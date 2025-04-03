Рыбный суп на скорую руку — и никто не догадается, что из банки

Когда хочется горячего, сытного и несложного обеда — рыбный суп из консервов приходит на выручку. Он отлично разнообразит повседневное меню, особенно в пост или при пескетарианском питании. Готовится он быстро, а по вкусу почти не уступает классическим ухам. И не бойтесь использовать консервы: скумбрия сохраняет в себе полезные жирные кислоты, белок и вкус моря.
Скумбрия консервированная в масле - 250 г
Картофель - 4 шт.
Рис (круглый или длиннозерный) - 100 г
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Вода - 2,5 л
Лавровый лист - 1 шт.
Чёрный перец (горошком) - 2 шт.
Соль - по вкусу
Масло растительное - 1 ст. л.
Свежая зелень (петрушка, укроп) - 2-3 веточки
Шаг 1. Подготовка основы.
Очистите и нарежьте картофель брусочками. Залейте 2,5 литрами воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите 10 минут.
Шаг 2. Зажарка.
Пока варится картошка, натрите морковь и мелко нарежьте лук. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости (но не до румяной корочки).
Шаг 3. Рис.
Тщательно промойте рис в холодной воде до прозрачности. Добавьте его к картофелю, дождитесь закипания и снова убавьте огонь. Варите 10 минут до почти полной готовности.
Шаг 4. Сборка супа.
В кастрюлю добавьте овощную зажарку. Откройте банку скумбрии, разломите рыбу вилкой и вместе с маслом переложите в суп.
Шаг 5. Завершающий аккорд.
Добавьте лавровый лист, перец горошком, досолите. Варите ещё 5 минут на слабом огне. Выключите плиту и дайте супу настояться под крышкой 10 минут.
Подача.
Подавайте с нарубленной зеленью — укроп и петрушка сделают вкус ярче и свежее. Можно дополнить ломтиком хлеба или грен
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?