Столовая СССР: сколько стоили первые блюда в разные годы

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские столовые были местом, где можно было вкусно и недорого поесть.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Борщ

Особенно популярными были первые блюда — супы, борщи, щи и рассольники. Стоимость их зависела от времени и региона, но в среднем была доступной для всех.

Итак, цены на первые блюда в разные годы СССР.

1950-е годы

Щи — 40-60 коп.

Борщ — 50-70 коп.

Рассольник — 50-80 коп.

Суп с макаронами — 30-50 коп.

1960-1970-е годы

Щи — 20-35 коп.

Борщ — 25-40 коп.

Рассольник — 25-45 коп.

Солянка — 35-50 коп.

1980-е годы

Щи — 20-30 коп.

Борщ — 25-35 коп.

Уха — 30-40 коп.

Харчо — 30-45 коп.

Грибной суп — 25-35 коп.

Что можно было купить на рубль?

В 1970–1980-х годах на 1 рубль можно было взять первое, второе, компот и булочку. Например:

Борщ — 25 коп.

Котлета с гарниром — 45 коп.

Чай или компот — 10 коп.

Булочка — 15 коп.

Советские столовые предлагали качественную и сытную еду по очень доступным ценам. Даже в 1980-е годы полноценный обед редко превышал 1 рубль, а суп можно было купить всего за 20-30 копеек.