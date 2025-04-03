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Банка фасоли и копчёный окорочок: варю из них суп, который пахнет уютом

2:19
Еда

Нежный, с дымком, пикантный, сытный — этот суп из простейших ингредиентов легко станет фаворитом в вашем меню. Он готовится буквально из "ничего", зато на вкус — как из хорошего кафе. Всё, что нужно: один копчёный окорочок, баночка фасоли и немного овощей. И никакого волшебства — только грамотное сочетание продуктов и пряностей.

Гороховый суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Гороховый суп

Ингредиенты на 3 порции:

  • Копчёные куриные окорочка — 300 г

  • Консервированная красная фасоль — 400 г

  • Томаты рубленые в собственном соку — 200 г

  • Репчатый лук — 80 г

  • Морковь — 80 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Перец чили — 0,5 шт.

  • Кинза — 10 г

  • Зелёный лук — 15 г

  • Копчёная паприка — 1 ч. л.

  • Тмин молотый — 1 ч. л.

  • Растительное масло — 1 ст. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Сварите базу.
    Снимите кожу с окорочка, мясо срежьте. Косточки и шкурку сложите в кастрюлю, залейте 3 стаканами воды, доведите до кипения и варите на слабом огне.

  2. Подготовьте овощи.
    Порубите лук и морковь мелкими кубиками, чеснок раздавите ножом и мелко порубите. Перец чили очистите от семян и тоже нарежьте.

  3. Обжарьте.
    В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук с морковью 4-5 минут до лёгкой румяности. Добавьте чеснок, чили, тмин и паприку — обжаривайте ещё 2 минуты.

  4. Соберите суп.
    Удалите из бульона кожу и кости. Выложите в кастрюлю зажарку и томаты. Доведите до кипения и варите 10 минут.

  5. Добавьте фасоль и курицу.
    Фасоль разделите: половину разомните, половину оставьте целой. Нарежьте куриное мясо и вместе с фасолью добавьте в суп. Варите ещё 5 минут. Посолите и поперчите.

  6. Финальный штрих.
    Мелко нарежьте зелень. Часть добавьте в суп, часть оставьте для подачи. Дайте настояться под крышкой 10 минут — и можно подавать.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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