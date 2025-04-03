Как сделать манку праздничной: рецепт с изюмом и ванилью

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Этот рецепт — идеальный способ превратить обычную манную кашу в настоящую десертную фантазию. Нежная текстура, сливочный вкус, аромат ванили и сладость изюма — такое угощение порадует и детей, и взрослых. А изящная подача с мятой и орехами сделает блюдо достойным праздничного завтрака!

Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Ингредиенты на 3 порции:

Манная крупа — 150 г

Яичные желтки — 4 шт.

Изюм (тщательно промытый) — 60 г

Сливочный сыр — 100 г

Молоко — 600 г

Сахар — 50 г

Ванилин — 1 г

Для украшения:

Ореховая крошка

Листики свежей мяты

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Сварите кашу.

Доведите молоко до кипения. Постепенно всыпьте манку, добавьте сахар, ванилин и изюм. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с плиты.

Шаг 2. Остудите и добавьте сливочность.

Когда масса остынет до 60 °C (она должна быть тёплой, но не обжигающей), добавьте яичные желтки и сливочный сыр. Взбейте всё миксером до однородности и пышной, гладкой текстуры.

Шаг 3. Подача.

Разложите кашу по порционным пиалам или креманкам. Украсьте ореховой крошкой и листочками мяты. Можно подать как тёплым, так и охлаждённым десертом.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

