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Готовим Цезарь дома за 30 минут — соус без яиц, а вкус ресторанный

2:04
Еда

Салат "Цезарь" давно стал классикой. И, вопреки расхожему мнению, готовить его дома не только легко, но и очень вкусно — особенно если вооружиться правильным соусом. Забываем о взбивании сырых яиц и поиске вустерширского соуса: мы нашли отличный компромисс. Основа — хороший майонез и натуральный йогурт. А пикантность придают анчоусы, каперсы и дижонская горчица.

Салат Цезарь
Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат Цезарь

Ингредиенты на 2 порции:

Для салата:

  • Куриное филе — 200 г

  • Салат ромэн — 160 г

  • Помидоры черри — 100 г

  • Пармезан (тёртый) — 20 г

  • Гренки — 2 горсти

  • Оливковое масло — 4 ст. л.

  • Белое сухое вино — по вкусу

  • Соль, перец — по вкусу

Для соуса (на 10 порций, понадобится 6 ст. л.):

  • Майонез — 150 г

  • Натуральный йогурт — 150 г

  • Анчоусы (филе) — 100 г

  • Каперсы — 20 г

  • Горчица дижонская — 20 г

Как готовить:

  1. Обжариваем курицу.
    Филе нарежьте небольшими брусочками, посолите, поперчите. Обжарьте на оливковом масле, подливая немного белого вина — это добавит нежности и аромата.

  2. Готовим соус.
    Смешайте в блендере все ингредиенты. Получается густой, насыщенный соус с лёгкой остринкой и солоноватой глубиной — всё как надо. Используйте 6 столовых ложек, а остальное можно хранить в холодильнике до недели.

  3. Собираем салат.
    Салатные листья промойте и тщательно обсушите. Порвите руками, заправьте частью соуса и перемешайте.

  4. Финальный штрих.
    Добавьте обжаренную курицу, снова перемешайте. Разложите на тарелки. Украсьте половинками черри, гренками и щедро посыпьте пармезаном.

Блюдо готово — подавать его нужно сразу, пока гренки хрустят, а соус не пропитал всё до последнего листика.

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни (иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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