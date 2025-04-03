Хруст лаврушки, запах чеснока — сало после этой засолки тает, как масло

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас есть сало, коптильня и немного терпения — у вас есть всё, чтобы приготовить деликатес. Домашняя засолка сала для копчения — это вовсе не кулинарный подвиг, а скорее увлекательный ритуал, в котором важны нюансы: правильная толщина, подходящие специи, отсутствие щетины и, конечно, тот самый рассол. Мы собрали в одном рецепте два способа — сухой и мокрый, чтобы вы получили идеальный результат уже через пять дней.

Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сало

Ингредиенты на 20 порций:

Свиной шпик — 1 кг

Соль (среднего помола) — 200 г

Вода — 1 л

Чеснок — 0,5 головки

Перец чёрный молотый — 20 г

Лавровый лист — 4 шт.

Дополнительно по вкусу: паприка, молотый перец чили, душистый перец

Как засолить:

1. Подготовка сала.

Срежьте возможные штампы, промойте шпик, обсушите и нарежьте кусками шириной 6-7 см.

2. Сухая засолка.

Раздавите чеснок, раскрошите лаврушку. Смешайте половину соли с перцем, чесноком и лавровым листом. Обваляйте сало в смеси, уложите в пластиковый контейнер или кастрюлю и оставьте на 3 часа при комнатной температуре.

3. Влажный этап.

Вскипятите воду, растворите в ней оставшуюся соль — получится крепкий тузлук. Залейте им сало, чтобы оно полностью скрылось под рассолом. Можно придавить гнётом. Остудите и отправьте в холодильник на 5 суток.

4. Финальные штрихи.

Через пять дней достаньте сало, промойте и обсушите. При желании обваляйте в паприке, чили или других любимых специях.

5. Сушка.

Обвяжите куски шпагатом и подвесьте в тени на 10-12 часов. После этого сало можно коптить или есть как есть — оно уже готово.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

