Мечта для любителей десертов: приготовьте быстрый торт без миксера с бананами и киви за 30 минут

Для приготовления тортика без миксера, используя старый добрый венчик, получится вкусный и быстрый десерт, который не требует сложных инструментов. Идеален для тех случаев, когда хочется побаловать себя чем-то вкусным, но нет времени или нужных устройств.
Яйца — 2-3 шт. (в зависимости от размера)
Сахар — 1 стакан
Мука — 1 стакан
Сода (погашенная лимонным соком или уксусом) — 0,5 ч. л.
Сметана — 1 стакан
Сахар — 0,5 стакана (или по вкусу)
Желатин — 1 пакетик
Ваниль — по вкусу
Бананы — 2 шт.
Киви — 2 шт.
Желе со вкусом киви — 1 пакетик
Орехи кешью — по вкусу
Приготовьте тесто: Взбейте яйца с сахаром венчиком. Постепенно добавляйте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комков. Добавьте гашеную соду и еще раз перемешайте.
Выпечка коржа: Переложите тесто в форму и испеките корж в разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут. Толщина коржа должна быть около 2 см.
Приготовьте крем: Взбейте сметану с сахаром. Разведите желатин по инструкции на упаковке, дайте остыть до комнатной температуры, а затем влейте в сметанную смесь.
Подготовьте фрукты: Нарежьте бананы тонкими кружочками.
Соберите торт: Залейте бананы сметанным кремом.
Корж по размеру: Если диаметр коржа больше, чем у тарелки или коробки, аккуратно подрежьте края коржа, чтобы он идеально вписался в форму.
На корж выложите слой бананов со сметанным кремом, а срезанные края коржа используйте для создания бортиков.
Выложите второй слой бананов и снова полейте кремом.
Нарежьте киви кружочками и залейте желе, следуя инструкции на упаковке.
Орехи: Часть орехов кешью оставьте целыми, а часть измельчите.
Финальный штрих: Посыпьте измельченными орехами слой с бананами, сверху выложите киви с желе и целые орехи. Поставьте торт в холодильник для застывания.
Теперь ваш тортик готов! Наслаждайтесь этим простым, но вкусным десертом.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
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