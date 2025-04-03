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Сельдь под шубой: секреты любимого салата от бабушек СССР

2:31
Еда

Сельдь под шубой — один из самых культовых салатов советской кухни, без которого не обходился ни один праздничный стол.

Салат Сельдь под Шубой 04
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Сельдь под Шубой 04

Этот слоёный салат появился в 1970-х годах и быстро завоевал любовь советских граждан. У каждой хозяйки были свои секреты приготовления, передаваемые из поколения в поколение. А в чём заключаются главные хитрости приготовления идеальной "шубы" от бабушек из СССР?

Классический рецепт

Ингредиенты:
— 1 слабосолёная сельдь
— 2-3 картофелины
— 2 средние моркови
— 2 свёклы
— 1 луковица
— 3-4 яйца
— 200 г майонеза
— Соль по вкусу

Секреты от бабушек

1. Выбирайте хорошую сельдь

В советское время не было готового филе сельди, поэтому бабушки тщательно разделывали рыбу сами, удаляя кости. Лучший вариант — слабосолёная, жирная сельдь без горечи.

2. Мелкая нарезка — залог нежности

Рыбу и лук нарезают очень мелкими кубиками. Если лук слишком острый, его можно замариновать в уксусе или ошпарить кипятком.

3. Овощи варите в мундире

Картофель, морковь и свёклу варят в кожуре, чтобы сохранить их вкус и текстуру. После остывания их натирают на тёрке.

4. Яйца — не обязательно, но с ними вкуснее

В классическом рецепте яйца не всегда использовали, но они делают салат более воздушным. Белки натирают внутрь салата, а желтки можно оставить для украшения.

5. Правильная последовательность слоёв

Классическая сборка выглядит так:

  • Картофель (немного майонеза)
  • Сельдь с луком
  • Морковь (майонез)
  • Яичный белок
  • Свёкла (майонез).

6. Майонез — только домашний!

В СССР майонез "Провансаль" считался лучшим. Бабушки часто делали домашний майонез на желтках и растительном масле, что придавало салату особую мягкость.

7. Дайте салату настояться

Минимальное время — 4-5 часов, а лучше оставить его на ночь в холодильнике. Так слои хорошо пропитаются и вкус станет насыщеннее.

Этот салат — не просто закуска, а настоящий вкус детства для многих. Попробуйте приготовить его по классическим советским секретам, и он получится таким же, как у бабушки!

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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