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Пасхальный краффин: кулич для тех, кто не хочет ждать

2:02
Еда

Забудьте всё, что вы знали о классических куличах — пасхальный краффин творит настоящую революцию. Он выглядит как произведение кулинарного искусства, а готовится из… обычного слоёного дрожжевого теста! Минимум усилий — максимум вау-эффекта на праздничном столе. Этот гибрид маффина и круассана буквально создан для тех, кто хочет впечатлить, не простаивая часами у плиты.

Куличи
Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куличи

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Слоёное дрожжевое тесто — 500 г

  • Изюм — 150 г

  • Сахар — 60 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Пшеничная мука — 50 г (для подпыла)

  • Сливочное масло — 20 г (для форм)

  • Сахарная пудра — 2 ст. л. (для подачи)

Как готовить краффин:

1. Подготовка теста и изюма
Дайте тесту разморозиться в холодильнике (лучше оставить на ночь). Изюм промойте, замочите в тёплой воде на 10 минут, затем обсушите.

2. Раскатка и начинка
Разделите тесто пополам, каждую часть раскатайте в тонкий прямоугольник. Посыпьте сахаром и выложите изюм.

3. Сворачивание в рулет
Каждый пласт сверните в плотный рулет по длинной стороне. Разрежьте его вдоль, не дорезая 2 см с одного конца.

4. Формирование "улитки"
Одну половину сверните улиткой (разрез наружу), вторую оберните по спирали. Получится эффектная завитушка.

5. Расстойка и выпечка
Разместите заготовки в смазанные формы, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 20 мин.
Смажьте взбитым яйцом с водой.
Выпекайте при 190 °C около 30 минут до золотистого цвета.

6. Подача
Дайте краффинам остыть. Присыпьте сахарной пудрой через ситечко. Наслаждайтесь!

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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