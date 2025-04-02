Этот воздушный итальянский кулич растает во рту: классический рецепт от бренд-шефа

Итальянский кулич панеттоне похож на пасхальную выпечку только своей формой, русские часто готовят его на праздник, потому что он очень вкусный. На самом деле это кекс, который итальянцы традиционно пекут на Рождество.
Этот кулич получается очень воздушным.
Здесь используется дрожжевое тесто с несколькими этапами замеса и созревания. Консистенция и вкус зависят от различных условий: например, от влажности в помещении и даже от разряжённости воздуха.
Важно! Если вы готовите в сухой и жаркий день, стоит добавить в тесто немного меньше муки. Тесто лучше поставить на 12 часов в холодильник. Это усилит кисломолочное брожение, за счёт чего панеттоне получится ароматным, а его вкус — более насыщенным.
"В нашем рецепте описан подъём теста в тёплом месте. Если на кухне будет холодно, примерно 18-19°С, тесто станет подниматься дольше, если жарко и влажно — быстрее”, — цитирует "Чемпионат" бренд-шефа Сергея Кузнецова.
Для закваски: сильная мука (предпочтительно хлебная) — 120 г; вода — 60 г; свежие дрожжи — 10 г; сахар — 1 ч. л.
Для теста: сильная мука — 500 г; сахар — 200 г; яичные желтки — 5 шт.; соль — 10 г; ванильный экстракт — 1 ч. л.; апельсиновая цедра — 1 ч. л.; сливочное масло (мягкое, комнатной температуры) — 200 г; цукаты (например, лимонные и апельсиновые корки) — 200 г; изюм — 200 г; молоко — 200 г; яблочный сок — 50 мл; свежие дрожжи — 10 г. Для глазури: яйцо (для смазывания) — 1 шт.; сахар — 1 ст. л.
Приятного аппетита!
Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.
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