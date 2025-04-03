Вкуснее пиццы: классическая лазанья с мясным рагу и бешамелем

Приготовление лазаньи — как мини-кулинарный марафон. Тут не получится бросить всё на сковородку и через полчаса подать ужин. Но если вы решитесь — получите не просто еду, а гастрономическое удовольствие с итальянским акцентом. Эта классическая лазанья с фаршем — идеальный выбор для уютного домашнего ужина, праздничного стола или к приходу гостей. В рецепте есть всё: насыщенное мясное рагу, бархатистый бешамель, золотистый сыр и тонкие листы теста, пропитанные ароматами трав, вина и овощей.
Основное:
Листы лазаньи — 12 шт.
Пармезан — 150 г
Для рагу болоньезе:
Фарш мясной (лучше говядина + свинина) — 500 г
Сырокопченый бекон — 100 г
Лук — 80 г
Морковь — 80 г
Сельдерей — 70 г
Чеснок — 2 зубчика
Консервированные томаты — 600 г
Белое сухое вино — 70 мл
Оливковое масло — 2 ст. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Тимьян и орегано — по 3 г
Соль, чёрный перец — по вкусу
Для соуса бешамель:
Молоко — 700 мл
Сливочное масло — 50 г
Мука — 40 г
Мускатный орех, соль — по вкусу
1. Рагу:
Измельчите в блендере овощи: лук, морковь, сельдерей и чеснок. На сковороде обжарьте мелко нарезанный бекон, добавьте овощи и пассеруйте. Всыпьте фарш, обжарьте до рассыпчатости. Влейте вино, дайте выпариться, добавьте томаты. Приправьте, положите лавровый лист, тушите на слабом огне 30-40 минут.
2. Бешамель:
В кастрюле растопите масло, добавьте муку, обжарьте 1-2 минуты. Постепенно влейте горячее молоко, энергично помешивая. Когда соус загустеет — посолите и приправьте мускатным орехом.
3. Подготовка листов:
Если листы требуют варки — бланшируйте их в кипятке по 30 секунд. Если нет — пропустите этот шаг.
4. Сборка:
Смажьте форму маслом. Выложите немного бешамеля на дно, затем:
— слой листов
— рагу
— бешамель
— сыр
Повторите ещё 2 слоя. Последний слой — листы, соус и сыр.
5. Запекание:
Готовьте в духовке при 180-190°C около 45 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 15-20 минут — и подавайте.
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.
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