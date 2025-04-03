Банка фасоли и копчёный окорочок: варю из них суп, который пахнет уютом

Нежный, с дымком, пикантный, сытный — этот суп из простейших ингредиентов легко станет фаворитом в вашем меню. Он готовится буквально из "ничего", зато на вкус — как из хорошего кафе. Всё, что нужно: один копчёный окорочок, баночка фасоли и немного овощей. И никакого волшебства — только грамотное сочетание продуктов и пряностей.
Копчёные куриные окорочка — 300 г
Консервированная красная фасоль — 400 г
Томаты рубленые в собственном соку — 200 г
Репчатый лук — 80 г
Морковь — 80 г
Чеснок — 4 зубчика
Перец чили — 0,5 шт.
Кинза — 10 г
Зелёный лук — 15 г
Копчёная паприка — 1 ч. л.
Тмин молотый — 1 ч. л.
Растительное масло — 1 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Сварите базу.
Снимите кожу с окорочка, мясо срежьте. Косточки и шкурку сложите в кастрюлю, залейте 3 стаканами воды, доведите до кипения и варите на слабом огне.
Подготовьте овощи.
Порубите лук и морковь мелкими кубиками, чеснок раздавите ножом и мелко порубите. Перец чили очистите от семян и тоже нарежьте.
Обжарьте.
В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук с морковью 4-5 минут до лёгкой румяности. Добавьте чеснок, чили, тмин и паприку — обжаривайте ещё 2 минуты.
Соберите суп.
Удалите из бульона кожу и кости. Выложите в кастрюлю зажарку и томаты. Доведите до кипения и варите 10 минут.
Добавьте фасоль и курицу.
Фасоль разделите: половину разомните, половину оставьте целой. Нарежьте куриное мясо и вместе с фасолью добавьте в суп. Варите ещё 5 минут. Посолите и поперчите.
Финальный штрих.
Мелко нарежьте зелень. Часть добавьте в суп, часть оставьте для подачи. Дайте настояться под крышкой 10 минут — и можно подавать.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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