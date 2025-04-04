Гениальный трюк с соусом ранч: цветная капуста получится такой вкусной, что съедите весь противень

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеченная цветная капуста по-ранчски — это восхитительное блюдо, которое сочетает в себе яркие оттенки вкуса и аромата. Цветная капуста, запеченная в травяной оболочке, раскрывает свою естественную сладость, а чеснок, лук и укроп добавляют пикантности. Если вы любите кислый вкус, то можете добавить выжатый лимон для усиления аромата.

Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветная капуста в кляре

Эта запеканка прекрасно подходит к различным блюдам, а её универсальная основа позволяет экспериментировать с другими овощами, такими как морковь, брокколи или брюссельская капуста.

Ингредиенты:

6 чашек соцветий цветной капусты

1/4 стакана соуса ранч

1 чайная ложка сушёного укропа

1 чайная ложка лукового порошка

1/2 чайной ложки чесночного порошка

1/2 чайной ложки молотого перца

1/4 чайной ложки соли

1 столовая ложка свежей зелени (например, зелёного лука, укропа и петрушки)

Дольки лимона для подачи (по желанию)

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. В большой миске смешайте цветную капусту с соусом ранч, укропом, луковым и чесночным порошком, перцем и солью. Выложите смесь на противень в один слой. Запекайте, перемешивая один раз, до мягкости и золотистой корочки, примерно 16 минут. Если хотите более сильный румянец, увеличьте температуру до гриля и запекайте ещё 2 минуты. Переложите на сервировочную тарелку, посыпьте зеленью. Подавайте с дольками лимона, если желаете.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.



Соус ранч (англ. Ranch dressing; «заправка ранч», «фермерская салатная заправка», «фермерский соус») — американский соус или салатная заправка, обычно приготовленная из пахты, соли, чеснока, лука, горчицы, трав (обычно шнитт-лука, петрушки и укропа) и специй (перца, паприки, молотых семян горчицы), смешанных с соусом на основе майонеза или другой масляной эмульсии.

