Из банки — в закуску: вкуснейший салат с печенью трески за 30 минут

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня салат из печени трески готовится легко и без повода — а ведь когда-то его подавали только по особым случаям. В советские времена консервированную печень трески приходилось "доставать", а не просто покупать. Сейчас этот деликатес доступен каждому, и мы можем готовить из него по-настоящему вкусный, сытный и нежный салат хоть каждый день. Главное — соблюдать простые шаги и не переборщить с майонезом.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты на 2 порции:

Печень трески (консервированная) — 1 банка

Яйца — 2 шт.

Лук репчатый — 1 небольшая головка

Уксус (винный или столовый) — 2 ч. л.

Твёрдый сыр — 70 г

Майонез — 2 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовьте яйца.

Отварите вкрутую (около 10 минут), затем остудите под холодной водой, чтобы легче очистить скорлупу.

2. Замаринуйте лук.

Очистите и очень мелко нарежьте. Смешайте с уксусом, оставьте на 10 минут. Это снимет горечь и сделает вкус мягче.

3. Подготовьте печень.

Выложите печень из банки на сито — дайте маслу стечь. Затем разомните вилкой.

4. Добавьте сыр и яйца.

Сыр натрите на средней или мелкой тёрке, яйца мелко нарежьте. Всё отправьте к печени.

5. Финальный штрих.

Добавьте отжатый лук, майонез, щепотку соли и немного перца. Перемешайте.

6. Подача.

Салат можно выложить горкой на тарелку или подать на гренках из чёрного хлеба — получится отличная закуска к праздничному столу.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

