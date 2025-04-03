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7 причин, почему матча должен быть в вашем рационе — и это не только вкус

4:25
Еда

Матча — это неотъемлемая часть японской чайной церемонии, которая на протяжении столетий занимает особое место в культуре. Этот напиток, приготовленный из тщательно отобранных затененных зеленых чайных листьев, славится своим богатым вкусом, нежной текстурой и универсальностью в кулинарии: от овсянки до тортов и даже желе.

Матча
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Матча

Матча не только радует вкусовые рецепторы, но и обладает рядом полезных свойств, благодаря которым он завоевал популярность среди сторонников здорового образа жизни, пишет EatingWell.

Преимущества матча для здоровья

  1. Способствует расслаблению. Матча помогает улучшить настроение и самочувствие. Аминокислота L-теанин, содержащаяся в этом чае, способствует выработке альфа-волн в мозге, что снижает уровень стресса и улучшает когнитивные функции. Кроме того, L-теанин стимулирует выработку серотонина и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которые также помогают бороться с тревогой и улучшают настроение.
  2. Улучшает работу мозга. Матча содержит небольшое количество кофеина, что в сочетании с L-теанином обеспечивает оптимальное воздействие на мозг. Кофеин стимулирует умственную активность, а L-теанин предотвращает нервозность и беспокойство, которые могут возникнуть при его употреблении. В результате вы получаете ясный ум и повышенную концентрацию. Матча также обладает антиоксидантными свойствами, что помогает защитить нейроны от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Это может способствовать улучшению памяти и когнитивных функций.
  3. Снижает риск рака. Некоторые исследования показывают, что матча может помочь в профилактике рака. Основной компонент, ответственный за этот эффект, — эпигаллокатехин галлат (EGCG), мощный антиоксидант, который подавляет рост раковых клеток и снижает окислительный стресс. Однако для подтверждения этих данных необходимы дополнительные исследования.
  4. Поддерживает здоровье сердца. Матча способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Катехины, содержащиеся в этом чае, обладают антиоксидантными свойствами, которые снижают воспаление и защищают сосуды от повреждений. Кроме того, матча помогает улучшить чувствительность к инсулину, снизить уровень холестерина и триглицеридов, а также может оказывать положительное влияние на артериальное давление.
  5. Поддерживает здоровье кишечника. Регулярное употребление матча может быть полезным для кишечника. EGCG помогает подавлять вредные бактерии и способствует росту полезных микроорганизмов. Это может быть полезно при синдроме раздраженного кишечника (СРК), воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК) и других проблемах с пищеварением.
  6. Помогает контролировать уровень сахара в крови. Матча улучшает чувствительность к инсулину, что способствует более эффективному использованию глюкозы в организме. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращает его накопление в виде жира.
  7. Способствует поддержанию здорового веса. Благодаря содержанию EGCG и кофеина, матча может немного ускорить метаболизм и способствовать сжиганию жира. Это происходит за счет процесса термогенеза, при котором организм вырабатывает больше тепла, что приводит к увеличению расхода калорий.

Как насладиться матча?

Матча — это не только полезный напиток, но и отличный способ начать день. Вы можете пить его в чистом виде или добавлять в различные блюда. Вот несколько идей:

  • Утренний напиток: Заварите матча в горячей воде и добавьте немного меда или сиропа агавы для сладости.
  • Смузи: Добавьте матча в свой любимый смузи для повышения его питательной ценности и вкуса.
  • Десерты: Используйте матча в выпечке, например, в кексах или печенье, чтобы придать им уникальный вкус и полезные свойства.

Матча — это удивительный напиток, который не только радует вкусовые рецепторы, но и приносит множество пользы для здоровья. Попробуйте включить его в свой рацион и наслаждайтесь всеми его преимуществами!

Уточнения

Маття (яп. 抹茶 маття, букв. «растёртый чай»); также матча — японский порошковый зелёный чай. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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7 причин, почему матча должен быть в вашем рационе — и это не только вкус
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