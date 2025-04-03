Рыбный суп на скорую руку — и никто не догадается, что из банки

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется горячего, сытного и несложного обеда — рыбный суп из консервов приходит на выручку. Он отлично разнообразит повседневное меню, особенно в пост или при пескетарианском питании. Готовится он быстро, а по вкусу почти не уступает классическим ухам. И не бойтесь использовать консервы: скумбрия сохраняет в себе полезные жирные кислоты, белок и вкус моря.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельный суп

Ингредиенты на 6 порций:

Скумбрия консервированная в масле - 250 г

Картофель - 4 шт.

Рис (круглый или длиннозерный) - 100 г

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Вода - 2,5 л

Лавровый лист - 1 шт.

Чёрный перец (горошком) - 2 шт.

Соль - по вкусу

Масло растительное - 1 ст. л.

Свежая зелень (петрушка, укроп) - 2-3 веточки

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовка основы.

Очистите и нарежьте картофель брусочками. Залейте 2,5 литрами воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите 10 минут.

Шаг 2. Зажарка.

Пока варится картошка, натрите морковь и мелко нарежьте лук. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости (но не до румяной корочки).

Шаг 3. Рис.

Тщательно промойте рис в холодной воде до прозрачности. Добавьте его к картофелю, дождитесь закипания и снова убавьте огонь. Варите 10 минут до почти полной готовности.

Шаг 4. Сборка супа.

В кастрюлю добавьте овощную зажарку. Откройте банку скумбрии, разломите рыбу вилкой и вместе с маслом переложите в суп.

Шаг 5. Завершающий аккорд.

Добавьте лавровый лист, перец горошком, досолите. Варите ещё 5 минут на слабом огне. Выключите плиту и дайте супу настояться под крышкой 10 минут.

Подача.

Подавайте с нарубленной зеленью — укроп и петрушка сделают вкус ярче и свежее. Можно дополнить ломтиком хлеба или грен

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

