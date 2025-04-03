Столовая СССР: ТОП-5 лучших мясных блюд

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские столовые славились своими сытными и доступными блюдами.

Фото: commons.wikimedia.org by Giles Thomas @ Flickr (original image) ; Off-shell (reprocessed version), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Котлета по-киевски

Да, порой качество зависело от конкретного заведения, но некоторые мясные блюда стали настоящей классикой общепита. Давай вспомним ТОП-5 самых популярных и вкусных мясных блюд из советских столовых.

1. Котлета по-киевски

Описание: нежное куриное филе с маслом внутри, в хрустящей панировке.

Почему популярно? Это блюдо считалось почти ресторанным, его подавали в лучших столовых.

Совет от повара: Чтобы масло не вытекало, котлету нужно сначала заморозить, а потом обжаривать в большом количестве масла.

2. Говядина по-строгановски (Бефстроганов)

Описание: тонкие полоски говядины в сметанно-томатном соусе.

Почему популярно? Простое и сытное блюдо, часто подавалось с картофельным пюре.

Совет от повара: Чтобы мясо было мягким, его тушили долго, добавляя немного горчицы или уксуса.

3. Котлета "Столовская"

Описание: классическая жареная котлета из смеси говядины и свинины.

Почему популярно? Самое распространённое мясное блюдо, подавалось с макаронами, гречкой или пюре.

Совет от повара: Чтобы котлета была пышной, в фарш добавляли размоченный хлеб и обязательно "отбивали" его.

4. Тефтели в томатном соусе

Описание: небольшие шарики из мясного фарша, тушёные в густом томатном соусе.

Почему популярно? Отличное сочетание с гарниром, особенно с рисом.

Совет от повара: В фарш добавляли немного варёного риса — так тефтели становились нежнее.

5. Антрекот с луком

Описание: жареный кусок говядины с луком.

Почему популярно? Простое, но вкусное мясное блюдо для любителей сытной еды.

Совет от повара: Чтобы мясо было мягче, его отбивали и мариновали в луке перед жаркой.

Советская столовая — это не только макароны с котлетой! Было немало вкусных мясных блюд, которые готовили по всем кулинарным стандартам. Многие из них до сих пор можно найти в современных кафе.