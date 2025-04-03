ТОП-5 самых вкусных блюд из макарон от бабушек СССР

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР макароны были одними из самых доступных продуктов, и бабушки умели готовить из них настоящие шедевры!

Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка с макаронами

Вот пять самых вкусных и простых блюд, которые готовили в каждой советской семье.

1. Макароны по-флотски

Почему вкусно? Жареный лук, мясной фарш и макароны — всё просто, но невероятно сытно!

Как готовили?

Отваривали макароны, обжаривали лук и фарш, смешивали всё вместе. Иногда добавляли немного томатной пасты или кусочек сливочного масла.

Бабушкин секрет: чтобы макароны не слипались, после варки их не промывали, а сразу смешивали с фаршем.

2. Лапша с яйцом

Почему вкусно? Готовится за 5 минут, а получается очень нежно и ароматно.

Как готовили?

Отваривали тонкую лапшу. В конце варки вливали взбитое яйцо, перемешивали и давали настояться.

Бабушкин секрет: если добавить немного молока, блюдо получится ещё мягче.

3. Запеканка из макарон с творогом

Почему вкусно? Нежная, сладкая, с румяной корочкой — идеальный завтрак или десерт.

Как готовили?

Отваренные макароны смешивали с творогом, яйцами и сахаром. Запекали в духовке, а сверху смазывали сметаной.

Бабушкин секрет: если добавить немного ванилина или изюма, вкус станет ещё лучше.

4. Макароны с тушёнкой

Почему вкусно? Жирная тушёнка придаёт макаронам насыщенный вкус.

Как готовили?

Обжаривали тушёнку с луком. Добавляли отваренные макароны, перемешивали и немного прогревали.

Бабушкин секрет: в хорошей тушёнке должно быть больше мяса, чем жира — тогда блюдо получится особенно вкусным.

5. Сладкие макароны с сахаром и маслом

Почему вкусно? Бюджетный, но очень вкусный десерт из детства.

Как готовили?

Отваренные макароны смешивали с сахаром и сливочным маслом. Иногда добавляли немного корицы или сгущёнки.

Бабушкин секрет: если макароны слегка подрумянить на сковороде с маслом, вкус станет ещё интереснее.

Советские бабушки умели из простых продуктов готовить настоящие шедевры. Макароны могли быть сытными, сладкими, запечёнными или даже праздничными — всё зависело от фантазии и наличия продуктов.