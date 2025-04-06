Алкоголь в маринаде: фишка для сочного шашлыка или перебор

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринадов для шашлыка — как рецептов борща: у каждой семьи свой. Кто-то заливает мясо кефиром, кто-то минеральной водой, кто-то предпочитает уксус или сок. Но есть и более весёлый ингредиент — алкоголь. Он, по словам шеф-повара Святослава Спивакова, может не только изменить вкус, но и ускорить процесс маринования.

Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шашлык из курицы

"Скажу так: один из лучших вариантов ускорить маринование — это добавить алкоголь. Можно использовать коньяк, вино, даже водку. В общем, экспериментируйте с умом", — поделился повар в беседе с порталом.

Что выбрать — пиво или коньяк

Спиртные напитки действительно помогают ферментировать мясо. Главное — не переборщить и выбирать качественный алкоголь. Пиво, например, придаёт интересный оттенок:

Светлое - даёт лёгкую хмелевую горечь

Тёмное - добавляет солодовую глубину

Вино придаёт благородную кислинку, а коньяк — мягкость и аромат. Даже несколько капель водки могут изменить текстуру мяса.

Но можно и без градуса

Использовать алкоголь — вовсе не обязательное условие вкусного шашлыка. Без него тоже получается отлично: вариантов — сотни, если не тысячи. Ранее мы собрали лучшие рецепты на любой вкус — от классики до экспериментов с экзотикой.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

