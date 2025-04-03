Хрустящий чичаррон: вкусный, но опасный? Всё, что нужно знать о свиных шкварках

2:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Свиные шкварки — это традиционное блюдо, которое популярно во многих странах, особенно в Латинской Америке. Они известны своим неповторимым вкусом и хрустящей текстурой. Однако их пищевая ценность и влияние на здоровье остаются предметом обсуждений.

Фото: commons.wikimedia.org by Caleidoscopic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чичаррон

Свинья — одно из самых потребляемых животных в мире. Из неё готовят разнообразные продукты, такие как ветчина, чоризо, бекон и паштет. Свиные шкварки, или чичаррон, также входят в этот список и пользуются большой популярностью благодаря своей универсальности на кухне.

Их можно использовать как гарнир или основной ингредиент в блюдах, таких как тако, рагу или салаты. Чичаррон часто подают в качестве аперитива. Но из-за высокого содержания жиров и калорий его регулярное употребление вызывает вопросы, пишет El Tiempo.

Чичаррон состоит в основном из белков и жиров и не содержит углеводов. В 100 граммах продукта около 544 калорий, половина из которых приходится на жиры, а половина — на белки. Это делает свиные шкварки высококалорийным продуктом.

Один из плюсов — содержание коллагена, который важен для здоровья кожи и суставов. Употребление коллагена может улучшить эластичность кожи и поддерживать здоровье хрящей.

Согласно данным Федерации экспорта мяса США (USMEF), если готовить чичаррон без масла, он не будет содержать углеводов. Организация также отмечает, что содержащиеся в нём полезные жиры могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина, улучшая здоровье сердца. Кроме того, чичаррон — источник быстрой энергии, который помогает оставаться активным.

Исследования показали наличие в чичарроне олеиновой кислоты — мононенасыщенного жира, полезного для сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание белка может способствовать чувству сытости, помогая регулировать аппетит и поддерживая некоторые диеты.

Однако при жарке на свином сале увеличивается концентрация насыщенных жиров, что может повысить риск сердечных заболеваний. Чичаррон также содержит много натрия, что может негативно сказаться на артериальном давлении и работе почек.

Частое потребление чичаррона может привести к набору веса из-за его высокой калорийности. Поэтому специалисты рекомендуют ограничивать его употребление и выбирать методы приготовления без дополнительного масла.

Таким образом, чичаррон может быть частью сбалансированной диеты при умеренном потреблении. Если он приготовлен без масла, то не содержит углеводов. Сочетание с продуктами, богатыми клетчаткой, такими как овощи, улучшает его питательный профиль и снижает негативное влияние на здоровье.

Уточнения

Чичарро́н (исп. chicharrón) — блюдо, приготовляемое из жареной свиной шкурки, иногда из курятины, баранины или говядины.





Шква́рки — небольшие сильно зажаренные кусочки сала или жирного мяса.



