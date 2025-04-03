Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гниль на кабачках: 5 главных причин и одно универсальное решение
Рассказываем, зачем прохожие фотографируют машины и чем это грозит владельцам
Кошка, которая вас перехитрит: эти породы умнее, чем вы думаете
Четыре фильма о The Beatles: амбициозный план Сэма Мендеса шокирует зрителей до 2028 года!
На грани возможного! Лишайники выживают в марсианских условиях
Говядины станет меньше: Мираторг снизит производство на 20%
Вы не одни на пляже! Три места, где животных больше, чем людей
Гениальный трюк с соусом ранч: цветная капуста получится такой вкусной, что съедите весь противень
Эти хитрости сотрут следы усталости с лица всего за 10 минут – попробуйте сами

Секрет идеального завтрака: почему овсянка с яйцом в микроволновке — ваш новый фаворит

1:24
Еда

Овсянка — это отличный способ включить в рацион цельные злаки. Но иногда после тарелки овсянки чувство голода возвращается довольно быстро. Добавление яйца помогает увеличить содержание белка в завтраке, что способствует более длительному чувству сытости. Можно использовать целое яйцо или только белок — выбор зависит от ваших предпочтений.

Овсянка с орехами и фруктами
Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Овсянка с орехами и фруктами

Большинство фруктов можно использовать в этом рецепте. Мягкие фрукты, такие как ягоды, персики или груши, легко и быстро готовятся. Если вы выбираете более твёрдые фрукты, например, яблоки, их следует нарезать на мелкие кусочки, чтобы ускорить приготовление.

Ингредиенты:

  • 1/3 стакана овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана молока
  • 1 целое яйцо или 1 яичный белок
  • 1/4 стакана нарезанных фруктов (по желанию)
  • Начинка по вкусу: корица, ореховое масло, семена, шоколадная крошка

Инструкции

  1. В миске смешайте овсянку, молоко, яйцо или яичный белок и нарезанные фрукты (если используете).
  2. Поставьте миску в микроволновую печь на 45 секунд.
  3. Хорошо перемешайте.
  4. Верните в микроволновку и готовьте ещё 30-60 секунд.
  5. По желанию украсьте и подавайте тёплой.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Авто
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям Аудио 
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет Аудио 
Популярное
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили

Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.

Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Последние материалы
Четыре фильма о The Beatles: амбициозный план Сэма Мендеса шокирует зрителей до 2028 года!
На грани возможного! Лишайники выживают в марсианских условиях
Говядины станет меньше: Мираторг снизит производство на 20%
Вы не одни на пляже! Три места, где животных больше, чем людей
Гениальный трюк с соусом ранч: цветная капуста получится такой вкусной, что съедите весь противень
Эти хитрости сотрут следы усталости с лица всего за 10 минут – попробуйте сами
Бабиш идёт в футбол: Манчестер готовится к самому неожиданному повороту
Пей и очищай: домашний способ избавиться от налёта без стоматолога
Как правильно разместить томаты в теплице для максимального роста?
В США рассказали о мощи легендарного советского истребителя Су-27
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.