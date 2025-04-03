Готовим Цезарь дома за 30 минут — соус без яиц, а вкус ресторанный

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Цезарь" давно стал классикой. И, вопреки расхожему мнению, готовить его дома не только легко, но и очень вкусно — особенно если вооружиться правильным соусом. Забываем о взбивании сырых яиц и поиске вустерширского соуса: мы нашли отличный компромисс. Основа — хороший майонез и натуральный йогурт. А пикантность придают анчоусы, каперсы и дижонская горчица.

Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат Цезарь

Ингредиенты на 2 порции:

Для салата:

Куриное филе — 200 г

Салат ромэн — 160 г

Помидоры черри — 100 г

Пармезан (тёртый) — 20 г

Гренки — 2 горсти

Оливковое масло — 4 ст. л.

Белое сухое вино — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Для соуса (на 10 порций, понадобится 6 ст. л.):

Майонез — 150 г

Натуральный йогурт — 150 г

Анчоусы (филе) — 100 г

Каперсы — 20 г

Горчица дижонская — 20 г

Как готовить:

Обжариваем курицу.

Филе нарежьте небольшими брусочками, посолите, поперчите. Обжарьте на оливковом масле, подливая немного белого вина — это добавит нежности и аромата. Готовим соус.

Смешайте в блендере все ингредиенты. Получается густой, насыщенный соус с лёгкой остринкой и солоноватой глубиной — всё как надо. Используйте 6 столовых ложек, а остальное можно хранить в холодильнике до недели. Собираем салат.

Салатные листья промойте и тщательно обсушите. Порвите руками, заправьте частью соуса и перемешайте. Финальный штрих.

Добавьте обжаренную курицу, снова перемешайте. Разложите на тарелки. Украсьте половинками черри, гренками и щедро посыпьте пармезаном.

Блюдо готово — подавать его нужно сразу, пока гренки хрустят, а соус не пропитал всё до последнего листика.

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни (иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).

