Секрет идеального завтрака: почему овсянка с яйцом в микроволновке — ваш новый фаворит

Овсянка — это отличный способ включить в рацион цельные злаки. Но иногда после тарелки овсянки чувство голода возвращается довольно быстро. Добавление яйца помогает увеличить содержание белка в завтраке, что способствует более длительному чувству сытости. Можно использовать целое яйцо или только белок — выбор зависит от ваших предпочтений.
Большинство фруктов можно использовать в этом рецепте. Мягкие фрукты, такие как ягоды, персики или груши, легко и быстро готовятся. Если вы выбираете более твёрдые фрукты, например, яблоки, их следует нарезать на мелкие кусочки, чтобы ускорить приготовление.
Ингредиенты:
Инструкции
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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