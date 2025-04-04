Блюдо, которое стоит как закуска, а ощущается как путешествие

Греческий салат — один из тех рецептов, в которых всё кажется до обидного простым: овощи, сыр, оливки, масло… Но каждый, кто хоть раз пробовал настоящую "хориатики" в тени оливковой рощи, знает: секрет — в деталях. В сочных, солнечных овощах, в мягкой, рассыпчатой брынзе и, конечно, в пряной, насыщенной заправке, которая собирает всё воедино.
Огурцы — 2 шт.
Красный сладкий перец — 1 шт.
Жёлтый сладкий перец — 1 шт.
Помидоры черри — 250 г
Красный лук — 1/2 шт.
Брынза — 225 г
Оливки каламата — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Сухой орегано — 1 ч. л.
Горчица — 1/2 ч. л.
Красный винный уксус — 60 мл
Морская соль — 1 ч. л.
Свежемолотый чёрный перец — 1/2 ч. л.
Оливковое масло первого отжима — 125 мл
1. Подготовка овощей.
Огурцы разрежьте вдоль, удалите семена, нарежьте полукружьями. Перцы нарежьте квадратами 1,5x1,5 см. Помидоры черри — пополам. Лук — тонкими полукольцами.
2. Заправка — душа салата.
Мелко нарежьте чеснок, добавьте орегано, горчицу, уксус, соль и перец. Взбивая венчиком, тонкой струйкой влейте оливковое масло. Соус должен получиться слегка густым и ароматным.
3. Сборка.
Смешайте овощи в большой миске и заправьте получившимся соусом. Перемешайте аккуратно.
4. Завершающий штрих.
Нарежьте брынзу кубиками, удалите косточки из оливок. Добавьте их к салату. Перемешайте и дайте постоять 30 минут при комнатной температуре. Именно это "настаивание" придаёт вкусу глубину.
Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.
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