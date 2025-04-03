Бутилированная вода: скрытая угроза, о которой молчат производители

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Бутилированная вода пользуется большой популярностью, так как многие считают её более чистой и безопасной альтернативой водопроводной воде.

Фото: svalbardi is licensed under Free More info Бутилированная вода

Однако реклама не всегда соответствует действительности: некоторые виды бутилированной воды могут содержать вещества, потенциально вредные для здоровья. Особенно это касается фторида, который в некоторых случаях присутствует в концентрациях, превышающих рекомендуемые нормы.

Опасность фторида

Фтор известен своими полезными свойствами в стоматологии, так как он предотвращает кариес. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует содержание фторида в водопроводной воде на уровне 0,5-1,5 мг/л. Однако превышение этого уровня может негативно сказаться на здоровье. В США уже зафиксированы случаи, когда в некоторых видах бутилированной воды концентрация фторида в несколько раз превышает допустимые нормы, пишет венгерское издание TWN.

Возможные проблемы

Флюороз зубов : изменение цвета и ослабление эмали.

: изменение цвета и ослабление эмали. Остеопороз : накопление фторида в организме может сделать кости хрупкими.

: накопление фторида в организме может сделать кости хрупкими. Проблемы со щитовидной железой : фторид может нарушать работу щитовидной железы, что может проявляться в виде усталости, увеличения веса и замедления обмена веществ.

: фторид может нарушать работу щитовидной железы, что может проявляться в виде усталости, увеличения веса и замедления обмена веществ. Влияние на мозг: исследования показывают, что чрезмерное потребление фтора может негативно влиять на развитие мозга и когнитивные функции.

Как обезопасить себя?

Чтобы избежать негативных последствий, всегда обращайте внимание на состав воды и читайте мелкий шрифт на этикетке. Отдавайте предпочтение воде с низким содержанием фтора или выбирайте фильтрованную водопроводную воду. Это поможет вам защитить своё здоровье и здоровье ваших близких.

Уточнения

Бутилированная вода — пищевой продукт, представляющий собой воду, разлитую в стеклянные или пластиковые бутылки для розничного распространения.



Фтори́ды — химические соединения фтора с другими элементами.

