Банка фасоли и копчёный окорочок: варю из них суп, который пахнет уютом

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежный, с дымком, пикантный, сытный — этот суп из простейших ингредиентов легко станет фаворитом в вашем меню. Он готовится буквально из "ничего", зато на вкус — как из хорошего кафе. Всё, что нужно: один копчёный окорочок, баночка фасоли и немного овощей. И никакого волшебства — только грамотное сочетание продуктов и пряностей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Гороховый суп

Ингредиенты на 3 порции:

Копчёные куриные окорочка — 300 г

Консервированная красная фасоль — 400 г

Томаты рубленые в собственном соку — 200 г

Репчатый лук — 80 г

Морковь — 80 г

Чеснок — 4 зубчика

Перец чили — 0,5 шт.

Кинза — 10 г

Зелёный лук — 15 г

Копчёная паприка — 1 ч. л.

Тмин молотый — 1 ч. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

Сварите базу.

Снимите кожу с окорочка, мясо срежьте. Косточки и шкурку сложите в кастрюлю, залейте 3 стаканами воды, доведите до кипения и варите на слабом огне. Подготовьте овощи.

Порубите лук и морковь мелкими кубиками, чеснок раздавите ножом и мелко порубите. Перец чили очистите от семян и тоже нарежьте. Обжарьте.

В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук с морковью 4-5 минут до лёгкой румяности. Добавьте чеснок, чили, тмин и паприку — обжаривайте ещё 2 минуты. Соберите суп.

Удалите из бульона кожу и кости. Выложите в кастрюлю зажарку и томаты. Доведите до кипения и варите 10 минут. Добавьте фасоль и курицу.

Фасоль разделите: половину разомните, половину оставьте целой. Нарежьте куриное мясо и вместе с фасолью добавьте в суп. Варите ещё 5 минут. Посолите и поперчите. Финальный штрих.

Мелко нарежьте зелень. Часть добавьте в суп, часть оставьте для подачи. Дайте настояться под крышкой 10 минут — и можно подавать.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

