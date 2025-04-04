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От этих плюшек пахнет уютом: булочки с кардамоном и корицей

Еда

Стоит вам отправить эти булочки в духовку — и дом мгновенно наполнится уютом. Пахнет так, будто к вам заглянули в гости Швеция и бабушкино детство одновременно. Плюшки с кардамоном и корицей — это не просто выпечка. Это настроение. Ароматная, мягкая, с лёгкой сладостью и теплым пряным акцентом, она идеально подойдёт к чаю, на завтрак или для уютного вечера.

булочка с корицей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
булочка с корицей

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

  • Молоко — 3 стакана

  • Свежие дрожжи — 25 г

  • Сахар — 50 г

  • Молотый кардамон — 1 ч. л.

  • Соль — щепотка

  • Масло растительное — 80 г (растопить)

  • Мука — 6-7 стаканов

Для начинки:

  • Сливочное масло — 50 г

  • Сахар — 50 г

  • Молотый кардамон — 1 ч. л.

  • Корица — 1 ч. л.

Для смазывания:

  • Яйцо

  • Вода — 1 ст. л.

  • Крупный сахар для посыпки

Как приготовить ароматные плюшки

1. Завести тесто
Разведите дрожжи в стакане теплого молока (до 38 °С), оставьте на 10 минут. Влейте оставшееся молоко, добавьте сахар, кардамон, соль и растопленное масло. Постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Дайте подойти в тёплом месте под пленкой — около 1 часа.

2. Сделать начинку и раскатать
Смешайте растопленное сливочное масло с сахаром, корицей и кардамоном. Раскатайте тесто в прямоугольник (примерно 20x50 см) и равномерно смажьте начинкой.

3. Формировать булочки
Сверните рулетом и нарежьте кружками по 1,5 см. Разложите на противне с пергаментом, оставляя расстояние. Накройте и оставьте на расстойку на 30 минут.

4. Выпекать
Смажьте взбитым яйцом с водой и посыпьте сахаром. Выпекайте 10 минут при 225 °С, затем понизьте до 200 °С и готовьте ещё 10-13 минут до румяности.

Подавайте слегка тёплыми — и вас точно попросят повторить.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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