Сладкий сон: как шоколад может стать вашим помощником в борьбе с бессонницей

Как сладости могут влиять на сон? Эксперты предупреждают, что чрезмерное потребление сладкого может привести к увеличению веса, нарушению уровня инсулина и сахара в крови, а также к проблемам с сердцем и зубами. Однако умеренное употребление сладостей, включая некоторые виды шоколада, может иметь положительное влияние на здоровье.
Шоколад для хорошего сна
Особенно полезным считается горький шоколад, который содержит больше какао и меньше сахара по сравнению с другими видами. Высокое содержание какао (от 50% до 100%) делает его богатым антиоксидантами и менее калорийным. Горький шоколад также улучшает настроение, укрепляет сердечно-сосудистую систему и уменьшает воспаление.
В горьком шоколаде содержится магний, триптофан и аминокислоты, которые способствуют выработке серотонина — гормона, регулирующего сон. Магний, в частности, играет ключевую роль в качественном сне, так как он участвует в расслаблении мышц и нервной системы, пишет The Issue.
Эксперты утверждают, что кусочек тёмного шоколада перед сном может:
Таким образом, тёмный шоколад может стать естественным средством для улучшения сна, если употреблять его в умеренных количествах.
Несмотря на все полезные свойства, не стоит злоупотреблять шоколадом. Чрезмерное потребление может привести к негативным последствиям для здоровья, таким как ожирение, проблемы с зубами и другие заболевания. Поэтому умеренность — ключевой принцип, который следует соблюдать при употреблении сладостей.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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