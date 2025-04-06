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Мечта для любителей десертов: приготовьте быстрый торт без миксера с бананами и киви за 30 минут

2:24
Еда

Для приготовления тортика без миксера, используя старый добрый венчик, получится вкусный и быстрый десерт, который не требует сложных инструментов. Идеален для тех случаев, когда хочется побаловать себя чем-то вкусным, но нет времени или нужных устройств.

Киви
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Киви

Продукты для торта:

  • Яйца — 2-3 шт. (в зависимости от размера)

  • Сахар — 1 стакан

  • Мука — 1 стакан

  • Сода (погашенная лимонным соком или уксусом) — 0,5 ч. л.

  • Сметана — 1 стакан

  • Сахар — 0,5 стакана (или по вкусу)

  • Желатин — 1 пакетик

  • Ваниль — по вкусу

  • Бананы — 2 шт.

  • Киви — 2 шт.

  • Желе со вкусом киви — 1 пакетик

  • Орехи кешью — по вкусу

Пошаговый процесс:

  1. Приготовьте тесто: Взбейте яйца с сахаром венчиком. Постепенно добавляйте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комков. Добавьте гашеную соду и еще раз перемешайте.

  2. Выпечка коржа: Переложите тесто в форму и испеките корж в разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут. Толщина коржа должна быть около 2 см.

  3. Приготовьте крем: Взбейте сметану с сахаром. Разведите желатин по инструкции на упаковке, дайте остыть до комнатной температуры, а затем влейте в сметанную смесь.

  4. Подготовьте фрукты: Нарежьте бананы тонкими кружочками.

  5. Соберите торт: Залейте бананы сметанным кремом.

  6. Корж по размеру: Если диаметр коржа больше, чем у тарелки или коробки, аккуратно подрежьте края коржа, чтобы он идеально вписался в форму.

  7. На корж выложите слой бананов со сметанным кремом, а срезанные края коржа используйте для создания бортиков.

  8. Выложите второй слой бананов и снова полейте кремом.

  9. Нарежьте киви кружочками и залейте желе, следуя инструкции на упаковке.

  10. Орехи: Часть орехов кешью оставьте целыми, а часть измельчите.

  11. Финальный штрих: Посыпьте измельченными орехами слой с бананами, сверху выложите киви с желе и целые орехи. Поставьте торт в холодильник для застывания.

Теперь ваш тортик готов! Наслаждайтесь этим простым, но вкусным десертом.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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