Вы этого достойны: утка, гречка и все начнут вас называть шеф-поваром

3:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда хочется не просто вкусно поесть, а создать вокруг еды целую атмосферу. Такая, знаете, чтобы "вау" — и по вкусу, и по виду, и по запаху. Утка, запечённая целиком, да ещё и фаршированная — это именно то блюдо, которое создаёт вокруг себя момент торжественности, даже если вы готовите её не к Новому году, а просто потому, что выходные.

Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Утка

Итак, готовим сочную, ароматную утку, нафаршированную гречкой с грибами и овощами. Всё это — в рукаве, чтобы без головной боли с духовкой, с минимальными хлопотами и максимумом удовольствия. А в финале — волшебная глазурь из мёда, горчицы и соевого соуса. Словом, будет вкусно!

Ингредиенты (на 6 порций):

Утка — 1,5 кг

Гречневая крупа — 150 г

Шампиньоны — 300 г

Болгарский перец — 100 г (примерно 1 шт.)

Морковь — 100 г (1-2 шт.)

Масло растительное — 30 мл

Соль — 2 ст. ложки

Приправа для птицы (по желанию) — 2 ст. ложки

Для глазури:

Соевый соус — 3 ст. ложки

Мёд — 1 ч. ложка

Зернистая неострая горчица — 2 ст. ложки

Готовим по шагам:

1. Варим гречку

Промываем крупу и заливаем водой в пропорции 1:2. Добавляем щепотку соли и варим на слабом огне под крышкой — до тех пор, пока гречка не впитает всю воду (примерно 15 минут).

2. Подготавливаем начинку

Мелко нарезаем шампиньоны, морковь и перец. Разогреваем масло и обжариваем грибы до лёгкой румяности — около 2 минут. Добавляем овощи, чуть соли, и жарим всё вместе ещё 2-3 минуты. Главное — не переусердствовать, овощи должны остаться упругими.

3. Собираем начинку

Обжаренные овощи и грибы соединяем с готовой гречкой, перемешиваем — и наслаждаемся запахом. Поверьте, это уже вкусно, но мы ещё только начинаем.

4. Подготавливаем утку

Разогреваем духовку до 180 °С. Утку моем, обсушиваем салфетками, щедро натираем солью и приправами. Не стесняемся — утка любит внимание.

5. Фаршируем тушку

Наполняем утку гречневой смесью и зашиваем или скалываем зубочистками. Укладываем в рукав для запекания, плотно завязываем концы и делаем несколько проколов сверху (чтобы пар мог выходить).

6. Запекаем

Отправляем утку в духовку на 1 час. В это время можно передохнуть, помечтать о нарезке и проверить, не съел ли кто случайно всю начинку, пока вы отвлеклись.

7. Глазируем

Смешиваем соевый соус, мёд и горчицу. Через час аккуратно разрезаем рукав, смазываем утку этой смесью и ставим обратно в духовку ещё на 5-7 минут. За это время она покроется румяной, блестящей корочкой — той самой, ради которой не жалко ни времени, ни сил.

8. Подача

Убираем нитки, аккуратно выкладываем утку на блюдо и разрезаем порционно. Аромат, как из грузинского ресторана. Гарнир? Он уже внутри — сочная, жирком пропитанная гречка с грибами и овощами. Всё гениальное — в рукаве.

Уточнения

По́вар — человек, профессией (специальностью) которого является приготовление пищи; а также должность на предприятиях питания (старший повар, повар-кондитер).

