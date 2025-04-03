Готовьте сразу двойную порцию — эти рыбные котлеты разлетаются мгновенно

Что, если рыбные котлеты могут быть не скучным компромиссом, а настоящим гастрономическим открытием? Этот рецепт доказывает: с правильными акцентами даже скумбрия в сочетании с картофельным пюре становится блюдом, которое хочется готовить снова и снова. Особенно если подать их с острым сливочным хреном или горчичным соусом в булочке.
350 г филе скумбрии
300 г охлажденного картофельного пюре
1 средняя морковь
6 стеблей зелёного лука
1 ст. л. хрена
100 г муки
1 яйцо
20 г сливочного масла
100 г панировочных сухарей
растительное масло для жарки
соль по вкусу
листья салата для подачи
1. Подготовка моркови
Морковь нарежьте мелкими кубиками и быстро обжарьте на сливочном масле до лёгкой румяности. Затем выложите на бумажное полотенце и дайте остыть.
2. Смешивание основы
В миске соедините филе скумбрии, нарезанное небольшими кусочками, картофельное пюре, мелко порубленный зелёный лук и хрен. Перемешайте до однородной массы.
3. Формирование котлет
Разделите массу на 8 равных частей. Скатайте каждую в лепёшку, выложите в центр немного моркови и сформируйте плотную котлету. Обваляйте каждую в муке, стряхните излишки.
4. Панировка и охлаждение
Окуните котлеты в взбитое с солью яйцо, затем тщательно обваляйте в панировочных сухарях. Переложите на тарелку и уберите в холодильник на 10-15 минут — так панировка не отвалится при жарке.
5. Жарка
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности.
6. Подача
Подавайте котлеты горячими или тёплыми с листьями салата, или используйте их как начинку для домашних рыбных бургеров с соусом.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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