Кетокулич на Пасху: диетолог рассказала о тонкостях приготовления здорового десерта
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Пасхальный кулич считается символом воскрешения и новой жизни. Традиционный десерт очень калорийный. Он не подходит тем, кто следит за фигурой, но мы нашли альтернативу — кетокулич.
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кулич
В нем содержится небольшое количество углеводов. Приготовление его не будет сильно отличаться от любой выпечки из дрожжевого теста, но кетомука более тяжёлая и влажная.
Вам понадобятся:
- 11 г активных сухих дрожжей (пакетик);
- 80 мл тёплого несладкого миндального молока для активации дрожжей;
- 2 столовые ложки инулина для активации дрожжей;
- 5 яиц большого размера, комнатной температуры;
- 75 г растопленного сливочного масла;
- 80 мл тёплого несладкого миндального молока, дополнительно к использованному для активации дрожжей;
- 2 чайные ложки ванильного экстракта;
- 450 г миндальной муки; 50 г порошка сывороточного протеина;
- 120 г инулина;
- 3 чайные ложки разрыхлителя;
- 1/3 чайной ложки ксантановой камеди;
- цедра 1 апельсина;
- цедра 1 лимона.
Кстати заменить инулин можно сахаром, кленовым сиропом или мёдом.
Как готовить:
- Активируйте дрожжи, добавив их в половину тёплого миндального молока вместе с двумя столовыми ложками инулина. Накройте крышкой и оставьте в тёплом месте на 10 минут. Должна образоваться пенка.
- В большой миске смешайте сухие ингредиенты: миндальную муку, порошок сывороточного протеина, подсластитель, разрыхлитель, цедру апельсина и лимона, ксантановую камедь.
- Далее взбейте яйца до образования пены. Затем добавьте растопленное масло, дрожжевую смесь, оставшееся миндальное молоко и хорошо перемешайте.
- Добавьте сухие ингредиенты и тщательно перемешайте до однородности. Формы для куличей (они должны быть небольшого размера) наполните тестом наполовину или на две трети.
- Накройте их полотенцем и поставьте в тёплое место на два часа, пока объём теста не увеличится почти в два раза.
- Разогрейте духовку до 175°C. Выпекайте 40-45 минут или до сухой шпажки. Через 15 минут прикройте формы алюминиевой фольгой, чтобы избежать чрезмерного подрумянивания.
- А глазурь можно сделать из равного количества лимонного сока и эритритола (предварительно смолотого в пудру).
- Сверху посыпьте миндальными лепестками или крошкой из шоколада, пишет "Чемпионат".
Кстати, кетодиета — это разновидность низкоуглеводной диеты. Её смысл заключается в том, чтобы получать максимальное количество энергии из жира и белка, а не углеводов.
Уточнения
Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру