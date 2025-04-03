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Покупаете сыр наугад? Вот как выбирать его с умом и не переплачивать за воздух

3:02
Еда

Сыр часто обвиняют в "жирности", вреде для сердца и фигуры, но правда — куда вкуснее и сложнее. Этот продукт может быть как источником проблем, так и настоящим помощником организму, если выбирать и есть его с умом. Главное — знать сорт, внимательно читать состав и не перебарщивать с порцией.

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Калорийность и состав: не только жир, но и белок

Разнообразие сыров бесконечно, но для примера возьмём полутвёрдый "Российский" — один из самых популярных:

  • Калорийность: 350-360 ккал на 100 г

  • Жиры: 28-29 г

  • Белки: 23-24 г

  • Углеводы: 0 г

Не пугайтесь "50% жирности" — это показатель в сухом веществе, то есть без учёта влаги. На деле жира в 100 г — около 30 г.

Польза: от мышц до крепких зубов

Сыр — это:

  • источник животного белка и незаменимых аминокислот;

  • кладезь витаминов (A, D, E, B-группа) и минералов (кальций, фосфор, цинк, селен);

  • поддержка костей, мышц, волос, ногтей и даже зубов — он снижает риск кариеса;

  • насыщение и контроль аппетита — особенно важно при диетах.

А ещё в сыре с травяного откорма больше полезных жирных кислот омега-3. Хотя искать такой специально не обязательно.

Подходит всем — но не без условий

Женщинам сыр помогает поддерживать красоту и гормональный фон, мужчинам — силу мышц. Универсальный продукт!

Однако:

  • сыр — калориен и солёный;

  • содержит насыщенные жиры;

  • почти не даёт клетчатки;

  • в больших количествах может вызывать проблемы с ЖКТ.

Оптимальная порция — до 200 г в день, особенно если сочетать с овощами и цельнозерновыми продуктами.

Виды сыров: кому какой

  • С плесенью — деликатес, богат кальцием и белком, но только из пастеризованного молока.

  • Тофу — отличный выбор для веганов и людей с лактозной непереносимостью.

  • Адыгейский — лёгкий и диетический, подходит при гастрите.

  • Творожный — нежный и усваиваемый, но часто бывает "переработанным".

  • Плавленый — только в малых дозах и при хорошем составе.

  • Сулугуни — насыщенный витаминами, но солёный.

  • Моцарелла — с низким содержанием соли, подходит детям.

  • Пармезан — белковый чемпион, но жирный.

  • Овечий — реже вызывает аллергию и укрепляет иммунитет.

Как выбрать и хранить сыр

Выбирайте:

  • с однородной текстурой и правильным цветом;

  • без белёсых пятен, плесени (если это не положено);

  • в прозрачной упаковке — чтобы видеть, что берёте.

Храните:

  • в холодильнике до 5 дней после вскрытия;

  • в плёнке или бумаге — чтобы не заветривался;

  • зацветший сыр (кроме твёрдых сортов) — выбрасывайте без сожалений.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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