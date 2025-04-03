Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы из баночек: что вы зря покупаете в аптеке и чем это может обернуться
Хруст под корочкой, как в сказке: этот хлеб знает, что такое уют
Тихий уголок Венгрии попал в список самых красивых мест мира
Простая формула защиты дерева: теперь мои полки и скамейки как новые
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
7 растений, которые стоит обрезать в апреле для красивого цветения весной и летом
Пить в машине — можно?! ГИБДД объясняет, когда это не нарушает закон
Креатин разочаровал спортсменов: вот почему популярная добавка под огнем критики
Собчак о мировом успехе группы из Уфы: не только актёры покоряют иностранную публику

Столовая СССР: сколько стоили первые блюда в разные годы

1:44
Еда

Советские столовые были местом, где можно было вкусно и недорого поесть.

Борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Борщ

Особенно популярными были первые блюда — супы, борщи, щи и рассольники. Стоимость их зависела от времени и региона, но в среднем была доступной для всех.

Итак, цены на первые блюда в разные годы СССР.

1950-е годы

  • Щи — 40-60 коп.
  • Борщ — 50-70 коп.
  • Рассольник — 50-80 коп.
  • Суп с макаронами — 30-50 коп.

1960-1970-е годы

  • Щи — 20-35 коп.
  • Борщ — 25-40 коп.
  • Рассольник — 25-45 коп.
  • Солянка — 35-50 коп.

1980-е годы

  • Щи — 20-30 коп.
  • Борщ — 25-35 коп.
  • Уха — 30-40 коп.
  • Харчо — 30-45 коп.
  • Грибной суп — 25-35 коп.

Что можно было купить на рубль?

В 1970–1980-х годах на 1 рубль можно было взять первое, второе, компот и булочку. Например:

Борщ — 25 коп.

Котлета с гарниром — 45 коп.

Чай или компот — 10 коп.

Булочка — 15 коп.

Советские столовые предлагали качественную и сытную еду по очень доступным ценам. Даже в 1980-е годы полноценный обед редко превышал 1 рубль, а суп можно было купить всего за 20-30 копеек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Авто
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям Аудио 
Столовые СССР: как кормили рабочих на производстве
Еда и рецепты
Столовые СССР: как кормили рабочих на производстве Аудио 
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Красота и стиль
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Последние материалы
Мифы из баночек: что вы зря покупаете в аптеке и чем это может обернуться
Столовая СССР: сколько стоили первые блюда в разные годы
Хруст под корочкой, как в сказке: этот хлеб знает, что такое уют
Тихий уголок Венгрии попал в список самых красивых мест мира
Простая формула защиты дерева: теперь мои полки и скамейки как новые
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
7 растений, которые стоит обрезать в апреле для красивого цветения весной и летом
Пить в машине — можно?! ГИБДД объясняет, когда это не нарушает закон
Креатин разочаровал спортсменов: вот почему популярная добавка под огнем критики
Собчак о мировом успехе группы из Уфы: не только актёры покоряют иностранную публику
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.