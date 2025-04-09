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В бане — не только париться: как готовили ягодный ликёр в старину

Еда

Старинный рецепт — настоящая магия в банке. Без дрожжей, перегонов и возни с процеживанием. Монахи делали наливку из ягод так: просто клали их в глиняные горшки, заливали водкой "на два пальца выше" и оставляли в бане на ночь. Утром сливали — и добавляли по вкусу сахар. Всё. Натурально, просто и гениально.

настойка
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
настойка

Если у тебя нет бани — не беда. Подойдёт водяная баня на плите, а вместо горшка — обычная трёхлитровая стеклянная банка.

Как сделать монастырскую наливку:

  1. На дно банки — вишнёвые листья (придают аромат).

  2. Заложи черноплодку до краёв.

  3. Влей около 1 литра водки, но не под самое горлышко — ягоды дадут сок.

  4. Поставь банку в кастрюлю с водой, не доводи до кипения, держи на умеренном огне 2,5-3 часа.

  5. После — аккуратно слей настой, отжимать не нужно! Напиток получится естественно прозрачным, в насыщенном ягодном цвете.

  6. По вкусу добавь сахар или сироп — и получится от лёгкой наливки до сладкого ликёра.

Важно: выход жидкости — почти 1:1. Напиток готов к подаче после остывания, но настаивание только улучшит вкус.

Уточнения

Ликёр — ароматный, как правило, сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев и пряностей. Содержание этилового спирта варьирует в широких пределах (от 15% до 75% по объёму), а содержание сахара, как правило, колеблется между 25% и 60%.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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