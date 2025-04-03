Готовим Цезарь дома за 30 минут — соус без яиц, а вкус ресторанный

Салат "Цезарь" давно стал классикой. И, вопреки расхожему мнению, готовить его дома не только легко, но и очень вкусно — особенно если вооружиться правильным соусом. Забываем о взбивании сырых яиц и поиске вустерширского соуса: мы нашли отличный компромисс. Основа — хороший майонез и натуральный йогурт. А пикантность придают анчоусы, каперсы и дижонская горчица.
Для салата:
Куриное филе — 200 г
Салат ромэн — 160 г
Помидоры черри — 100 г
Пармезан (тёртый) — 20 г
Гренки — 2 горсти
Оливковое масло — 4 ст. л.
Белое сухое вино — по вкусу
Соль, перец — по вкусу
Для соуса (на 10 порций, понадобится 6 ст. л.):
Майонез — 150 г
Натуральный йогурт — 150 г
Анчоусы (филе) — 100 г
Каперсы — 20 г
Горчица дижонская — 20 г
Обжариваем курицу.
Филе нарежьте небольшими брусочками, посолите, поперчите. Обжарьте на оливковом масле, подливая немного белого вина — это добавит нежности и аромата.
Готовим соус.
Смешайте в блендере все ингредиенты. Получается густой, насыщенный соус с лёгкой остринкой и солоноватой глубиной — всё как надо. Используйте 6 столовых ложек, а остальное можно хранить в холодильнике до недели.
Собираем салат.
Салатные листья промойте и тщательно обсушите. Порвите руками, заправьте частью соуса и перемешайте.
Финальный штрих.
Добавьте обжаренную курицу, снова перемешайте. Разложите на тарелки. Украсьте половинками черри, гренками и щедро посыпьте пармезаном.
Блюдо готово — подавать его нужно сразу, пока гренки хрустят, а соус не пропитал всё до последнего листика.
«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни (иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).
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