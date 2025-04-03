Готовьте сразу двойную порцию — эти рыбные котлеты разлетаются мгновенно

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Что, если рыбные котлеты могут быть не скучным компромиссом, а настоящим гастрономическим открытием? Этот рецепт доказывает: с правильными акцентами даже скумбрия в сочетании с картофельным пюре становится блюдом, которое хочется готовить снова и снова. Особенно если подать их с острым сливочным хреном или горчичным соусом в булочке.

Фото: freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рыбные котлеты

Ингредиенты на 4 порции:

350 г филе скумбрии

300 г охлажденного картофельного пюре

1 средняя морковь

6 стеблей зелёного лука

1 ст. л. хрена

100 г муки

1 яйцо

20 г сливочного масла

100 г панировочных сухарей

растительное масло для жарки

соль по вкусу

листья салата для подачи

Приготовление:

1. Подготовка моркови

Морковь нарежьте мелкими кубиками и быстро обжарьте на сливочном масле до лёгкой румяности. Затем выложите на бумажное полотенце и дайте остыть.

2. Смешивание основы

В миске соедините филе скумбрии, нарезанное небольшими кусочками, картофельное пюре, мелко порубленный зелёный лук и хрен. Перемешайте до однородной массы.

3. Формирование котлет

Разделите массу на 8 равных частей. Скатайте каждую в лепёшку, выложите в центр немного моркови и сформируйте плотную котлету. Обваляйте каждую в муке, стряхните излишки.

4. Панировка и охлаждение

Окуните котлеты в взбитое с солью яйцо, затем тщательно обваляйте в панировочных сухарях. Переложите на тарелку и уберите в холодильник на 10-15 минут — так панировка не отвалится при жарке.

5. Жарка

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности.

6. Подача

Подавайте котлеты горячими или тёплыми с листьями салата, или используйте их как начинку для домашних рыбных бургеров с соусом.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.



