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Цвет скорлупы — не главное: что на самом деле делает яйца полезными

1:50
Еда

Яйца — один из самых питательных и универсальных продуктов. Но многие задаются вопросом: есть ли разница в пользе между белыми и коричневыми яйцами? И что влияет на цвет скорлупы?

Яйца
Фото: commons.wikipedia.org by 16:9clue
Яйца

Почему яйца имеют разный цвет?

Цвет яичной скорлупы зависит от породы курицы. Генетические особенности птиц определяют, будет ли скорлупа белой или коричневой. Пигмент, придающий яйцам цвет, содержится в перьях и коже курицы.

Влияет ли цвет яйца на его качество?

С точки зрения питания, белые и коричневые яйца практически одинаковы. Если куры получают одинаковое питание, то их яйца будут содержать одинаковое количество белков, жиров, витаминов и минералов.

Цвет скорлупы не влияет на вкус или пищевую ценность яиц. При выборе яиц важнее обращать внимание на другие факторы: свежесть, условия содержания кур и наличие специальных маркировок, пишет греческое издание Enikos.gr.

На что обратить внимание при покупке яиц?

При выборе яиц стоит учитывать:

  • Свежесть. Чем свежее яйцо, тем лучше.
  • Условия содержания кур. Яйца от кур, выращенных на свободном выгуле, могут иметь более насыщенный вкус и питательные вещества.
  • Маркировки. Яйца, помеченные как "органические" или "выращенные на пастбище", могут содержать больше полезных веществ.

Цвет яичной скорлупы не имеет большого значения для их качества. Главное — свежесть и условия содержания кур. При выборе яиц стоит обращать внимание на эти факторы, а не на цвет скорлупы.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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