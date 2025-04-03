Как сделать манку праздничной: рецепт с изюмом и ванилью

Этот рецепт — идеальный способ превратить обычную манную кашу в настоящую десертную фантазию. Нежная текстура, сливочный вкус, аромат ванили и сладость изюма — такое угощение порадует и детей, и взрослых. А изящная подача с мятой и орехами сделает блюдо достойным праздничного завтрака!
Манная крупа — 150 г
Яичные желтки — 4 шт.
Изюм (тщательно промытый) — 60 г
Сливочный сыр — 100 г
Молоко — 600 г
Сахар — 50 г
Ванилин — 1 г
Для украшения:
Ореховая крошка
Листики свежей мяты
Шаг 1. Сварите кашу.
Доведите молоко до кипения. Постепенно всыпьте манку, добавьте сахар, ванилин и изюм. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с плиты.
Шаг 2. Остудите и добавьте сливочность.
Когда масса остынет до 60 °C (она должна быть тёплой, но не обжигающей), добавьте яичные желтки и сливочный сыр. Взбейте всё миксером до однородности и пышной, гладкой текстуры.
Шаг 3. Подача.
Разложите кашу по порционным пиалам или креманкам. Украсьте ореховой крошкой и листочками мяты. Можно подать как тёплым, так и охлаждённым десертом.
Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.
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