Хорошая гречневая каша не требует поварского диплома — достаточно немного терпения и пары проверенных приёмов. Рассыпчатая, ароматная, с лёгкой ореховой ноткой — именно такой она получится, если вы всё сделаете правильно. Никакой каши-кома, никакой серой массы. Только чистое гастрономическое удовольствие и ностальгия по домашней еде из детства.
Гречневая крупа (ядрица) — 210 г
Вода — 420 мл
Сливочное масло — 30 г
Соль — по вкусу
1. Перебираем и моем.
Выложите гречку на лист бумаги, переберите, убрав мусор. Затем промойте крупу в холодной воде 2-3 раза — пока вода не станет прозрачной. Откиньте на сито, обсушите на бумажном полотенце.
2. Подсушиваем.
На сухой сковороде (без масла!) обжарьте крупу 5 минут на среднем огне. Это усиливает вкус и делает кашу рассыпчатой. Появится приятный гречневый аромат — всё, пора к следующему шагу.
3. Варим — и не трогаем.
В кастрюле вскипятите 420 мл воды, добавьте соль. Всыпьте гречку, дождитесь повторного закипания, снимите пену. Убавьте огонь до минимума и накройте крышкой. Томите 20-25 минут — без перемешивания!
4. Финальный штрих.
Снимите с огня, добавьте кусочек сливочного масла, накройте крышкой и дайте постоять ещё 10 минут. Гречка впитает всё - и влагу, и аромат, и тепло.
Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?