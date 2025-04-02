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Гости на пороге? Этот заливной пирог спасёт ужин за 30 минут

2:30
Еда

Хочется домашней выпечки, но нет сил месить тесто? Этот заливной пирог с фаршем — находка для тех, кто ценит вкус, время и уют на кухне. Всё просто: обжарили начинку, смешали тесто и отправили в духовку. Результат — ароматный, сочный пирог, который хорош и с бульоном, и в ланч-боксе.

Пирог с мясом
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пирог с мясом

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Фарш свиной — 500 г

  • Кефир — 300 г

  • Мука — 200 г

  • Яйца — 3 шт. (около 200 г в скорлупе)

  • Разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой

  • Лук — 120 г

  • Сыр — 60 г

  • Зелень (петрушка, зелёный лук) — 20 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Соль — 2 ч. л.

  • Смесь перцев — 0.5 ч. л.

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

Как приготовить:

1. Обжарьте начинку

  • Нарежьте лук и обжарьте 2 минуты на ложке масла.

  • Сдвиньте лук в сторону, добавьте ещё ложку масла и выложите фарш.

  • Готовьте 5 минут на сильном огне, разбивая на комочки. Посолите (1 ч. л. с горкой) и поперчите.

2. Подготовьте добавки

  • Натрите сыр, мелко нарежьте зелень, выдавите чеснок.

  • Смешайте всё с тёплым фаршем. Попробуйте — при необходимости добавьте приправы. Главное: начинка не должна быть мокрой!

3. Замесите тесто

  • В миске соедините кефир, яйца и 1 ч. л. соли.

  • Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до густого, но текучего теста.

4. Соберите пирог

  • Разогрейте духовку до 180°C.

  • Смажьте форму (20x28 см или круглая 22 см) и застелите бумагой.

  • Вылейте половину теста, распределите фарш, затем заливайте остатками теста.

5. Выпекайте

  • Отправьте пирог в духовку на 30 минут.

  • Если серединка сырая — убавьте до 160°C и подержите ещё 5-10 минут. Верх румянится слишком быстро? Прикройте фольгой.

6. Остудите и подавайте

  • Пирог отлично режется и не разваливается. И да — его можно замораживать. После разморозки он остаётся таким же вкусным!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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