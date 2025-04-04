Пасхальный краффин: кулич для тех, кто не хочет ждать

Забудьте всё, что вы знали о классических куличах — пасхальный краффин творит настоящую революцию. Он выглядит как произведение кулинарного искусства, а готовится из… обычного слоёного дрожжевого теста! Минимум усилий — максимум вау-эффекта на праздничном столе. Этот гибрид маффина и круассана буквально создан для тех, кто хочет впечатлить, не простаивая часами у плиты.
Слоёное дрожжевое тесто — 500 г
Изюм — 150 г
Сахар — 60 г
Яйцо — 1 шт.
Пшеничная мука — 50 г (для подпыла)
Сливочное масло — 20 г (для форм)
Сахарная пудра — 2 ст. л. (для подачи)
1. Подготовка теста и изюма
Дайте тесту разморозиться в холодильнике (лучше оставить на ночь). Изюм промойте, замочите в тёплой воде на 10 минут, затем обсушите.
2. Раскатка и начинка
Разделите тесто пополам, каждую часть раскатайте в тонкий прямоугольник. Посыпьте сахаром и выложите изюм.
3. Сворачивание в рулет
Каждый пласт сверните в плотный рулет по длинной стороне. Разрежьте его вдоль, не дорезая 2 см с одного конца.
4. Формирование "улитки"
Одну половину сверните улиткой (разрез наружу), вторую оберните по спирали. Получится эффектная завитушка.
5. Расстойка и выпечка
Разместите заготовки в смазанные формы, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 20 мин.
Смажьте взбитым яйцом с водой.
Выпекайте при 190 °C около 30 минут до золотистого цвета.
6. Подача
Дайте краффинам остыть. Присыпьте сахарной пудрой через ситечко. Наслаждайтесь!
Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.