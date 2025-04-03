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Как сделать манку праздничной: рецепт с изюмом и ванилью

1:34
Еда

Этот рецепт — идеальный способ превратить обычную манную кашу в настоящую десертную фантазию. Нежная текстура, сливочный вкус, аромат ванили и сладость изюма — такое угощение порадует и детей, и взрослых. А изящная подача с мятой и орехами сделает блюдо достойным праздничного завтрака!

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Ингредиенты на 3 порции:

  • Манная крупа — 150 г

  • Яичные желтки — 4 шт.

  • Изюм (тщательно промытый) — 60 г

  • Сливочный сыр — 100 г

  • Молоко — 600 г

  • Сахар — 50 г

  • Ванилин — 1 г

Для украшения:

  • Ореховая крошка

  • Листики свежей мяты

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Сварите кашу.
Доведите молоко до кипения. Постепенно всыпьте манку, добавьте сахар, ванилин и изюм. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с плиты.

Шаг 2. Остудите и добавьте сливочность.
Когда масса остынет до 60 °C (она должна быть тёплой, но не обжигающей), добавьте яичные желтки и сливочный сыр. Взбейте всё миксером до однородности и пышной, гладкой текстуры.

Шаг 3. Подача.
Разложите кашу по порционным пиалам или креманкам. Украсьте ореховой крошкой и листочками мяты. Можно подать как тёплым, так и охлаждённым десертом.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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