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Бутилированная вода: скрытая угроза, о которой молчат производители

2:00
Еда

Бутилированная вода пользуется большой популярностью, так как многие считают её более чистой и безопасной альтернативой водопроводной воде.

Бутилированная вода
Фото: svalbardi is licensed under Free More info
Бутилированная вода

Однако реклама не всегда соответствует действительности: некоторые виды бутилированной воды могут содержать вещества, потенциально вредные для здоровья. Особенно это касается фторида, который в некоторых случаях присутствует в концентрациях, превышающих рекомендуемые нормы.

Опасность фторида

Фтор известен своими полезными свойствами в стоматологии, так как он предотвращает кариес. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует содержание фторида в водопроводной воде на уровне 0,5-1,5 мг/л. Однако превышение этого уровня может негативно сказаться на здоровье. В США уже зафиксированы случаи, когда в некоторых видах бутилированной воды концентрация фторида в несколько раз превышает допустимые нормы, пишет венгерское издание TWN.

Возможные проблемы

  • Флюороз зубов: изменение цвета и ослабление эмали.
  • Остеопороз: накопление фторида в организме может сделать кости хрупкими.
  • Проблемы со щитовидной железой: фторид может нарушать работу щитовидной железы, что может проявляться в виде усталости, увеличения веса и замедления обмена веществ.
  • Влияние на мозг: исследования показывают, что чрезмерное потребление фтора может негативно влиять на развитие мозга и когнитивные функции.

Как обезопасить себя?

Чтобы избежать негативных последствий, всегда обращайте внимание на состав воды и читайте мелкий шрифт на этикетке. Отдавайте предпочтение воде с низким содержанием фтора или выбирайте фильтрованную водопроводную воду. Это поможет вам защитить своё здоровье и здоровье ваших близких.

Уточнения

Бутилированная вода — пищевой продукт, представляющий собой воду, разлитую в стеклянные или пластиковые бутылки для розничного распространения.

Фтори́ды — химические соединения фтора с другими элементами. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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