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ТОП-5 лучших холодных закусок от бабушек СССР

1:50
Еда

Советские бабушки знали толк в еде! Их холодные закуски были простыми, но вкусными, питательными и проверенными временем.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

Вот ТОП-5 лучших холодных закусок от советских бабушек.

1. Заливное (холодец, студень)

Готовился на говяжьих или свиных ножках, долго варился и заливался бульоном. Обязательное украшение — цветы из морковки и зелень.

Ели с горчицей или хреном — лучший вариант для праздников!

2. Сельдь под шубой

Слоёный салат с сельдью, картошкой, морковью, яйцом и свеклой. Всегда щедро заправлялся майонезом — без этого никуда.

Готовился заранее, чтобы успел хорошо пропитаться.

3. Язык заливной

Варёный говяжий язык, залитый прозрачным бульоном с желатином. Часто украшался зеленью, горошком и варёными яйцами.

Настоящий деликатес, который подавался на особые случаи.

4. Маринованные грибы (опята, грузди, белые)

Бабушки заготавливали их сами — варили, мариновали с чесноком и уксусом. Подача — с луком, подсолнечным маслом и иногда с капелькой уксуса.

Закуска, которая отлично шла под картошку и рюмочку.

5. Классическая мясная нарезка (буженина, рулетики, колбасы)

Домашняя буженина — запечённый в духовке свиной кусок с чесноком и специями. Блинчики с мясом — любимая закуска в холодном виде.

Варёная колбаса и сыр — на случай, если гости пришли неожиданно.

Все эти закуски — настоящий вкус советского застолья. Какие из них вы помните или любите больше всего?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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