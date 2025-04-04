Пасхальный краффин: кулич для тех, кто не хочет ждать

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте всё, что вы знали о классических куличах — пасхальный краффин творит настоящую революцию. Он выглядит как произведение кулинарного искусства, а готовится из… обычного слоёного дрожжевого теста! Минимум усилий — максимум вау-эффекта на праздничном столе. Этот гибрид маффина и круассана буквально создан для тех, кто хочет впечатлить, не простаивая часами у плиты.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Куличи

Ингредиенты (на 4 порции)

Слоёное дрожжевое тесто — 500 г

Изюм — 150 г

Сахар — 60 г

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 50 г (для подпыла)

Сливочное масло — 20 г (для форм)

Сахарная пудра — 2 ст. л. (для подачи)

Как готовить краффин:

1. Подготовка теста и изюма

Дайте тесту разморозиться в холодильнике (лучше оставить на ночь). Изюм промойте, замочите в тёплой воде на 10 минут, затем обсушите.

2. Раскатка и начинка

Разделите тесто пополам, каждую часть раскатайте в тонкий прямоугольник. Посыпьте сахаром и выложите изюм.

3. Сворачивание в рулет

Каждый пласт сверните в плотный рулет по длинной стороне. Разрежьте его вдоль, не дорезая 2 см с одного конца.

4. Формирование "улитки"

Одну половину сверните улиткой (разрез наружу), вторую оберните по спирали. Получится эффектная завитушка.

5. Расстойка и выпечка

Разместите заготовки в смазанные формы, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 20 мин.

Смажьте взбитым яйцом с водой.

Выпекайте при 190 °C около 30 минут до золотистого цвета.

6. Подача

Дайте краффинам остыть. Присыпьте сахарной пудрой через ситечко. Наслаждайтесь!

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.

