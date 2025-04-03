Столовая СССР: ТОП-5 лучших мясных блюд

Советские столовые славились своими сытными и доступными блюдами.
Да, порой качество зависело от конкретного заведения, но некоторые мясные блюда стали настоящей классикой общепита. Давай вспомним ТОП-5 самых популярных и вкусных мясных блюд из советских столовых.
1. Котлета по-киевски
Описание: нежное куриное филе с маслом внутри, в хрустящей панировке.
Почему популярно? Это блюдо считалось почти ресторанным, его подавали в лучших столовых.
Совет от повара: Чтобы масло не вытекало, котлету нужно сначала заморозить, а потом обжаривать в большом количестве масла.
2. Говядина по-строгановски (Бефстроганов)
Описание: тонкие полоски говядины в сметанно-томатном соусе.
Почему популярно? Простое и сытное блюдо, часто подавалось с картофельным пюре.
Совет от повара: Чтобы мясо было мягким, его тушили долго, добавляя немного горчицы или уксуса.
3. Котлета "Столовская"
Описание: классическая жареная котлета из смеси говядины и свинины.
Почему популярно? Самое распространённое мясное блюдо, подавалось с макаронами, гречкой или пюре.
Совет от повара: Чтобы котлета была пышной, в фарш добавляли размоченный хлеб и обязательно "отбивали" его.
4. Тефтели в томатном соусе
Описание: небольшие шарики из мясного фарша, тушёные в густом томатном соусе.
Почему популярно? Отличное сочетание с гарниром, особенно с рисом.
Совет от повара: В фарш добавляли немного варёного риса — так тефтели становились нежнее.
5. Антрекот с луком
Описание: жареный кусок говядины с луком.
Почему популярно? Простое, но вкусное мясное блюдо для любителей сытной еды.
Совет от повара: Чтобы мясо было мягче, его отбивали и мариновали в луке перед жаркой.
Советская столовая — это не только макароны с котлетой! Было немало вкусных мясных блюд, которые готовили по всем кулинарным стандартам. Многие из них до сих пор можно найти в современных кафе.
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