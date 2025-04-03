Столовая СССР: сколько стоили первые блюда в разные годы

Советские столовые были местом, где можно было вкусно и недорого поесть.
Особенно популярными были первые блюда — супы, борщи, щи и рассольники. Стоимость их зависела от времени и региона, но в среднем была доступной для всех.
Итак, цены на первые блюда в разные годы СССР.
1950-е годы
1960-1970-е годы
1980-е годы
Что можно было купить на рубль?
В 1970–1980-х годах на 1 рубль можно было взять первое, второе, компот и булочку. Например:
Борщ — 25 коп.
Котлета с гарниром — 45 коп.
Чай или компот — 10 коп.
Булочка — 15 коп.
Советские столовые предлагали качественную и сытную еду по очень доступным ценам. Даже в 1980-е годы полноценный обед редко превышал 1 рубль, а суп можно было купить всего за 20-30 копеек.
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