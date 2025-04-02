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Этот воздушный итальянский кулич растает во рту: классический рецепт от бренд-шефа

Еда

Итальянский кулич панеттоне похож на пасхальную выпечку только своей формой, русские часто готовят его на праздник, потому что он очень вкусный. На самом деле это кекс, который итальянцы традиционно пекут на Рождество.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Этот кулич получается очень воздушным.

Как приготовить тесто?

Здесь используется дрожжевое тесто с несколькими этапами замеса и созревания. Консистенция и вкус зависят от различных условий: например, от влажности в помещении и даже от разряжённости воздуха.

Важно! Если вы готовите в сухой и жаркий день, стоит добавить в тесто немного меньше муки. Тесто лучше поставить на 12 часов в холодильник. Это усилит кисломолочное брожение, за счёт чего панеттоне получится ароматным, а его вкус — более насыщенным.

"В нашем рецепте описан подъём теста в тёплом месте. Если на кухне будет холодно, примерно 18-19°С, тесто станет подниматься дольше, если жарко и влажно — быстрее”, — цитирует "Чемпионат" бренд-шефа Сергея Кузнецова.

Вам понадобятся:

Для закваски: сильная мука (предпочтительно хлебная) — 120 г; вода — 60 г; свежие дрожжи — 10 г; сахар — 1 ч. л.

Для теста: сильная мука — 500 г; сахар — 200 г; яичные желтки — 5 шт.; соль — 10 г; ванильный экстракт — 1 ч. л.; апельсиновая цедра — 1 ч. л.; сливочное масло (мягкое, комнатной температуры) — 200 г; цукаты (например, лимонные и апельсиновые корки) — 200 г; изюм — 200 г; молоко — 200 г; яблочный сок — 50 мл; свежие дрожжи — 10 г. Для глазури: яйцо (для смазывания) — 1 шт.; сахар — 1 ст. л.

Как готовить?

  1. Для закваски растворите дрожжи в тёплой воде с щепоткой сахара. Добавьте муку и перемешайте до однородности. Оставьте тесто в тёплом месте на два часа, пока оно не увеличится в два раза.
  2. В большой миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте яичные желтки, ванильный экстракт и апельсиновую цедру, перемешайте. Постепенно добавляйте молоко до однородности.
  3. Вымешивайте тесто около 10 минут, затем начните постепенно добавлять мягкое сливочное масло. Продолжайте месить, пока тесто не станет эластичным и гладким.
  4. Добавьте закваску в основное тесто и продолжайте месить ещё 5-10 минут.
  5. Оставьте тесто подниматься на два часа в тёплом месте, накрыв чистым полотенцем.
  6. Замочите цукаты и изюм в яблочном соке.
  7. После первого подъёма обомните тесто и разделите его на две или четыре одинаковые части — по количеству форм для панеттоне. Добавьте в тесто цукаты и изюм.
  8. Сформируйте каждую часть в шар и поместите в смазанные формы для кулича. Оставьте тесто подниматься ещё на четыре-пять часов, пока оно не увеличится в два раза.
  9. Разогрейте духовку до 180°C.
  10. Взболтайте яйцо в миске. Смажьте верх панеттоне взбитым яйцом и посыпьте сахаром для блеска.
  11. Выпекайте кексы 45-60 минут или до золотистой корочки.
  12. Проверьте готовность деревянной шпажкой или зубочисткой: она должна выходить из кекса сухой.
  13. Достаньте готовые панеттоне из духовки и дайте им полностью остыть на решётке перед подачей.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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