Омлет, который заменит тренажерный зал: как яйца помогают нарастить мышцы без химии

4:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца — ценный и питательный продукт, который можно включить в сбалансированный рацион. Они богаты белком, витаминами (особенно А и D), минералами и другими полезными веществами. Употребление яиц может способствовать снижению веса и уменьшению риска развития хронических заболеваний. Однако важно знать, как правильно готовить и употреблять яйца, чтобы извлечь максимальную пользу для здоровья.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Как выбрать наиболее полезный способ употребления яиц

Самый подходящий способ приготовления яиц зависит от ваших целей и предпочтений. Если у вас нет ограничений в питании, можно есть яйца так, как нравится: жареными, в виде омлета или сваренными вкрутую.

Яйца — отличный источник белка, содержащий все девять незаменимых аминокислот. В одном яйце около 6 граммов белка. Они также богаты витаминами А и D, железом, холином и другими полезными веществами. Исследования показывают, что завтрак на основе яиц помогает дольше чувствовать сытость по сравнению с завтраками, состоящими из зерновых продуктов, пишет греческое издание Enikos.gr.

Полезные рецепты с яйцами для завтрака

Яйца могут стать основой здорового завтрака. Однако важно выбрать способ приготовления, который сохранит их полезные свойства.

Советы для тех, кто хочет похудеть

Если ваша цель — похудеть, старайтесь снизить потребление калорий и жиров. Жарка яиц на большом количестве масла или сливочного жира может увеличить калорийность блюда. Попробуйте готовить яйца на минимальном количестве масла или использовать антипригарную сковороду. Также можно приготовить яйца вкрутую, всмятку или запечь их в духовке.

Советы для набора мышечной массы

Для тех, кто стремится набрать мышечную массу, нужно увеличить потребление белка. Добавьте в блюда с яйцами больше яичных белков или других белковых продуктов, таких как творог. Это поможет обеспечить организм необходимым количеством аминокислот для роста мышц.

Примеры полезных блюд с яйцами

Омлет с овощами (помидоры, шпинат, грибы) и зеленью.

Яичница с авокадо и цельнозерновым тостом.

Сэндвич с яйцом, овощами и нежирным сыром.

Яйца, запеченные с зеленью и специями.

Яйца, обогащенные омега-3

Если вы хотите увеличить потребление омега-3 жирных кислот, рассмотрите вариант употребления яиц, обогащенных омега-3. Такие яйца получают от кур, рацион которых включает льняное семя и другие источники омега-3. Эти жирные кислоты полезны для сердечно-сосудистой системы, мозга и общего здоровья.

Мифы о вреде яичных желтков

Долгое время считалось, что яичные желтки могут негативно влиять на уровень холестерина в крови и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако современные исследования опровергают эту связь. Холестерин, содержащийся в пище, не так сильно влияет на уровень холестерина в крови, как считалось ранее.

Яйца содержат как холестерин, так и полезные жиры, а также множество витаминов и минералов. Регулярное употребление яиц не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, если вы придерживаетесь сбалансированного питания.

Желтки обладают высоким содержанием белка, витаминов A, D и холина, а также антиоксидантов лютеина и зеаксантина, которые полезны для здоровья глаз. Поэтому желтки можно смело включать в рацион, особенно если у вас нет повышенного уровня холестерина.

Яйца — это полезный и питательный продукт, который может стать важной частью вашего рациона. Они богаты белком, витаминами и минералами, а также могут способствовать снижению веса и улучшению общего состояния здоровья. Главное — выбирать здоровые способы приготовления и сочетать яйца с другими полезными продуктами.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

