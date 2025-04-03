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Узбекский плов, который не стыдно подать даже на свадьбе

3:18
Еда

Плов — это не просто блюдо. Это кулинарная философия, праздник вкуса и ароматов. Настоящий узбекский плов — это не просто рис с мясом, а тщательно выверенное равновесие: мясо, морковь и рис в идеальных пропорциях. Сегодня мы приготовим именно такой — с говядиной на косточке, жёлтой морковью, чесноком и зирой. Приготовьтесь: вас ждёт волшебное путешествие в сердце Средней Азии.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Ингредиенты (на 10 порций)

  • Рис для плова — 1 кг

  • Говядина (на косточке) — 1,5 кг

  • Жёлтая морковь — 1 кг

  • Репчатый лук — 200 г

  • Чеснок — 50 г (несколько головок)

  • Острый стручковый перец — 18 г

  • Зира — 1 ч. л. (половину — в начало, половину — в финал)

  • Масло растительное — 3/4 стакана

  • Соль — 2 ст. л.

  • Вода — для замачивания и варки

Пошаговый рецепт

1. Замачиваем рис
Залейте рис подсоленной водой (2 ст. л. соли на 2 л воды). Оставьте на 30-40 минут. Это важно: так рис не разварится и останется рассыпчатым.

2. Готовим мясо
Срежьте жир с мяса, порежьте его кубиками. Саму говядину нарежьте кусками по 3-4 см. В казан налейте масло и обжарьте жир до шкварок — они придадут блюду насыщенный вкус. Шкварки достаньте.

3. Обжариваем говядину
Мясо обжаривайте партиями до румяной корочки. Не перегружайте казан! Готовое мясо отложите.

4. Нарезаем овощи
Морковь нарежьте толстой соломкой вдоль, лук — кольцами. Да-да, именно так, как делают в Самарканде!

5. Собираем зирвак
Верните мясо в казан, добавьте лук, морковь и половину зиры. Обжаривайте до мягкости и золотистости овощей, по мере необходимости добавляя понемногу кипяток. Всё без крышки.

6. Добавляем чеснок
Очистите верхнюю шелуху с головок чеснока и немного обрежьте, чтобы виднелись зубчики. Обжарьте чеснок прямо в зирваке 3-4 минуты, затем достаньте.

7. Вводим рис
Рис промойте (воду сливаем, не перемешиваем руками!). Выложите его на зирвак ровным слоем. Утопите в рисе чеснок и перец. Аккуратно влейте кипяток, чтобы он был выше риса на 1-1,5 см.

8. Варим под крышкой
Уменьшите огонь и накройте казан. Варите 50-60 минут, не перемешивая. Если вода уходит слишком быстро — добавьте немного кипятка.

9. Финальная магия
Когда рис почти готов, увеличьте огонь: плов должен закипеть, и масло поднимется к поверхности — это признак настоящего плова. Через 2-3 минуты убавьте огонь до минимума и томите под крышкой ещё 20 минут.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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