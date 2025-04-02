Гости на пороге? Этот заливной пирог спасёт ужин за 30 минут

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется домашней выпечки, но нет сил месить тесто? Этот заливной пирог с фаршем — находка для тех, кто ценит вкус, время и уют на кухне. Всё просто: обжарили начинку, смешали тесто и отправили в духовку. Результат — ароматный, сочный пирог, который хорош и с бульоном, и в ланч-боксе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пирог с мясом

Ингредиенты (на 8 порций):

Фарш свиной — 500 г

Кефир — 300 г

Мука — 200 г

Яйца — 3 шт. (около 200 г в скорлупе)

Разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой

Лук — 120 г

Сыр — 60 г

Зелень (петрушка, зелёный лук) — 20 г

Чеснок — 1 зубчик

Соль — 2 ч. л.

Смесь перцев — 0.5 ч. л.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Как приготовить:

1. Обжарьте начинку

Нарежьте лук и обжарьте 2 минуты на ложке масла.

Сдвиньте лук в сторону, добавьте ещё ложку масла и выложите фарш.

Готовьте 5 минут на сильном огне, разбивая на комочки. Посолите (1 ч. л. с горкой) и поперчите.

2. Подготовьте добавки

Натрите сыр, мелко нарежьте зелень, выдавите чеснок.

Смешайте всё с тёплым фаршем. Попробуйте — при необходимости добавьте приправы. Главное: начинка не должна быть мокрой!

3. Замесите тесто

В миске соедините кефир, яйца и 1 ч. л. соли.

Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до густого, но текучего теста.

4. Соберите пирог

Разогрейте духовку до 180°C.

Смажьте форму (20x28 см или круглая 22 см) и застелите бумагой.

Вылейте половину теста, распределите фарш, затем заливайте остатками теста.

5. Выпекайте

Отправьте пирог в духовку на 30 минут.

Если серединка сырая — убавьте до 160°C и подержите ещё 5-10 минут. Верх румянится слишком быстро? Прикройте фольгой.

6. Остудите и подавайте

Пирог отлично режется и не разваливается. И да — его можно замораживать. После разморозки он остаётся таким же вкусным!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

