ТОП-5 лучших холодных закусок от бабушек СССР

Советские бабушки знали толк в еде! Их холодные закуски были простыми, но вкусными, питательными и проверенными временем.
Вот ТОП-5 лучших холодных закусок от советских бабушек.
1. Заливное (холодец, студень)
Готовился на говяжьих или свиных ножках, долго варился и заливался бульоном. Обязательное украшение — цветы из морковки и зелень.
Ели с горчицей или хреном — лучший вариант для праздников!
2. Сельдь под шубой
Слоёный салат с сельдью, картошкой, морковью, яйцом и свеклой. Всегда щедро заправлялся майонезом — без этого никуда.
Готовился заранее, чтобы успел хорошо пропитаться.
3. Язык заливной
Варёный говяжий язык, залитый прозрачным бульоном с желатином. Часто украшался зеленью, горошком и варёными яйцами.
Настоящий деликатес, который подавался на особые случаи.
4. Маринованные грибы (опята, грузди, белые)
Бабушки заготавливали их сами — варили, мариновали с чесноком и уксусом. Подача — с луком, подсолнечным маслом и иногда с капелькой уксуса.
Закуска, которая отлично шла под картошку и рюмочку.
5. Классическая мясная нарезка (буженина, рулетики, колбасы)
Домашняя буженина — запечённый в духовке свиной кусок с чесноком и специями. Блинчики с мясом — любимая закуска в холодном виде.
Варёная колбаса и сыр — на случай, если гости пришли неожиданно.
Все эти закуски — настоящий вкус советского застолья. Какие из них вы помните или любите больше всего?
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