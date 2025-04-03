Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГУДОК!: Основатель Театра МОСТ представит премьерный спектакль о молодой советской литературе
Пандемия 2.0? Угроза реальна, но есть деталь, которую не афишируют
Тайна раскрыта: почему Харламов не появляется на публике с Ковальчук — ответ удивит
Посвящение Великой Победе: в театре Модерн покажут исторический спектакль Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау
Вкусной клубники не будет, если забыть про это простое правило
Вечера на хуторе близ... в Московском Молодежном Театре: гоголевский текст на современный лад
Уехали — и всё: почему с Little Big больше ничего не взыскать
Гречка как по ГОСТу: два правила, которые делают её рассыпчатой
Всё работает — и вдруг хлопок: к чему приводит обрыв ремня

Вкуснее пиццы: классическая лазанья с мясным рагу и бешамелем

2:47
Еда

Приготовление лазаньи — как мини-кулинарный марафон. Тут не получится бросить всё на сковородку и через полчаса подать ужин. Но если вы решитесь — получите не просто еду, а гастрономическое удовольствие с итальянским акцентом. Эта классическая лазанья с фаршем — идеальный выбор для уютного домашнего ужина, праздничного стола или к приходу гостей. В рецепте есть всё: насыщенное мясное рагу, бархатистый бешамель, золотистый сыр и тонкие листы теста, пропитанные ароматами трав, вина и овощей.

Лазанья
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазанья

Ингредиенты на 6 порций:

Основное:

  • Листы лазаньи — 12 шт.

  • Пармезан — 150 г

Для рагу болоньезе:

  • Фарш мясной (лучше говядина + свинина) — 500 г

  • Сырокопченый бекон — 100 г

  • Лук — 80 г

  • Морковь — 80 г

  • Сельдерей — 70 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Консервированные томаты — 600 г

  • Белое сухое вино — 70 мл

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Тимьян и орегано — по 3 г

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Для соуса бешамель:

  • Молоко — 700 мл

  • Сливочное масло — 50 г

  • Мука — 40 г

  • Мускатный орех, соль — по вкусу

Как готовить:

1. Рагу:
Измельчите в блендере овощи: лук, морковь, сельдерей и чеснок. На сковороде обжарьте мелко нарезанный бекон, добавьте овощи и пассеруйте. Всыпьте фарш, обжарьте до рассыпчатости. Влейте вино, дайте выпариться, добавьте томаты. Приправьте, положите лавровый лист, тушите на слабом огне 30-40 минут.

2. Бешамель:
В кастрюле растопите масло, добавьте муку, обжарьте 1-2 минуты. Постепенно влейте горячее молоко, энергично помешивая. Когда соус загустеет — посолите и приправьте мускатным орехом.

3. Подготовка листов:
Если листы требуют варки — бланшируйте их в кипятке по 30 секунд. Если нет — пропустите этот шаг.

4. Сборка:
Смажьте форму маслом. Выложите немного бешамеля на дно, затем:
— слой листов
— рагу
— бешамель
— сыр

Повторите ещё 2 слоя. Последний слой — листы, соус и сыр.

5. Запекание:
Готовьте в духовке при 180-190°C около 45 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 15-20 минут — и подавайте.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Экономика и бизнес
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными Аудио 
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости
Новости спорта
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости Аудио 
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Домашние животные
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Иран, Израиль и США находятся на пороге надвигающаяся региональной войны Юрий Бочаров Исследователи бьют тревогу: ИИ не способен на то, что даётся ребёнку Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ заняли Белогорский мужской монастырь, когда капитулирует Киев Дмитрий Плотников
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Последние материалы
ГУДОК!: Основатель Театра МОСТ представит премьерный спектакль о молодой советской литературе
Пандемия 2.0? Угроза реальна, но есть деталь, которую не афишируют
Иран, Израиль и США находятся на пороге надвигающаяся региональной войны
Тайна раскрыта: почему Харламов не появляется на публике с Ковальчук — ответ удивит
Посвящение Великой Победе: в театре Модерн покажут исторический спектакль Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау
Вкусной клубники не будет, если забыть про это простое правило
Вечера на хуторе близ... в Московском Молодежном Театре: гоголевский текст на современный лад
Уехали — и всё: почему с Little Big больше ничего не взыскать
Гречка как по ГОСТу: два правила, которые делают её рассыпчатой
Всё работает — и вдруг хлопок: к чему приводит обрыв ремня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.