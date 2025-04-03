Общепит СССР: чем советская столовая отличалась от кафе?

В СССР общепит делился на несколько категорий: столовые, кафе, закусочные, рестораны.
Однако самые популярные и доступные форматы — столовая и кафе. Оба заведения предлагали еду, но между ними были существенные отличия.
1. Назначение и атмосфера
Столовая — это место быстрого и дешёвого питания для рабочих, студентов и служащих. Атмосфера максимально простая: длинные столы, подносы, самообслуживание.
Кафе — более неформальное место, куда ходили не только поесть, но и отдохнуть. Здесь могли быть мягкие кресла, музыка, официанты и даже живая эстрада.
2. Меню
В столовой блюда были сытными, но простыми: супы, каши, котлеты, гарниры, кисель, компот. Всё строго по нормам ГОСТ.
В кафе меню было разнообразнее: пирожные, мороженое, коктейли, кофе, иногда даже алкоголь. В некоторых кафе подавали блины, шашлыки или фирменные блюда.
3. Система обслуживания
Столовая — самообслуживание: посетитель брал поднос, выбирал блюда, расплачивался в кассе и сам убирал за собой.
Кафе — чаще всего официанты, но в дешёвых кафе тоже могла быть система самообслуживания.
4. Цены
В столовой цены были фиксированными и максимально доступными. Основная цель — накормить население, а не заработать.
В кафе цены могли быть выше, особенно если это было тематическое кафе (например, кафе-мороженое или кафе восточной кухни).
5. Контингент
В столовых ели рабочие, студенты, служащие — в общем, все, кто искал бюджетный обед.
В кафе чаще ходили молодёжь, парочки, творческая интеллигенция. Это было место встреч и отдыха.
Столовая — место для быстрого и дешёвого обеда, кафе — для более расслабленного времяпрепровождения. Если столовые были частью повседневной жизни, то кафе — это уже больше про атмосферу и удовольствие.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?