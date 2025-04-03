Покупаете сыр наугад? Вот как выбирать его с умом и не переплачивать за воздух

3:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыр часто обвиняют в "жирности", вреде для сердца и фигуры, но правда — куда вкуснее и сложнее. Этот продукт может быть как источником проблем, так и настоящим помощником организму, если выбирать и есть его с умом. Главное — знать сорт, внимательно читать состав и не перебарщивать с порцией.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Калорийность и состав: не только жир, но и белок

Разнообразие сыров бесконечно, но для примера возьмём полутвёрдый "Российский" — один из самых популярных:

Калорийность: 350-360 ккал на 100 г

Жиры: 28-29 г

Белки: 23-24 г

Углеводы: 0 г

Не пугайтесь "50% жирности" — это показатель в сухом веществе, то есть без учёта влаги. На деле жира в 100 г — около 30 г.

Польза: от мышц до крепких зубов

Сыр — это:

источник животного белка и незаменимых аминокислот;

кладезь витаминов (A, D, E, B-группа) и минералов (кальций, фосфор, цинк, селен);

поддержка костей, мышц, волос, ногтей и даже зубов — он снижает риск кариеса;

насыщение и контроль аппетита — особенно важно при диетах.

А ещё в сыре с травяного откорма больше полезных жирных кислот омега-3. Хотя искать такой специально не обязательно.

Подходит всем — но не без условий

Женщинам сыр помогает поддерживать красоту и гормональный фон, мужчинам — силу мышц. Универсальный продукт!

Однако:

сыр — калориен и солёный;

содержит насыщенные жиры;

почти не даёт клетчатки;

в больших количествах может вызывать проблемы с ЖКТ.

Оптимальная порция — до 200 г в день, особенно если сочетать с овощами и цельнозерновыми продуктами.

Виды сыров: кому какой

С плесенью — деликатес, богат кальцием и белком, но только из пастеризованного молока.

Тофу — отличный выбор для веганов и людей с лактозной непереносимостью.

Адыгейский — лёгкий и диетический, подходит при гастрите.

Творожный — нежный и усваиваемый, но часто бывает "переработанным".

Плавленый — только в малых дозах и при хорошем составе.

Сулугуни — насыщенный витаминами, но солёный.

Моцарелла — с низким содержанием соли, подходит детям.

Пармезан — белковый чемпион, но жирный.

Овечий — реже вызывает аллергию и укрепляет иммунитет.

Как выбрать и хранить сыр

Выбирайте:

с однородной текстурой и правильным цветом;

без белёсых пятен, плесени (если это не положено);

в прозрачной упаковке — чтобы видеть, что берёте.

Храните:

в холодильнике до 5 дней после вскрытия;

в плёнке или бумаге — чтобы не заветривался;

зацветший сыр (кроме твёрдых сортов) — выбрасывайте без сожалений.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

