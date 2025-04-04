Блюдо, которое стоит как закуска, а ощущается как путешествие

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Греческий салат — один из тех рецептов, в которых всё кажется до обидного простым: овощи, сыр, оливки, масло… Но каждый, кто хоть раз пробовал настоящую "хориатики" в тени оливковой рощи, знает: секрет — в деталях. В сочных, солнечных овощах, в мягкой, рассыпчатой брынзе и, конечно, в пряной, насыщенной заправке, которая собирает всё воедино.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Греческий салат

Ингредиенты на 4 порции:

Огурцы — 2 шт.

Красный сладкий перец — 1 шт.

Жёлтый сладкий перец — 1 шт.

Помидоры черри — 250 г

Красный лук — 1/2 шт.

Брынза — 225 г

Оливки каламата — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Сухой орегано — 1 ч. л.

Горчица — 1/2 ч. л.

Красный винный уксус — 60 мл

Морская соль — 1 ч. л.

Свежемолотый чёрный перец — 1/2 ч. л.

Оливковое масло первого отжима — 125 мл

Как приготовить:

1. Подготовка овощей.

Огурцы разрежьте вдоль, удалите семена, нарежьте полукружьями. Перцы нарежьте квадратами 1,5x1,5 см. Помидоры черри — пополам. Лук — тонкими полукольцами.

2. Заправка — душа салата.

Мелко нарежьте чеснок, добавьте орегано, горчицу, уксус, соль и перец. Взбивая венчиком, тонкой струйкой влейте оливковое масло. Соус должен получиться слегка густым и ароматным.

3. Сборка.

Смешайте овощи в большой миске и заправьте получившимся соусом. Перемешайте аккуратно.

4. Завершающий штрих.

Нарежьте брынзу кубиками, удалите косточки из оливок. Добавьте их к салату. Перемешайте и дайте постоять 30 минут при комнатной температуре. Именно это "настаивание" придаёт вкусу глубину.

Уточнения

Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.

