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Общепит СССР: чем советская столовая отличалась от кафе?

2:12
Еда

В СССР общепит делился на несколько категорий: столовые, кафе, закусочные, рестораны.

Парижское кафе
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Hills from Preston, England, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Парижское кафе

Однако самые популярные и доступные форматы — столовая и кафе. Оба заведения предлагали еду, но между ними были существенные отличия.

1. Назначение и атмосфера

Столовая — это место быстрого и дешёвого питания для рабочих, студентов и служащих. Атмосфера максимально простая: длинные столы, подносы, самообслуживание.

Кафе — более неформальное место, куда ходили не только поесть, но и отдохнуть. Здесь могли быть мягкие кресла, музыка, официанты и даже живая эстрада.

2. Меню

В столовой блюда были сытными, но простыми: супы, каши, котлеты, гарниры, кисель, компот. Всё строго по нормам ГОСТ.

В кафе меню было разнообразнее: пирожные, мороженое, коктейли, кофе, иногда даже алкоголь. В некоторых кафе подавали блины, шашлыки или фирменные блюда.

3. Система обслуживания

Столовая — самообслуживание: посетитель брал поднос, выбирал блюда, расплачивался в кассе и сам убирал за собой.

 

Кафе — чаще всего официанты, но в дешёвых кафе тоже могла быть система самообслуживания.

4. Цены

В столовой цены были фиксированными и максимально доступными. Основная цель — накормить население, а не заработать.

В кафе цены могли быть выше, особенно если это было тематическое кафе (например, кафе-мороженое или кафе восточной кухни).

5. Контингент

В столовых ели рабочие, студенты, служащие — в общем, все, кто искал бюджетный обед.

В кафе чаще ходили молодёжь, парочки, творческая интеллигенция. Это было место встреч и отдыха.

Столовая — место для быстрого и дешёвого обеда, кафе — для более расслабленного времяпрепровождения. Если столовые были частью повседневной жизни, то кафе — это уже больше про атмосферу и удовольствие.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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