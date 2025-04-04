От этих плюшек пахнет уютом: булочки с кардамоном и корицей

Стоит вам отправить эти булочки в духовку — и дом мгновенно наполнится уютом. Пахнет так, будто к вам заглянули в гости Швеция и бабушкино детство одновременно. Плюшки с кардамоном и корицей — это не просто выпечка. Это настроение. Ароматная, мягкая, с лёгкой сладостью и теплым пряным акцентом, она идеально подойдёт к чаю, на завтрак или для уютного вечера.
Для теста:
Молоко — 3 стакана
Свежие дрожжи — 25 г
Сахар — 50 г
Молотый кардамон — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Масло растительное — 80 г (растопить)
Мука — 6-7 стаканов
Для начинки:
Сливочное масло — 50 г
Сахар — 50 г
Молотый кардамон — 1 ч. л.
Корица — 1 ч. л.
Для смазывания:
Яйцо
Вода — 1 ст. л.
Крупный сахар для посыпки
1. Завести тесто
Разведите дрожжи в стакане теплого молока (до 38 °С), оставьте на 10 минут. Влейте оставшееся молоко, добавьте сахар, кардамон, соль и растопленное масло. Постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Дайте подойти в тёплом месте под пленкой — около 1 часа.
2. Сделать начинку и раскатать
Смешайте растопленное сливочное масло с сахаром, корицей и кардамоном. Раскатайте тесто в прямоугольник (примерно 20x50 см) и равномерно смажьте начинкой.
3. Формировать булочки
Сверните рулетом и нарежьте кружками по 1,5 см. Разложите на противне с пергаментом, оставляя расстояние. Накройте и оставьте на расстойку на 30 минут.
4. Выпекать
Смажьте взбитым яйцом с водой и посыпьте сахаром. Выпекайте 10 минут при 225 °С, затем понизьте до 200 °С и готовьте ещё 10-13 минут до румяности.
Подавайте слегка тёплыми — и вас точно попросят повторить.
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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