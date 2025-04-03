ТОП-5 лучших холодных закусок от бабушек СССР

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские бабушки знали толк в еде! Их холодные закуски были простыми, но вкусными, питательными и проверенными временем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодец

Вот ТОП-5 лучших холодных закусок от советских бабушек.

1. Заливное (холодец, студень)

Готовился на говяжьих или свиных ножках, долго варился и заливался бульоном. Обязательное украшение — цветы из морковки и зелень.

Ели с горчицей или хреном — лучший вариант для праздников!

2. Сельдь под шубой

Слоёный салат с сельдью, картошкой, морковью, яйцом и свеклой. Всегда щедро заправлялся майонезом — без этого никуда.

Готовился заранее, чтобы успел хорошо пропитаться.

3. Язык заливной

Варёный говяжий язык, залитый прозрачным бульоном с желатином. Часто украшался зеленью, горошком и варёными яйцами.

Настоящий деликатес, который подавался на особые случаи.

4. Маринованные грибы (опята, грузди, белые)

Бабушки заготавливали их сами — варили, мариновали с чесноком и уксусом. Подача — с луком, подсолнечным маслом и иногда с капелькой уксуса.

Закуска, которая отлично шла под картошку и рюмочку.

5. Классическая мясная нарезка (буженина, рулетики, колбасы)

Домашняя буженина — запечённый в духовке свиной кусок с чесноком и специями. Блинчики с мясом — любимая закуска в холодном виде.

Варёная колбаса и сыр — на случай, если гости пришли неожиданно.

Все эти закуски — настоящий вкус советского застолья. Какие из них вы помните или любите больше всего?