Вкуснее пиццы: классическая лазанья с мясным рагу и бешамелем

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление лазаньи — как мини-кулинарный марафон. Тут не получится бросить всё на сковородку и через полчаса подать ужин. Но если вы решитесь — получите не просто еду, а гастрономическое удовольствие с итальянским акцентом. Эта классическая лазанья с фаршем — идеальный выбор для уютного домашнего ужина, праздничного стола или к приходу гостей. В рецепте есть всё: насыщенное мясное рагу, бархатистый бешамель, золотистый сыр и тонкие листы теста, пропитанные ароматами трав, вина и овощей.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лазанья

Ингредиенты на 6 порций:

Основное:

Листы лазаньи — 12 шт.

Пармезан — 150 г

Для рагу болоньезе:

Фарш мясной (лучше говядина + свинина) — 500 г

Сырокопченый бекон — 100 г

Лук — 80 г

Морковь — 80 г

Сельдерей — 70 г

Чеснок — 2 зубчика

Консервированные томаты — 600 г

Белое сухое вино — 70 мл

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Тимьян и орегано — по 3 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Для соуса бешамель:

Молоко — 700 мл

Сливочное масло — 50 г

Мука — 40 г

Мускатный орех, соль — по вкусу

Как готовить:

1. Рагу:

Измельчите в блендере овощи: лук, морковь, сельдерей и чеснок. На сковороде обжарьте мелко нарезанный бекон, добавьте овощи и пассеруйте. Всыпьте фарш, обжарьте до рассыпчатости. Влейте вино, дайте выпариться, добавьте томаты. Приправьте, положите лавровый лист, тушите на слабом огне 30-40 минут.

2. Бешамель:

В кастрюле растопите масло, добавьте муку, обжарьте 1-2 минуты. Постепенно влейте горячее молоко, энергично помешивая. Когда соус загустеет — посолите и приправьте мускатным орехом.

3. Подготовка листов:

Если листы требуют варки — бланшируйте их в кипятке по 30 секунд. Если нет — пропустите этот шаг.

4. Сборка:

Смажьте форму маслом. Выложите немного бешамеля на дно, затем:

— слой листов

— рагу

— бешамель

— сыр

Повторите ещё 2 слоя. Последний слой — листы, соус и сыр.

5. Запекание:

Готовьте в духовке при 180-190°C около 45 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 15-20 минут — и подавайте.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

