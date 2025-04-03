Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
О чём молчат риэлторы: почему в деревне иногда удобнее, чем в модном коттеджном районе
От творога до киноа: 8 растительных источников белка, которые стоит попробовать
Сухие и ломкие волосы больше не проблема: лучшие домашние маски для спасения локонов
Исследования выявили "ген давления": у кого в ДНК скрыт риск гипертонии
Шесть великолепных луковиц, которые нужно посадить сейчас для цветущего сада летом
ТОП-5 самых вкусных блюд из макарон от бабушек СССР  
Эта сантехника устарела морально — и портит ваш интерьер
Кабриолет под 20 тонн: гибридный Ford Super Duty сломал шаблоны и ценники
Крым не вводит туристический налог — ждут окончания спецоперации

Рыбный суп на скорую руку — и никто не догадается, что из банки

2:22
Еда

Когда хочется горячего, сытного и несложного обеда — рыбный суп из консервов приходит на выручку. Он отлично разнообразит повседневное меню, особенно в пост или при пескетарианском питании. Готовится он быстро, а по вкусу почти не уступает классическим ухам. И не бойтесь использовать консервы: скумбрия сохраняет в себе полезные жирные кислоты, белок и вкус моря.

Картофельный суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельный суп

Ингредиенты на 6 порций:

  • Скумбрия консервированная в масле - 250 г

  • Картофель - 4 шт.

  • Рис (круглый или длиннозерный) - 100 г

  • Морковь - 1 шт.

  • Лук репчатый - 1 шт.

  • Вода - 2,5 л

  • Лавровый лист - 1 шт.

  • Чёрный перец (горошком) - 2 шт.

  • Соль - по вкусу

  • Масло растительное - 1 ст. л.

  • Свежая зелень (петрушка, укроп) - 2-3 веточки

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовка основы.
Очистите и нарежьте картофель брусочками. Залейте 2,5 литрами воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите 10 минут.

Шаг 2. Зажарка.
Пока варится картошка, натрите морковь и мелко нарежьте лук. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости (но не до румяной корочки).

Шаг 3. Рис.
Тщательно промойте рис в холодной воде до прозрачности. Добавьте его к картофелю, дождитесь закипания и снова убавьте огонь. Варите 10 минут до почти полной готовности.

Шаг 4. Сборка супа.
В кастрюлю добавьте овощную зажарку. Откройте банку скумбрии, разломите рыбу вилкой и вместе с маслом переложите в суп.

Шаг 5. Завершающий аккорд.
Добавьте лавровый лист, перец горошком, досолите. Варите ещё 5 минут на слабом огне. Выключите плиту и дайте супу настояться под крышкой 10 минут.

Подача.
 Подавайте с нарубленной зеленью укроп и петрушка сделают вкус ярче и свежее. Можно дополнить ломтиком хлеба или грен

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Столовые СССР: как кормили рабочих на производстве
Еда и рецепты
Столовые СССР: как кормили рабочих на производстве Аудио 
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Авто
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят Аудио 
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль
Красота и стиль
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Последние материалы
О чём молчат риэлторы: почему в деревне иногда удобнее, чем в модном коттеджном районе
От творога до киноа: 8 растительных источников белка, которые стоит попробовать
Сухие и ломкие волосы больше не проблема: лучшие домашние маски для спасения локонов
Исследования выявили "ген давления": у кого в ДНК скрыт риск гипертонии
Шесть великолепных луковиц, которые нужно посадить сейчас для цветущего сада летом
ТОП-5 самых вкусных блюд из макарон от бабушек СССР  
Рыбный суп на скорую руку — и никто не догадается, что из банки
Эта сантехника устарела морально — и портит ваш интерьер
Кабриолет под 20 тонн: гибридный Ford Super Duty сломал шаблоны и ценники
Крым не вводит туристический налог — ждут окончания спецоперации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.