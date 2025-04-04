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Сладкий сон: как шоколад может стать вашим помощником в борьбе с бессонницей

1:54
Еда

Как сладости могут влиять на сон? Эксперты предупреждают, что чрезмерное потребление сладкого может привести к увеличению веса, нарушению уровня инсулина и сахара в крови, а также к проблемам с сердцем и зубами. Однако умеренное употребление сладостей, включая некоторые виды шоколада, может иметь положительное влияние на здоровье.

Плитки черного швейцарского шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плитки черного швейцарского шоколада

Шоколад для хорошего сна

Особенно полезным считается горький шоколад, который содержит больше какао и меньше сахара по сравнению с другими видами. Высокое содержание какао (от 50% до 100%) делает его богатым антиоксидантами и менее калорийным. Горький шоколад также улучшает настроение, укрепляет сердечно-сосудистую систему и уменьшает воспаление.

В горьком шоколаде содержится магний, триптофан и аминокислоты, которые способствуют выработке серотонина — гормона, регулирующего сон. Магний, в частности, играет ключевую роль в качественном сне, так как он участвует в расслаблении мышц и нервной системы, пишет The Issue.

Эксперты утверждают, что кусочек тёмного шоколада перед сном может:

  • Снизить уровень кортизола, связанного со стрессом.
  • Увеличить выработку мелатонина, который отвечает за регуляцию сна.
  • Активизировать гормоны, обладающие успокаивающим эффектом.

Таким образом, тёмный шоколад может стать естественным средством для улучшения сна, если употреблять его в умеренных количествах.

Несмотря на все полезные свойства, не стоит злоупотреблять шоколадом. Чрезмерное потребление может привести к негативным последствиям для здоровья, таким как ожирение, проблемы с зубами и другие заболевания. Поэтому умеренность — ключевой принцип, который следует соблюдать при употреблении сладостей.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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