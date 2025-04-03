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Хруст лаврушки, запах чеснока — сало после этой засолки тает, как масло

2:05
Еда

Если у вас есть сало, коптильня и немного терпения — у вас есть всё, чтобы приготовить деликатес. Домашняя засолка сала для копчения — это вовсе не кулинарный подвиг, а скорее увлекательный ритуал, в котором важны нюансы: правильная толщина, подходящие специи, отсутствие щетины и, конечно, тот самый рассол. Мы собрали в одном рецепте два способа — сухой и мокрый, чтобы вы получили идеальный результат уже через пять дней.

Сало
Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сало

Ингредиенты на 20 порций:

  • Свиной шпик — 1 кг

  • Соль (среднего помола) — 200 г

  • Вода — 1 л

  • Чеснок — 0,5 головки

  • Перец чёрный молотый — 20 г

  • Лавровый лист — 4 шт.

  • Дополнительно по вкусу: паприка, молотый перец чили, душистый перец

Как засолить:

1. Подготовка сала.
Срежьте возможные штампы, промойте шпик, обсушите и нарежьте кусками шириной 6-7 см.

2. Сухая засолка.
Раздавите чеснок, раскрошите лаврушку. Смешайте половину соли с перцем, чесноком и лавровым листом. Обваляйте сало в смеси, уложите в пластиковый контейнер или кастрюлю и оставьте на 3 часа при комнатной температуре.

3. Влажный этап.
Вскипятите воду, растворите в ней оставшуюся соль — получится крепкий тузлук. Залейте им сало, чтобы оно полностью скрылось под рассолом. Можно придавить гнётом. Остудите и отправьте в холодильник на 5 суток.

4. Финальные штрихи.
Через пять дней достаньте сало, промойте и обсушите. При желании обваляйте в паприке, чили или других любимых специях.

5. Сушка.
Обвяжите куски шпагатом и подвесьте в тени на 10-12 часов. После этого сало можно коптить или есть как есть — оно уже готово.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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