В бане — не только париться: как готовили ягодный ликёр в старину

Старинный рецепт — настоящая магия в банке. Без дрожжей, перегонов и возни с процеживанием. Монахи делали наливку из ягод так: просто клали их в глиняные горшки, заливали водкой "на два пальца выше" и оставляли в бане на ночь. Утром сливали — и добавляли по вкусу сахар. Всё. Натурально, просто и гениально.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain настойка

Если у тебя нет бани — не беда. Подойдёт водяная баня на плите, а вместо горшка — обычная трёхлитровая стеклянная банка.

Как сделать монастырскую наливку:

На дно банки — вишнёвые листья (придают аромат). Заложи черноплодку до краёв. Влей около 1 литра водки, но не под самое горлышко — ягоды дадут сок. Поставь банку в кастрюлю с водой, не доводи до кипения, держи на умеренном огне 2,5-3 часа. После — аккуратно слей настой, отжимать не нужно! Напиток получится естественно прозрачным, в насыщенном ягодном цвете. По вкусу добавь сахар или сироп — и получится от лёгкой наливки до сладкого ликёра.

Важно: выход жидкости — почти 1:1. Напиток готов к подаче после остывания, но настаивание только улучшит вкус.

Уточнения

Ликёр — ароматный, как правило, сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев и пряностей. Содержание этилового спирта варьирует в широких пределах (от 15% до 75% по объёму), а содержание сахара, как правило, колеблется между 25% и 60%.



