Идеальная яичница за 90 секунд без сковороды и масла: гениальный лайфхак с бумажными тарелками

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница-глазунья — это классический завтрак или быстрый перекус, который любят многие. Однако её приготовление может стать настоящим испытанием: часто требуется много масла, что приводит к беспорядку и жирным пятнам на кухне.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Существует множество способов приготовления яиц, но одним из самых сложных для многих остаётся жарка. Если у вас нет качественной антипригарной сковороды или вы не хотите использовать много масла, то процесс может показаться невыполнимым.

Если вам когда-либо приходилось жарить яйца без масла, вы знаете, как сложно потом отмывать сковороду. Но что, если есть способ приготовить идеальную яичницу-глазунью без масла и даже без использования сковороды?

Да, такой способ есть, и он удивительно прост. Вам понадобятся всего лишь:

два яйца,

две бумажные тарелки,

микроволновая печь.

Чтобы приготовить идеальную яичницу, следуйте этим шагам:

Аккуратно разбейте два яйца на одну из бумажных тарелок. Накройте яйцо второй бумажной тарелкой, чтобы желток не растёкся. Поместите тарелку с яйцом в микроволновую печь и установите мощность на 800-1000 Вт. Готовьте в течение полутора минут. Достаньте тарелку из микроволновки и дайте яичнице постоять 30 секунд, чтобы она немного остыла. При желании добавьте в яйцо сыр, овощи или другие ингредиенты. Если вы готовите больше яиц, увеличьте время приготовления на полминуты для каждого дополнительного яйца, чтобы белки хорошо пропеклись.

Этот метод позволяет легко и быстро приготовить вкусную глазунью без масла и сковороды, не оставляя следов на кухне. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько это просто и удобно!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

