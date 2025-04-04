Гениальный трюк с соусом ранч: цветная капуста получится такой вкусной, что съедите весь противень

Запеченная цветная капуста по-ранчски — это восхитительное блюдо, которое сочетает в себе яркие оттенки вкуса и аромата. Цветная капуста, запеченная в травяной оболочке, раскрывает свою естественную сладость, а чеснок, лук и укроп добавляют пикантности. Если вы любите кислый вкус, то можете добавить выжатый лимон для усиления аромата.
Эта запеканка прекрасно подходит к различным блюдам, а её универсальная основа позволяет экспериментировать с другими овощами, такими как морковь, брокколи или брюссельская капуста.
Ингредиенты:
Приготовление
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
Соус ранч (англ. Ranch dressing; «заправка ранч», «фермерская салатная заправка», «фермерский соус») — американский соус или салатная заправка, обычно приготовленная из пахты, соли, чеснока, лука, горчицы, трав (обычно шнитт-лука, петрушки и укропа) и специй (перца, паприки, молотых семян горчицы), смешанных с соусом на основе майонеза или другой масляной эмульсии.
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