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Идеальная яичница за 90 секунд без сковороды и масла: гениальный лайфхак с бумажными тарелками

1:53
Еда

Яичница-глазунья — это классический завтрак или быстрый перекус, который любят многие. Однако её приготовление может стать настоящим испытанием: часто требуется много масла, что приводит к беспорядку и жирным пятнам на кухне.

Яйца
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Существует множество способов приготовления яиц, но одним из самых сложных для многих остаётся жарка. Если у вас нет качественной антипригарной сковороды или вы не хотите использовать много масла, то процесс может показаться невыполнимым.

Если вам когда-либо приходилось жарить яйца без масла, вы знаете, как сложно потом отмывать сковороду. Но что, если есть способ приготовить идеальную яичницу-глазунью без масла и даже без использования сковороды?

Да, такой способ есть, и он удивительно прост. Вам понадобятся всего лишь:

  • два яйца,
  • две бумажные тарелки,
  • микроволновая печь.

Чтобы приготовить идеальную яичницу, следуйте этим шагам:

  1. Аккуратно разбейте два яйца на одну из бумажных тарелок.
  2. Накройте яйцо второй бумажной тарелкой, чтобы желток не растёкся.
  3. Поместите тарелку с яйцом в микроволновую печь и установите мощность на 800-1000 Вт.
  4. Готовьте в течение полутора минут.
  5. Достаньте тарелку из микроволновки и дайте яичнице постоять 30 секунд, чтобы она немного остыла.
  6. При желании добавьте в яйцо сыр, овощи или другие ингредиенты.
  7. Если вы готовите больше яиц, увеличьте время приготовления на полминуты для каждого дополнительного яйца, чтобы белки хорошо пропеклись.

Этот метод позволяет легко и быстро приготовить вкусную глазунью без масла и сковороды, не оставляя следов на кухне. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько это просто и удобно!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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