Мечта для любителей десертов: приготовьте быстрый торт без миксера с бананами и киви за 30 минут

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления тортика без миксера, используя старый добрый венчик, получится вкусный и быстрый десерт, который не требует сложных инструментов. Идеален для тех случаев, когда хочется побаловать себя чем-то вкусным, но нет времени или нужных устройств.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Киви

Продукты для торта:

Яйца — 2-3 шт. (в зависимости от размера)

Сахар — 1 стакан

Мука — 1 стакан

Сода (погашенная лимонным соком или уксусом) — 0,5 ч. л.

Сметана — 1 стакан

Сахар — 0,5 стакана (или по вкусу)

Желатин — 1 пакетик

Ваниль — по вкусу

Бананы — 2 шт.

Киви — 2 шт.

Желе со вкусом киви — 1 пакетик

Орехи кешью — по вкусу

Пошаговый процесс:

Приготовьте тесто: Взбейте яйца с сахаром венчиком. Постепенно добавляйте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комков. Добавьте гашеную соду и еще раз перемешайте. Выпечка коржа: Переложите тесто в форму и испеките корж в разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут. Толщина коржа должна быть около 2 см. Приготовьте крем: Взбейте сметану с сахаром. Разведите желатин по инструкции на упаковке, дайте остыть до комнатной температуры, а затем влейте в сметанную смесь. Подготовьте фрукты: Нарежьте бананы тонкими кружочками. Соберите торт: Залейте бананы сметанным кремом. Корж по размеру: Если диаметр коржа больше, чем у тарелки или коробки, аккуратно подрежьте края коржа, чтобы он идеально вписался в форму. На корж выложите слой бананов со сметанным кремом, а срезанные края коржа используйте для создания бортиков. Выложите второй слой бананов и снова полейте кремом. Нарежьте киви кружочками и залейте желе, следуя инструкции на упаковке. Орехи: Часть орехов кешью оставьте целыми, а часть измельчите. Финальный штрих: Посыпьте измельченными орехами слой с бананами, сверху выложите киви с желе и целые орехи. Поставьте торт в холодильник для застывания.

Теперь ваш тортик готов! Наслаждайтесь этим простым, но вкусным десертом.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.

