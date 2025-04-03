Кетокулич на Пасху: диетолог рассказала о тонкостях приготовления здорового десерта

2:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Пасхальный кулич считается символом воскрешения и новой жизни. Традиционный десерт очень калорийный. Он не подходит тем, кто следит за фигурой, но мы нашли альтернативу — кетокулич.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

В нем содержится небольшое количество углеводов. Приготовление его не будет сильно отличаться от любой выпечки из дрожжевого теста, но кетомука более тяжёлая и влажная.

Вам понадобятся:

11 г активных сухих дрожжей (пакетик);

80 мл тёплого несладкого миндального молока для активации дрожжей;

2 столовые ложки инулина для активации дрожжей;

5 яиц большого размера, комнатной температуры;

75 г растопленного сливочного масла;

80 мл тёплого несладкого миндального молока, дополнительно к использованному для активации дрожжей;

2 чайные ложки ванильного экстракта;

450 г миндальной муки; 50 г порошка сывороточного протеина;

120 г инулина;

3 чайные ложки разрыхлителя;

1/3 чайной ложки ксантановой камеди;

цедра 1 апельсина;

цедра 1 лимона.

Кстати заменить инулин можно сахаром, кленовым сиропом или мёдом.

Как готовить:

Активируйте дрожжи, добавив их в половину тёплого миндального молока вместе с двумя столовыми ложками инулина. Накройте крышкой и оставьте в тёплом месте на 10 минут. Должна образоваться пенка. В большой миске смешайте сухие ингредиенты: миндальную муку, порошок сывороточного протеина, подсластитель, разрыхлитель, цедру апельсина и лимона, ксантановую камедь. Далее взбейте яйца до образования пены. Затем добавьте растопленное масло, дрожжевую смесь, оставшееся миндальное молоко и хорошо перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты и тщательно перемешайте до однородности. Формы для куличей (они должны быть небольшого размера) наполните тестом наполовину или на две трети. Накройте их полотенцем и поставьте в тёплое место на два часа, пока объём теста не увеличится почти в два раза. Разогрейте духовку до 175°C. Выпекайте 40-45 минут или до сухой шпажки. Через 15 минут прикройте формы алюминиевой фольгой, чтобы избежать чрезмерного подрумянивания. А глазурь можно сделать из равного количества лимонного сока и эритритола (предварительно смолотого в пудру). Сверху посыпьте миндальными лепестками или крошкой из шоколада, пишет "Чемпионат".

Кстати, кетодиета — это разновидность низкоуглеводной диеты. Её смысл заключается в том, чтобы получать максимальное количество энергии из жира и белка, а не углеводов.

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

