям такое подавали в детсадах и школах, и мало кто был в восторге.

Некоторые из этих блюд до сих пор вызывают вопросы, но их ели миллионы людей! Они появились из-за нехватки продуктов, строгих норм ГОСТа и кулинарной смекалки поваров.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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