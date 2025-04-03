Из банки — в закуску: вкуснейший салат с печенью трески за 30 минут

Сегодня салат из печени трески готовится легко и без повода — а ведь когда-то его подавали только по особым случаям. В советские времена консервированную печень трески приходилось "доставать", а не просто покупать. Сейчас этот деликатес доступен каждому, и мы можем готовить из него по-настоящему вкусный, сытный и нежный салат хоть каждый день. Главное — соблюдать простые шаги и не переборщить с майонезом.
Печень трески (консервированная) — 1 банка
Яйца — 2 шт.
Лук репчатый — 1 небольшая головка
Уксус (винный или столовый) — 2 ч. л.
Твёрдый сыр — 70 г
Майонез — 2 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Подготовьте яйца.
Отварите вкрутую (около 10 минут), затем остудите под холодной водой, чтобы легче очистить скорлупу.
2. Замаринуйте лук.
Очистите и очень мелко нарежьте. Смешайте с уксусом, оставьте на 10 минут. Это снимет горечь и сделает вкус мягче.
3. Подготовьте печень.
Выложите печень из банки на сито — дайте маслу стечь. Затем разомните вилкой.
4. Добавьте сыр и яйца.
Сыр натрите на средней или мелкой тёрке, яйца мелко нарежьте. Всё отправьте к печени.
5. Финальный штрих.
Добавьте отжатый лук, майонез, щепотку соли и немного перца. Перемешайте.
6. Подача.
Салат можно выложить горкой на тарелку или подать на гренках из чёрного хлеба — получится отличная закуска к праздничному столу.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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