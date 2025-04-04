Сладкий сон: как шоколад может стать вашим помощником в борьбе с бессонницей

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Как сладости могут влиять на сон? Эксперты предупреждают, что чрезмерное потребление сладкого может привести к увеличению веса, нарушению уровня инсулина и сахара в крови, а также к проблемам с сердцем и зубами. Однако умеренное употребление сладостей, включая некоторые виды шоколада, может иметь положительное влияние на здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Шоколад для хорошего сна

Особенно полезным считается горький шоколад, который содержит больше какао и меньше сахара по сравнению с другими видами. Высокое содержание какао (от 50% до 100%) делает его богатым антиоксидантами и менее калорийным. Горький шоколад также улучшает настроение, укрепляет сердечно-сосудистую систему и уменьшает воспаление.

В горьком шоколаде содержится магний, триптофан и аминокислоты, которые способствуют выработке серотонина — гормона, регулирующего сон. Магний, в частности, играет ключевую роль в качественном сне, так как он участвует в расслаблении мышц и нервной системы, пишет The Issue.

Эксперты утверждают, что кусочек тёмного шоколада перед сном может:

Снизить уровень кортизола, связанного со стрессом.

Увеличить выработку мелатонина, который отвечает за регуляцию сна.

Активизировать гормоны, обладающие успокаивающим эффектом.

Таким образом, тёмный шоколад может стать естественным средством для улучшения сна, если употреблять его в умеренных количествах.

Несмотря на все полезные свойства, не стоит злоупотреблять шоколадом. Чрезмерное потребление может привести к негативным последствиям для здоровья, таким как ожирение, проблемы с зубами и другие заболевания. Поэтому умеренность — ключевой принцип, который следует соблюдать при употреблении сладостей.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



