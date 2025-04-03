Секрет идеального завтрака: почему овсянка с яйцом в микроволновке — ваш новый фаворит

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсянка — это отличный способ включить в рацион цельные злаки. Но иногда после тарелки овсянки чувство голода возвращается довольно быстро. Добавление яйца помогает увеличить содержание белка в завтраке, что способствует более длительному чувству сытости. Можно использовать целое яйцо или только белок — выбор зависит от ваших предпочтений.

Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Овсянка с орехами и фруктами

Большинство фруктов можно использовать в этом рецепте. Мягкие фрукты, такие как ягоды, персики или груши, легко и быстро готовятся. Если вы выбираете более твёрдые фрукты, например, яблоки, их следует нарезать на мелкие кусочки, чтобы ускорить приготовление.

Ингредиенты:

1/3 стакана овсяных хлопьев

1/2 стакана молока

1 целое яйцо или 1 яичный белок

1/4 стакана нарезанных фруктов (по желанию)

Начинка по вкусу: корица, ореховое масло, семена, шоколадная крошка

Инструкции

В миске смешайте овсянку, молоко, яйцо или яичный белок и нарезанные фрукты (если используете). Поставьте миску в микроволновую печь на 45 секунд. Хорошо перемешайте. Верните в микроволновку и готовьте ещё 30-60 секунд. По желанию украсьте и подавайте тёплой.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).



Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

