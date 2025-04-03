Цвет скорлупы — не главное: что на самом деле делает яйца полезными

Яйца — один из самых питательных и универсальных продуктов. Но многие задаются вопросом: есть ли разница в пользе между белыми и коричневыми яйцами? И что влияет на цвет скорлупы?
Почему яйца имеют разный цвет?
Цвет яичной скорлупы зависит от породы курицы. Генетические особенности птиц определяют, будет ли скорлупа белой или коричневой. Пигмент, придающий яйцам цвет, содержится в перьях и коже курицы.
Влияет ли цвет яйца на его качество?
С точки зрения питания, белые и коричневые яйца практически одинаковы. Если куры получают одинаковое питание, то их яйца будут содержать одинаковое количество белков, жиров, витаминов и минералов.
Цвет скорлупы не влияет на вкус или пищевую ценность яиц. При выборе яиц важнее обращать внимание на другие факторы: свежесть, условия содержания кур и наличие специальных маркировок, пишет греческое издание Enikos.gr.
На что обратить внимание при покупке яиц?
При выборе яиц стоит учитывать:
Цвет яичной скорлупы не имеет большого значения для их качества. Главное — свежесть и условия содержания кур. При выборе яиц стоит обращать внимание на эти факторы, а не на цвет скорлупы.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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