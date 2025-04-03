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Гречка как по ГОСТу: два правила, которые делают её рассыпчатой

1:49
Еда

Хорошая гречневая каша не требует поварского диплома — достаточно немного терпения и пары проверенных приёмов. Рассыпчатая, ароматная, с лёгкой ореховой ноткой — именно такой она получится, если вы всё сделаете правильно. Никакой каши-кома, никакой серой массы. Только чистое гастрономическое удовольствие и ностальгия по домашней еде из детства.

Гречневая каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая каша

Ингредиенты на 4 порции:

  • Гречневая крупа (ядрица) — 210 г

  • Вода — 420 мл

  • Сливочное масло — 30 г

  • Соль — по вкусу

Как приготовить:

1. Перебираем и моем.
Выложите гречку на лист бумаги, переберите, убрав мусор. Затем промойте крупу в холодной воде 2-3 раза — пока вода не станет прозрачной. Откиньте на сито, обсушите на бумажном полотенце.

2. Подсушиваем.
На сухой сковороде (без масла!) обжарьте крупу 5 минут на среднем огне. Это усиливает вкус и делает кашу рассыпчатой. Появится приятный гречневый аромат — всё, пора к следующему шагу.

3. Варим — и не трогаем.
В кастрюле вскипятите 420 мл воды, добавьте соль. Всыпьте гречку, дождитесь повторного закипания, снимите пену. Убавьте огонь до минимума и накройте крышкой. Томите 20-25 минут — без перемешивания!

4. Финальный штрих.
Снимите с огня, добавьте кусочек сливочного масла, накройте крышкой и дайте постоять ещё 10 минут. Гречка впитает всё - и влагу, и аромат, и тепло.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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