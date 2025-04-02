Гости на пороге? Этот заливной пирог спасёт ужин за 30 минут

Хочется домашней выпечки, но нет сил месить тесто? Этот заливной пирог с фаршем — находка для тех, кто ценит вкус, время и уют на кухне. Всё просто: обжарили начинку, смешали тесто и отправили в духовку. Результат — ароматный, сочный пирог, который хорош и с бульоном, и в ланч-боксе.
Фарш свиной — 500 г
Кефир — 300 г
Мука — 200 г
Яйца — 3 шт. (около 200 г в скорлупе)
Разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой
Лук — 120 г
Сыр — 60 г
Зелень (петрушка, зелёный лук) — 20 г
Чеснок — 1 зубчик
Соль — 2 ч. л.
Смесь перцев — 0.5 ч. л.
Оливковое масло — 3 ст. л.
1. Обжарьте начинку
Нарежьте лук и обжарьте 2 минуты на ложке масла.
Сдвиньте лук в сторону, добавьте ещё ложку масла и выложите фарш.
Готовьте 5 минут на сильном огне, разбивая на комочки. Посолите (1 ч. л. с горкой) и поперчите.
2. Подготовьте добавки
Натрите сыр, мелко нарежьте зелень, выдавите чеснок.
Смешайте всё с тёплым фаршем. Попробуйте — при необходимости добавьте приправы. Главное: начинка не должна быть мокрой!
3. Замесите тесто
В миске соедините кефир, яйца и 1 ч. л. соли.
Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до густого, но текучего теста.
4. Соберите пирог
Разогрейте духовку до 180°C.
Смажьте форму (20x28 см или круглая 22 см) и застелите бумагой.
Вылейте половину теста, распределите фарш, затем заливайте остатками теста.
5. Выпекайте
Отправьте пирог в духовку на 30 минут.
Если серединка сырая — убавьте до 160°C и подержите ещё 5-10 минут. Верх румянится слишком быстро? Прикройте фольгой.
6. Остудите и подавайте
Пирог отлично режется и не разваливается. И да — его можно замораживать. После разморозки он остаётся таким же вкусным!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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