Покупаете сыр наугад? Вот как выбирать его с умом и не переплачивать за воздух

Сыр часто обвиняют в "жирности", вреде для сердца и фигуры, но правда — куда вкуснее и сложнее. Этот продукт может быть как источником проблем, так и настоящим помощником организму, если выбирать и есть его с умом. Главное — знать сорт, внимательно читать состав и не перебарщивать с порцией.
Разнообразие сыров бесконечно, но для примера возьмём полутвёрдый "Российский" — один из самых популярных:
Калорийность: 350-360 ккал на 100 г
Жиры: 28-29 г
Белки: 23-24 г
Углеводы: 0 г
Не пугайтесь "50% жирности" — это показатель в сухом веществе, то есть без учёта влаги. На деле жира в 100 г — около 30 г.
Сыр — это:
источник животного белка и незаменимых аминокислот;
кладезь витаминов (A, D, E, B-группа) и минералов (кальций, фосфор, цинк, селен);
поддержка костей, мышц, волос, ногтей и даже зубов — он снижает риск кариеса;
насыщение и контроль аппетита — особенно важно при диетах.
А ещё в сыре с травяного откорма больше полезных жирных кислот омега-3. Хотя искать такой специально не обязательно.
Женщинам сыр помогает поддерживать красоту и гормональный фон, мужчинам — силу мышц. Универсальный продукт!
Однако:
сыр — калориен и солёный;
содержит насыщенные жиры;
почти не даёт клетчатки;
в больших количествах может вызывать проблемы с ЖКТ.
Оптимальная порция — до 200 г в день, особенно если сочетать с овощами и цельнозерновыми продуктами.
С плесенью — деликатес, богат кальцием и белком, но только из пастеризованного молока.
Тофу — отличный выбор для веганов и людей с лактозной непереносимостью.
Адыгейский — лёгкий и диетический, подходит при гастрите.
Творожный — нежный и усваиваемый, но часто бывает "переработанным".
Плавленый — только в малых дозах и при хорошем составе.
Сулугуни — насыщенный витаминами, но солёный.
Моцарелла — с низким содержанием соли, подходит детям.
Пармезан — белковый чемпион, но жирный.
Овечий — реже вызывает аллергию и укрепляет иммунитет.
Выбирайте:
с однородной текстурой и правильным цветом;
без белёсых пятен, плесени (если это не положено);
в прозрачной упаковке — чтобы видеть, что берёте.
Храните:
в холодильнике до 5 дней после вскрытия;
в плёнке или бумаге — чтобы не заветривался;
зацветший сыр (кроме твёрдых сортов) — выбрасывайте без сожалений.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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